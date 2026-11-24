नगरीय प्रशासन में 1134 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की लोकायुक्त जांच में रोड़ा! 2 दिन बाद आनी है रिपोर्ट
नगरीय प्रशासन विभाग के जेम पोर्टल के जरिए खरीदी में अनियमितता का मामला. विभाग पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप. रिपोर्ट-विश्वास चतुर्वेदी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 8:13 PM IST
भोपाल: नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग में 1134 करोड़ रुपये के सामान खरीदी में भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बाद नगरीय निकायों में हड़कंप मचा हुआ है. आरोपित इस मामले से खुद को बचाने के लिए विभागीय मंत्री और अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं. वहीं नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारी भी इस जांच में लोकायुक्त का सहयोग नहीं कर रहे हैं. हालत यह है कि लोकायुक्त को जांच के लिए संबंधित दस्तावेज मंगवाने के लिए रिमाइंडर भेजना पड़ रहा है.
लोकायुक्त ने दर्ज की एफआईआर
इस मामले में लोकायुक्त ने एफआईआर दर्ज करते हुए नगरीय प्रशासन विभाग से भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई फाइलें मांगी हैं. इसके तहत नगरीय निकायों में पदस्थ सीएमओ, इंजीनियर और स्टोर प्रभारी से लेकर 80 से अधिक ठेकेदार और सप्लायरों की भूमिका की जांच होनी है. इस जांच के बाद कचरा वाहन खरीदी, फिनायल और एलईडी लाइट समेत अन्य खरीदी में अनियमितता के मामले में कई बड़े अधिकारियों पर गाज गिरने की संभावना है.
'दस्तावेजों के आधार पर होगी कार्रवाई'
भोपाल लोकायुक्त के पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पाटीदार ने बताया, "नगरीय प्रशासन विभाग के जेम पोर्टल के जरिए खरीदी में अनियमितता का मामला सामने आने के बाद इस मामले में लोकायुक्त ने स्वतः संज्ञान लिया है. इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर फाइल और संबंधित दस्तावेज नगरीय प्रशासन विभाग से मांगे गए हैं लेकिन अब तक दस्तावेज नहीं मिल सका है. ऐसे में लोकायुक्त के द्वारा नगरीय प्रशासन विभाग को रिमाइंडर भेजा है. इन दस्तावेजों के मिलने के बाद परीक्षण किया जाएगा, इसके बाद विधि अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी."
48 घंटे बाद आनी है रिपोर्ट
इस मामले में जांच के लिए नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है. इसमें नगरीय प्रशासन विभाग के अपर आयुक्त अक्षय तेम्रवाल, मुख्य अभियंता प्रदीप एस मिश्रा, उप निदेशक सौरभ तिवारी और लेखा अधिकारी सिद्धांत अवस्थी शामिल हैं. यह समिति 11 नवंबर को बनाई गई थी. जिसे 15 दिनों में यानी 26 नवंबर तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है. इस रिपोर्ट के बाद खुलासा हो सकेगा कि किस अधिकारी की भूमिका संदिग्ध है. इसमें किसकी मिलीभगत रही है और इस धन की वसूली कैसे की जाएगी.
146 अधिकारी-कर्मचारी जांच के दायरे में
नगरीय विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा में 146 अधिकारी-कर्मचारी कार्रवाई के दायरे में आए. इनमें 7 को सेवा से बर्खास्त किया गया जबकि 76 की वेतनवृद्धि रोकी गई और 17 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन या महंगाई राहत में कटौती की गई. वहीं निर्माण कार्यों में लापरवाही, फर्जी दस्तावेज और काम में देरी के मामलों में 80 ठेकेदारों और फर्मों को ब्लैकलिस्ट किया गया है. अब नगरीय प्रशासन विभाग की रिपोर्ट आने के बाद अन्य कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी.
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80 फर्मों पर 6 महीने से 3 साल तक प्रतिबंध
निर्माण कार्यों में देरी, काम शुरू नहीं करने, धीमी प्रगति और फर्जी अनुभव और टर्नओवर प्रमाणपत्र के साथ जाली एफडीआर जमा करने जैसे मामलों में 80 फर्मों को ब्लैकलिस्ट किया गया है. इनमें 48 मामले अमृत योजना और 19 मामले नगर निगम ग्वालियर से संबंधित हैं. दोषी फर्मों पर 6 महीने से लेकर 3 साल तक का प्रतिबंध लगाया गया है.
औसत दरों पर होती खरीदी तो बचते 250 करोड़
नगरीय प्रशासन विभाग में 1134 करोड़ रुपए के खरीदी में अनियमितता का खुलासा, भोपाल के भौंरी स्थित सुंदरलाल पटवा शहरी विकास प्रशिक्षण संस्थान में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा दिए गए प्रजेंटेंशन में हुआ था. प्रजेंटेशन में अधिकारियों ने बताया था कि 3 साल में 374 नगरीय निकायों ने जेम पोर्टल से करीब 1134 करोड़ रुपये की खरीदी की गई. जबकि विभागीय विश्लेषण में सामने आया कि यदि औसत दरों पर खरीदी होती तो सरकारी खजाने के करीब 250 करोड़ रुपये बचाए जा सकते थे.
306 रुपए की एलईडी 11,800 में खरीदी
प्रेजेंटेशन में एलईडी लाइट की खरीदी में बड़ा अंतर सामने आया था. इसमें बताया गया था, कि 60 वाट की एक एलईडी लाइट कहीं 306 रुपये में खरीदी गई, जबकि भोपाल में इसी तरह की लाइट की कीमत 11,800 दर्ज हुई. इसी तरह फिनालिक डिसइन्फेक्टेंट की दरों में भी अंतर मिला. एक जगह एक लीटर उत्पाद की कीमत 5 रुपये दर्ज हुई, जबकि दूसरी जगह संबंधित उत्पाद की कीमत 33,500 बताई गई.
इस बैठक में संजय दुबे ने डंपर की खरीदी का उदाहरण देते हुए बताया था, कि एक निकाय ने करीब 2 लाख रुपये में कचरा वाहन खरीदा, जबकि दूसरे निकाय ने चार डस्टबिन के साथ उसी तरह का वाहन 6 लाख में खरीदा. इसी तरह अन्य मामलों में भी तय दरों से कहीं अधिक राशि में खरीदी की गई.