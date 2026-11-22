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उमंग सिंघार ने सिंधिया को बताया रावण, पूछा सरकार गिराने के लिए कितने पैसे लिए थे ?

शिवपुरी: शिवपुरी की पोहरी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कांग्रेस की एक आम सभा के दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तीखा हमला बोला. सभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने क्षेत्रीय विकास, भ्रष्टाचार और राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर गंभीर आरोप लगाए.

आजादी के 80 साल बाद भी सिंधिया और उनके परिवार के लोग क्षेत्र की गरीबी दूर नहीं कर पाए

सभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा "सिंधिया रावण हैं और उनके मंत्री उनके 10 चेहरे हैं." उन्होंने राज्य सरकार के कई मंत्रियों का नाम लेते हुए उन पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगाए. साल 2020 में मध्य प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार के गिरने के घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए सिंघार ने सिंधिया से सवाल किया कि उन्होंने सरकार गिराने के लिए कितने पैसे लिए थे.

वहीं, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी अपने संबोधन में राज्य की मोहन यादव सरकार और ज्योतिरादित्य सिंधिया की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. पटवारी ने क्षेत्र की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि शिवपुरी का यह इलाका देश के सबसे गरीब क्षेत्रों में शामिल है. आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, "आजादी के करीब 80 साल बीत जाने के बावजूद सिंधिया और उनके परिवार के सदस्य इस क्षेत्र की गरीबी दूर नहीं कर पाए हैं."

​पटवारी ने सिंधिया के पुराने राजनीतिक बयानों पर तंज कसते हुए कहा कि कल तक जो नेता जनता के हक के लिए सड़क पर उतरने और लोगों को सत्ता में बिठाने की बात करते थे, आज उनकी नीतियों के कारण आम जनता ही सड़क पर आ गई है.

इससे पहले केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने पोहरी में कांग्रेस पर बोला था बड़ा जुबानी हमला

इससे पहले केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने पोहरी पहुंचकर कांग्रेस पर बड़ा जुबानी हमला बोला था. उन्होंने कहा था कि उनकी दादी राजमाता सिंधिया ने कांग्रेस की भ्रष्ट डीपी मिश्रा सरकार गिराई थी तो उन्होंने 2020 में कमलनाथ की भ्रष्ट सरकार को गिराकर सबक सिखाने का काम किया था. पलटवार करते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने सिंधिया के इस बयान को अहंकार से भरा हुआ करार देते हुए उन पर पैसे लेकर सरकार गिराने तक का गंभीर आरोप लगाया है.