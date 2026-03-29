ETV Bharat / state

हजारीबाग की घटना के विरोध में धनबाद में कैंडल मार्च, सांसद का सरकार पर निशाना

धनबाद: हजारीबाग में 12 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद पत्थर से कुचलकर हत्या की दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है. इस घटना के विरोध में धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर कैंडल मार्च निकाला गया. जिसमें धनबाद के सांसद ढुल्लब महतो भी शामिल हुए. उन्होंने पीड़िता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की.

यह कैंडल मार्च में शहर के विभिन्न वर्गों के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए. लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर न केवल मासूम बच्ची को श्रद्धांजलि दी, बल्कि समाज में बढ़ते अपराधों के खिलाफ अपना आक्रोश भी जाहिर किया. इस दौरान 'हम न्याय चाहते हैं' जैसे नारों से पूरा इलाका गूंज उठा. मार्च में उपस्थित लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर उन्हें सख्त सजा दी जाए. जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

सांसद ढुल्लू महतो का बयान (ईटीवी भारत)

झारखंड में कानून व्यवस्था चरमरा गई है: सांसद