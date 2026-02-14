ETV Bharat / state

संसद सत्र : मदन राठौड़ के सवाल पर कृषि मंत्री शिवराज का जवाब-मोदी है तो मुमकिन है

शुक्रवार को राज्यसभा में राठौड़ के सवाल पर शिवराज के जवाब ने सत्ता पक्ष के सदस्यों को ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया.

Madan Rathore and Shivraj Chauhan in the Rajya Sabha
राज्यसभा में मदन राठौड़ और शिवराज चौहान (Photo: Sansad TV)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 14, 2026 at 8:03 AM IST

2 Min Read
जयपुर: राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने शुक्रवार को संसद के उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए. उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछा कि केंद्र सरकार किसानों को पारंपरिक अन्नदाता की भूमिका से आगे बढ़ाकर ऊर्जादाता बनाने के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है और इस दिशा में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) की क्या भूमिका है.

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें ऊर्जा उत्पादन से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चला रही है. उन्होंने विशेष रूप से पीएम कुसुम योजना का उल्लेख करते हुए कहा, मोदी है तो मुमकिन है के मंत्र के साथ यह योजना किसानों को सौर ऊर्जा उत्पादन से जोड़ रही है. इससे वे बिजली उत्पादन कर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं.

मंत्री चौहान ने बताया कि कुसुम योजना में किसान अपने खेतों में सोलर पैनल लगाकर न केवल अपनी सिंचाई जरूरतों के लिए बिजली पैदा कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर आय का नया स्रोत भी बना सकते हैं. इससे किसानों की ऊर्जा लागत घटती है. पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है.

AIF से ग्रामीण कृषि ढांचे को मजबूती: एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण कृषि ढांचे को मजबूत करने के लिए बनाई है. इससे भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट, सप्लाई चेन और अन्य कृषि अवसंरचना परियोजनाओं के लिए आसान ऋण और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है. इससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलता है और कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलता है.

मदन राठौड़ ने सरकार की योजनाओं पर संतोष जताया और कहा कि यदि इन पहलों का प्रभावी क्रियान्वयन जारी रहा तो देश के किसान न केवल खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर रहेंगे बल्कि ऊर्जा उत्पादन में भी महत्वपूर्ण योगदान देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे.

संपादक की पसंद

