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नगरीय निकायों की GeM पोर्टल से खरीदी पर बैठी जांच, करोड़ों का चूना लगाने वालों से होगी रिकवरी

सरकार को करोड़ों का चूना लगाने वालों से होगी रिकवरी ( ETV Bharat )

भोपाल: बाजार में साधारण फिनायल की कीमत क्या होगी. 15, 20 या 30 रुपये लीटर. लेकिन मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन विभाग में पदस्थ अधिकारियों ने इतना मंहगा फिनायल खरीद लिया, जो अब उनके गले की फांस बनने वाला है. इतना हीं नहीं 306 रुपये में बिकने वाली एलईडी लाइट भी 11,800 रुपये में खरीदी गई. इसके अलावा भी प्रदेश के नगर निगम और नगरीय निकायों ने बीते 3 सालों में करीब 1,134 करोड़ रुपये की खरीदी जेम पोर्टल (GeM) (Government E-Marketplace) से की है. अब इस खरीदी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. विभाग के अधिकारियों का दावा है कि यदि औसत रेट पर खरीदी होती, तो सरकारी खजाने से करीब 250 करोड़ रुपये बचाए जा सकते थे.

सेवानिवृत्त अधिकारियों-कर्मचारियों से भी होगी वसूली

यह मामला सामने आने के बाद प्रदेश में विपक्ष ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. वहीं, नगरीय प्रशासन आयुक्त संकेत भोंडवे ने इस मामले में विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं. साथ ही उन्होंने कहा है कि यदि अनियमितता सामने आती है, तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से वसूली भी की जाएगी. संकेत भोंडवे के अनुसार जो कर्मचारी और अधिकारी रिटायर हो चुके हैं और यदि इसमें उनके द्वारा भी अनियमितता सामने आएगी, तो उनसे भी वसूली की जाएगी. नेता प्रतिपक्ष बोले, एसओआर की दरों में सुधार हो (ETV Bharat) एसीएस पहले ही दे चुके कार्रवाई की चेतावनी बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले भोपाल के भौंरी स्थित सुंदरलाल पटवा शहरी विकास प्रशिक्षण संस्थान में नगरीय निकाय के अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया था. इसमें जेम पोर्टल से की गई करीब 1,134 करोड़ रुपये की खरीदी को लेकर प्रजेंटेशन भी अधिकारियों ने दिया था. इसी बैठक में नगरीय निकायों में हुए भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ. हालांकि, विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने अधिकारियों को स्पष्ट किया था, कि विभाग के पास प्रत्येक निकाय की खरीदी, उसकी मात्रा और दरों का ब्योरा उपलब्ध है. उन्होंने कहा है कि अधिकारी यह न समझें कि खरीदी में होने वाली गड़बड़ियों पर किसी की नजर नहीं है. पहले हर मामले पर कार्रवाई के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया, लेकिन इस साल से गड़बड़ियां मिलने पर कार्रवाई की जाएगी.