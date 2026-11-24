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नगरीय प्रशासन में 1134 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की लोकायुक्त जांच में रोड़ा! 2 दिन बाद आनी है रिपोर्ट

नगरीय प्रशासन विभाग के जेम पोर्टल के जरिए खरीदी में अनियमितता का मामला ( ETV Bharat )

भोपाल: नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग में 1134 करोड़ रुपये के सामान खरीदी में भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बाद नगरीय निकायों में हड़कंप मचा हुआ है. आरोपित इस मामले से खुद को बचाने के लिए विभागीय मंत्री और अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं. वहीं नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारी भी इस जांच में लोकायुक्त का सहयोग नहीं कर रहे हैं. हालत यह है कि लोकायुक्त को जांच के लिए संबंधित दस्तावेज मंगवाने के लिए रिमाइंडर भेजना पड़ रहा है.

लोकायुक्त ने दर्ज की एफआईआर इस मामले में लोकायुक्त ने एफआईआर दर्ज करते हुए नगरीय प्रशासन विभाग से भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई फाइलें मांगी हैं. इसके तहत नगरीय निकायों में पदस्थ सीएमओ, इंजीनियर और स्टोर प्रभारी से लेकर 80 से अधिक ठेकेदार और सप्लायरों की भूमिका की जांच होनी है. इस जांच के बाद कचरा वाहन खरीदी, फिनायल और एलईडी लाइट समेत अन्य खरीदी में अनियमितता के मामले में कई बड़े अधिकारियों पर गाज गिरने की संभावना है.