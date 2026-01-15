ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से, 6 मार्च तक चलेगी सदन की कार्यवाही

मध्य प्रदेश में बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे बजट.

MADHYA PRADESH BUDGET SESSION
मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र 16 फरवरी से होगा शुरू (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 15, 2026 at 7:56 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू होने जा रहा है. 6 मार्च तक चलने वाले सत्र में 12 बैठकें होंगी. जबकि 7 दिन अवकाश की वजह से सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी. बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी और इसके बाद मोहन यादव सरकार अपना तीसरा बजट पेश करेगी. बजट उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा प्रस्तुत करेंगे. बजट सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

4 दिन के बाद 2 दिन का अवकाश

मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ 16 फरवरी को शुरू होगा. इसके बाद 20 फरवरी तक सदन चलेगा. 21 फरवरी, दिन शनिवार और 22 फरवरी, रविवार को अवकाश रहेगा. 23 फरवरी से 27 फरवरी तक सदन की कार्यवाही चलेगी. इसके बाद 28 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक का अवकाश होगा. 28 फरवरी को शनिवार और 1 मार्च को रविवार है. जबकि 3 और 4 मार्च को होली का अवकाश रहेगा.

इसके बाद 5 और 6 मार्च को सदन की कार्यवाही होगी. यह 16वीं विधानसभा का नौवां सत्र होगा. सत्र के पहले दिन राज्यपाल मंगु भाई पटेल विधानसभा पहुंचकर अभिभाषण पेश करेंगे. इसमें सरकार की उपलब्धियों को रखा जाएगा. इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर 17 और 18 फरवरी को कृतज्ञता प्रस्ताव पर चर्चा होगी.

19 जनवरी से 2 फरवरी तक लगा सकेंगे सवाल

विधानसभा सत्र के लिए विधायकों द्वारा सवाल लगाने की तारीखें भी निर्धारित कर दी गई हैं. विधायक 19 जनवरी से 2 फरवरी के बीच सवाल लगा सकेंगे. इसके लिए विभागवार अलग-अलग तारीखें तय की गई हैं. उधर अशासकीय विधेयकों की सूचनाएं 4 फरवरी 2026 और अशासकीय संकल्पों की सूचनाएं 5 फरवरी तक ली जाएंगी. स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण, नियम 267 के तहत सूचनाएं 10 फरवरी 2026 से विधायक विधानसभा सचिवालय में दे सकेंगे.

