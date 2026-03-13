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मध्य प्रदेश में रसोई गैस की कालाबाजारी! एजेंसी संचालक से अशोकनगर कलेक्टर बोले-काम करना है या नहीं

मध्य प्रदेश के कई शहरों में रसोई गैस की किल्लत. सीधी में खाली सिलेंडर लेकर लोग कलेक्टर बंगले पहुंचे. छतरपुर में 90 सिलेंडर जब्त.

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मध्य प्रदेश में रसोई गैस की किल्लत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 13, 2026 at 8:55 PM IST

7 Min Read
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अशोकनगर/छतरपुर/सीधी/इंदौर: यूस-इजराइल और ईरान युद्ध का असर देश के साथ मध्य प्रदेश में भी देखा जा रहा है. फिलहाल इसका असर रसोई गैस यानि एलपीजी पर ज्यादा दिख रहा है. मध्य प्रदेश के कई शहरों में रसोई गैस को लेकर लोग परेशान हो रहे हैं. कई जगह कालाबाजारी की शिकायतें सामने आ रही हैं तो कई जगह नंबर लगा होने के बावजूद घर तक सिलेंडर नहीं पहुंच रहे हैं. ऐसे में लोग गैस एजेंसी पहुंच रहे हैं. हालांकि शासन और प्रशासन रसोई गैस की कमी से इंकार कर रही है.

अशोकनगर में जहां कलेक्टर ने गैस एजेंसी संचालक को फटकार लगाई वहीं छतरपुर में गैस की कालाबाजारी कर रहे लोगों पर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए 90 सिलेंडर जब्त किए. इधर सीधी में गैस नहीं मिलने से परेशान लोग खाली सिलेंडर लेकर कलेक्टर के बंगले पहुंच गए. केन्द्र सरकार भले ही दावे कर रही हो कि देश भर में कहीं भी रसोई गैस की किल्लत नहीं है लेकिन ये खबरें कहीं न कहीं बता रहीं कि कुछ लोग एलपीजी की कालाबाजारी कर रहे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं.

एजेंसी संचालक से अशोकनगर कलेक्टर बोले-काम करना है या नहीं (ETV Bharat)

भीड़ जमा होने पर गैस एजेंसी पहुंचे अशोकनगर कलेक्टर

अशोकनगर में इंडेन गैस एजेंसी और गोदाम पर शुक्रवार सुबह से ही घरेलू सिलेंडर लेने उपभोक्ताओं की भारी भीड़ जमा हो गई. जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर साकेत मालवीय खुद वहां पहुंच गए. उन्होंने यहां पहुंचकर सबसे पहले एजेंसी संचालक को फटकार लगाई इसके बाद उपभोक्ताओं को समझाइश दी.

Ashoknagar Collector Gas Agency
अशोकनगर में गैस एजेंसी संचालक को कलेक्टर ने लगाई फटकार (ETV Bharat)

अशोकनगर में जिला प्रशासन ने उपभोक्ताओं को समझाइस दी थी,कि हमारे जिले में घरेलू गैस को लेकर किसी तरह का संकट नहीं है. इसके बावजूद भी शुक्रवार को सुबह से ही गैस एजेंसी एवं गोदाम पर बड़ी संख्या में उपभोक्ता पहुंच गए.मामले की जानकारी लगने के बाद कलेक्टर साकेत मालवीय उपभोक्ताओं के बीच पहुंचे और उन्हें समझाएं दी. वहीं दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाने के बाद उन्होंने एजेंसी संचालक को जमकर फटकार लगाई है.

ASHOKNAGAR COLLECTOR GAS AGENCY
भीड़ के बीच पहुंचे अशोकनगर कलेक्टर (ETV Bharat)

कलेक्टर ने एजेंसी संचालक से बुकिंग और उपभोक्ताओं की जानकारी को लेकर दस्तावेज मांगे. जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर उन्होंने एजेंसी संचालक को फटकार लगाते हुए स्पष्ट कहा कि यदि आपको काम करना है तो सही से कीजिए. अपने दस्तावेज एकदम सही रखें, उसमें किसी तरह की कोई हेराफेरी नहीं होना चाहिए.

उपभोक्ताओं ने कलेक्टर से की शिकायत

इंडेन गैस एजेंसी पर जब कलेक्टर साकेत मालवीय पहुंचे, तो वहां लोगों ने उनसे शिकायत करते हुए कहा की कई दिनों से हमारे सिलेंडर का नंबर लगा हुआ है. लेकिन घरों पर सिलेंडर नहीं पहुंचा है. साथ ही कुछ लोगों ने बताया की जो नंबर एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराया गया है. उस नंबर पर कॉल ही नहीं लग रहा. जिसके कारण हम लोग एजेंसी और 4 किलोमीटर दूर गोदाम पर पहुंचे हैं. कलेक्टर ने उपभोक्ताओं को आश्वासन दिया कि सभी के घर सिलेंडर की होम डिलीवरी की जाएगी.

