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हजारीबाग की घटना के विरोध में धनबाद में कैंडल मार्च, सांसद का सरकार पर निशाना

हजारीबाग में दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले को लेकर धनबाद में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला.

CANDLE MARCH IN DHANBAD
धनबाद में कैंडल मार्च (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 29, 2026 at 10:40 PM IST

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धनबाद: हजारीबाग में 12 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद पत्थर से कुचलकर हत्या की दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है. इस घटना के विरोध में धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर कैंडल मार्च निकाला गया. जिसमें धनबाद के सांसद ढुल्लब महतो भी शामिल हुए. उन्होंने पीड़िता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की.

यह कैंडल मार्च में शहर के विभिन्न वर्गों के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए. लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर न केवल मासूम बच्ची को श्रद्धांजलि दी, बल्कि समाज में बढ़ते अपराधों के खिलाफ अपना आक्रोश भी जाहिर किया. इस दौरान 'हम न्याय चाहते हैं' जैसे नारों से पूरा इलाका गूंज उठा. मार्च में उपस्थित लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर उन्हें सख्त सजा दी जाए. जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

सांसद ढुल्लू महतो का बयान (ईटीवी भारत)

झारखंड में कानून व्यवस्था चरमरा गई है: सांसद

इस दौरान धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि झारखंड में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है. इसके साथ ही अपराधियों के मन से कानून का भय समाप्त हो चुका है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपराध पर नियंत्रण पाने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है.

सांसद ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरेंगे और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन करेंगे. उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक आम जनता खुद आगे आकर विरोध नहीं करेगी, तब तक ऐसी घटनाओं पर रोक लगाना मुश्किल है.

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