मध्य प्रदेश में एडमिशन नहीं ले पाये छात्र टेंशन छोड़ें, अतिरिक्त CLC 14 अगस्त तक
मध्य प्रदेश के कालेजों में प्रवेश का अंतिम मौका, अतिरिक्त सीएलसी राउंड 14 अगस्त तक, फिर नहीं होगा दाखिला. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 6:38 PM IST|
Updated : August 10, 2026 at 7:23 PM IST
भोपाल: शैक्षणिक सत्र 2026-27 में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश से वंचित रह गए विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है. दरअसल, उच्च शिक्षा विभाग ने सरकारी और निजी कालेजों की रिक्त सीटों को भरने के लिए अतिरिक्त कालेज लेवल काउंसिलिंग (CLC) का चरण शुरू कर दिया है. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के निर्देशानुसार यह अंतिम अवसर 10 अगस्त से 14 अगस्त तक चलेगा.
पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मिलेगा प्रवेश
इस अतिरिक्त सीएलसी चरण के तहत प्रवेश पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मिलेगा. वहीं, केवल रिक्त बची सीटों पर ही एडमिशन दिए जाएंगे. विद्यार्थियों की सुविधा के लिए रिक्त सीटों की पूरी जानकारी उनके लागिन पोर्टल और संबंधित कालेज के आधिकारिक लॉगिन पर प्रदर्शित की जाएगी.
सीधे कालेज पहुंचकर जमा करें फीस
उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार पंजीकृत विद्यार्थी अपनी पसंद के संबंधित कालेज में पहुंचकर और प्रवेश शुल्क जमा करके तुरंत अपनी सीट सुरक्षित कर सकते हैं. यदि प्रवेश प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की समस्या आती है या जानकारी चाहिए, तो विद्यार्थी सीधे कालेज के हेल्प सेंटर से संपर्क कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं.
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नए पंजीकृत छात्रों के लिए नियम और समय-सीमा
नए पंजीकृत विद्यार्थियों के लिए प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए विशेष दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. इसके तहत नए पंजीकृत विद्यार्थी इस अतिरिक्त चरण में केवल एक ही कालेज का चयन कर सकेंगे. वहीं, हेल्प सेंटर पर आवश्यक दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के बाद विद्यार्थी उसी दिन फीस देकर प्रवेश भी प्राप्त कर सकते हैं. प्रवेश प्रक्रिया का संचालन 14 अगस्त की शाम 5 बजे तक ही किया जाएगा. इसके बाद प्राप्त होने वाले प्रवेश मान्य नहीं माने जाएंगे.