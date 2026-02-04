ETV Bharat / state

संसद में गूंजा ऋषिकेश का मुद्दा, सांसद भट्ट ने की इन क्षेत्रों को राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग

देहरादून: वन विभाग भूमि सर्वे को लेकर ऋषिकेश पिछले कुछ दिनों से चर्चाओं में रहा है. ऐसे में एक नए मुद्दे को लेकर ऋषिकेश फिर सुर्खियां में आ रहा है. दरअसल, ऋषिकेश के बापूनगर और मीरा नगर क्षेत्र को लेकर उठ रहे विरोध का मुद्दा आज संसद में गूंजा. उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने संसद में शून्यकाल के दौरान स्थानीय लोगों के वैधानिक अधिकार और विकास की चिंताओं की तरफ केंद्र सरकार का ध्यान आकृषित करने की कोशिश की.

4 फरवरी बुधवार को राज्यसभा के शून्यकाल में सांसद महेंद्र भट्ट द्वारा ऋषिकेश के बापूग्राम और मीरा नगर क्षेत्र से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय उठाया गया. जिसमें उन्होंने सरकार के संज्ञान में लाते हुए कहा,