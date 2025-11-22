ETV Bharat / state

भालुओं के हमलों पर महेंद्र भट्ट की PCCF से फोन पर बातचीत, आप भी सुनिए क्या कहा

उत्तराखंड में भालुओं को हमलों से हड़कंप: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने वन्य जीवों द्वारा किए जा रहे हमले के मामले में अपनी सक्रियता को दिखाते हुए एक वीडियो जारी किया है. इसमें प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, रंजन मिश्रा, प्रमुख वन संरक्षक, वाइल्डलाइफ से भालू के हमले पर बातचीत कर रहे हैं. इस वीडियो में उन्होंने रंजन मिश्रा, प्रमुख वन संरक्षक, वाइल्डलाइफ से बातचीत करते हुए वन्यजीवों द्वारा की गई हिंसक घटनाओं की जानकारी ली और कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं.

देहरादून: उत्तराखंड में भालुओं का आतंक जारी है. मुख्य वन संरक्षक के अनुसार भालुओं के हमलों में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है. 69 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. इसी बीच सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद ने रंजन मिश्रा, प्रमुख वन संरक्षक, वाइल्डलाइफ से बातचीत का वीडियो जारी करके खुद की गंभीरता को दिखाने का प्रयास किया है.

महेंद्र भट्ट ने मुख्य वन संरक्षक से फोन पर की बात: भट्ट ने कहा कि कुछ दुखद घटनाएं एक माह के भीतर राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों मे सामने आयी, लेकिन सरकार इस पर संवेदनशील है. वन विभाग को कड़े निर्देश दिये गए हैं. उन्होंने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में गश्त और पिंजरा लगाने के लिए भी कहा गया है. ऐसे स्थानों को चिन्हित कर ग्रामीणों के सहयोग से वन विभाग कार्रवाई भी कर रहा है.

वन विभाग से गंभीरता से कार्रवाई करने को कहा: महेंद्र भट्ट ने कहा कि ग्रामीणों में आक्रोश स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, लेकिन सरकार इस पर सतर्क और संवेदनशील है. भट्ट ने कहा कि उन्होंने खुद अधिकारियों से इस बारे में वार्ता की है. वन विभाग ने पिंजरे लगाकर गश्त शुरू की है. वहीं नरभक्षी गुलदार को शूट करने की कार्रवाई के लिए भी कहा गया है. जिन क्षेत्रों में बाघ या भालू सक्रिय हैं वहां पर कार्रवाई की जाएगी.

लोगों से भी संयम बरतने की अपील: उन्होंने लोगों से संयम बरतने की अपील करते हुए वन्य कर्मियों के सहयोग में भागीदार बनने की अपील की. महेंद्र भट्ट ने कहा कि सरकार की मंशा साफ है. हालांकि वन्य जीवों के हमलों में अनहोनी पर पीड़ितों को मुआवजा राशि मे वृद्धि हुई है और तत्काल राहत उपलब्ध करायी जा रही है. किसी का जीवन संकट में न आये इसके लिए हर कोशिश की जायेगी. भट्ट ने कांग्रेस को भी नसीहत दी कि यह समय पीड़ितों के साथ सहारा बनकर खड़ा होने का है. इसे राजनीतिक मुद्दा बनाये जाने से परहेज किया जाना चाहिए. वन्य जीवों के हमले से निजात को वह शीघ्र ही वह वन महकमे के अधिकारियों से मजबूत कार्य योजना के बारे में वार्ता करेंगे.

प्रमुख वन संरक्षक, वाइल्डलाइफ ने महेंद्र भट्ट से घायलों के इलाज के लिए धनराशि बढ़ाने की गुजारिश की: वहीं उनके द्वारा रंजन मिश्रा, प्रमुख वन संरक्षक, वाइल्डलाइफ को कहा गया है कि ऐसी कठिन परिस्थिति में सभी नव निर्वाचित ग्राम प्रधानों एवं वन पंचायत सरपंचों अन्य स्थानीय क्षेत्र जन प्रतिनिधियों से लगातार संपर्क कर, जन जागरूकता फैलाएं. साथ ही वन्य जीव संघर्ष में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिजनों को अभिलंब आर्थिक एवं सभी जरूरी मदद पहुंचाने के लिए भी कहा. इसके अलावा एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है कि भालू या गुलदार से घायल व्यक्ति के इलाज में बड़ी आर्थिक मदद की जरूरत होती है. अब तक अनुमन्य मदद 2 लाख नाकाफी साबित हो रही है. इस संबंध में महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री से बात कर शीघ्र समाधान करने का भरोसा दिलाया है.

