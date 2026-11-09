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आदेश का परिपालन नहीं हुआ तो मुख्य सचिव को होना पड़ेगा हाजिर, जबलपुर हाई कोर्ट हुआ सख्त

सांकेतिक तस्वीर ( ETV Bharat )

जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य शासन के प्रशासनिक और विधिक कामकाज में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव के स्तर पर सख्ती दिखाई है. विधि विभाग में लंबे समय से प्रधान सचिव का पद रिक्त रहने के बावजूद नियुक्ति नहीं किए जाने का कारण मांगा गया. लेकिन शपथ पत्र निर्धारित समय पर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया. इस पर हाईकोर्ट ने शासन को सात दिन का अतिरिक्त समय देते हुए स्पष्ट कर दिया कि अब भी आदेश का पालन नहीं हुआ तो मुख्य सचिव को स्वयं न्यायालय में उपस्थित होना पड़ेगा.

विधि विभाग में प्रधान सचिव के रिक्त पद की नियुक्ति का मामला