छतरपुर में घरेलू गैस की कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त

छतरपुर में रसोई गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने अपनी सख्ती बढ़ा दी है. प्रभारी कलेक्टर नमः शिवाय अरजरिया ने रसोई गैस सिलेंडर के अवैध रूप से भंडारण एवं कालाबाजारी रोकने को लेकर जांच दल गठित किया था. शुक्रवार को सूचना के आधार पर जांच दल ने चंद्रनगर में 3 स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की.

Chhatarpur LPG black marketing
छतरपुर में रसोई गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी, 90 सिलेंडर जब्त (ETV Bharat)

चंद्रनगर इण्डेन गैस एजेंसी के गोदाम में 14 किलो के 71 सिलेंडर स्टॉक से ज्यादा पाए गए गए. 19 किलो के 2 सिलेंडर, 5 किलो के 11 सिलेंडर और 10 किलो के 13 सिलेंडर स्टॉक से ज्यादा खाली मिले. इस दौरान 97 गैस सिलेंडर जब्त किए गए. कई जगह व्यवसायिक प्रतिष्ठान की जांच करने पर 10 गैस सिलेंडर और रिफिल उपकरण जब्त किए गए.

सीधी में सिलेंडर लेकर लोग पहुंचे कलेक्टर बंगले

सीधी में रसोई गैस की किल्लत से परेशान लोग शुक्रवार को खाली सिलेंडर लेकर कलेक्टर बंगले पहुंच गए. बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए प्रशासन से आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की. गुरुवार को अपर कलेक्टर बीपी पांडे ने एक एडवाइजरी जारी कर कहा था कि जिले में किसी भी प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थ की कमी नहीं है और लोग सामान्य रूप से आकर ईंधन प्राप्त कर सकते हैं.

Sidhi Domestic gas problem
खाली सिलेंडर लेकर सीधी कलेक्टर के बंगले पहुंचे उपभोक्ता (ETV Bharat)

कलेक्टर बंगले पहुंचे उपभोक्ता अंजनी गुप्ता ने बताया, "पिछले कई दिनों से गैस के लिए एजेंसियों के चक्कर काट रहे हैं लेकिन सिलेंडर नहीं मिल रहा है. एक सप्ताह से पेट्रोल, डीजल की भी किल्लत बनी हुई है. मजबूर होकर हम लोग कलेक्टर बंगले आए हैं. हमारे साथ करीब 70 से 80 लोग खाली सिलेंडर लेकर यहां पहुंचे हैं."

प्रशासन द्वारा ऐसा करने पर विरोध जताया गया और दोनों पक्षों के बीच बहस की स्थिति बन गई. गोपद बनास के एसडीएम राकेश शुक्ला ने कहा कि "सीधी जिले में किसी भी प्रकार के ईंधन की कमी नहीं है. पता नहीं लोग यहां क्यों आए हैं. उन्हें गैस एजेंसी में जाना था, वहां उनका निराकरण होगा, यहां नहीं."

इंदौर में सरवटे बस स्टैंड पर कई होटल बंद

इंदौर में कमर्शियल गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं होने से सरवटे बस स्टैंड पर 4 से 5 होटलें बंद हो चुकी हैं. वहीं कई होटलों में अब इंडक्शन के ऊपर खाना पकाया जा रहा है. कई होटल और रेस्टोरेंट के संचालकों ने अपने यहां उपलब्ध चीजों के दामों में बढ़ोतरी कर दी है. पोहे की प्रति प्लेट में भी कई दुकान संचालकों के द्वारा इजाफा कर दिया है.

Many hotels closed Sarvate Bus Stand Indore
इंदौर के सरवटे बस स्टैंड पर कई होटल बंद (ETV Bharat)

होटल संचालक उमेश वर्मा ने बताया, "तकरीबन 2 से 3 दिनों से जिस तरह से गैस की किल्लत आ रही है, जिसके कारण होटल बंद कर दिया है. मेरे होटल के पास में ही 2 अन्य होटल भी इन्हीं कारणों के चलते बंद हो चुके हैं. सरवटे के स्थानीय निवासी अरुण मिश्रा का कहना है कि "कुछ होटल और रेस्टोरेंट संचालकों ने चाय और पोहे की कीमतों में इजाफा कर दिया है. जो चाय ₹5 प्रति कट मिलती थी उसे ₹10 प्रति कट बेची जा रही है. कई जगह पर पोहा ₹20 और ₹25 प्रति प्लेट उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसकी कीमत ₹10 से ₹15 के आसपास थी."

मध्य प्रदेश शासन ने दिए यह निर्देश

भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश में भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं. घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग घरों में ही किया जाए. इंटेलिजेंस की टीम यह पता करने में लगी हुई है, कि कहां घरेलू गैस सिलेंडर का गलत तरीके से उपयोग हो रहा है. यदि गलत तरीके से घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग करना पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. फूड ऑफिसर, तहसीलदार और अन्य प्रशासनिक टीमों पर लोगों को उनके घर पर ही होम डिलीवरी और डिजिटल बुकिंग की जिम्मेदारी तय करेंगे. गैस डिस्ट्रीब्यूटर से भी यही अपील है कि वह घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी सही जगह करें.

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