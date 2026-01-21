मध्य प्रदेश में जमीन अधिग्रहण पर बढ़ने जा रही मुआवजा राशि, प्रोजेक्टों को लगेगें पंख
मोहन यादव सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों में तेजी लाने और भूमि अधिग्रहण में बेहतर मुआवजे के लिए गठित की समिति.30 जनवरी तक मांगे सुझाव.
भोपाल: मध्य प्रदेश में विकास योजना में जमीन अधिग्रहण होने पर मिलने वाले मुआवजे में जल्द ही बढ़ोत्तरी हो सकती है. प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कामों में तेजी लाने और भूमि अधिग्रहण में मुआवजे की बेहतर राशि उपलब्ध कराने सुझाव लेने शुरू कर दिए हैं.
मंत्रालय में पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह के नेतृत्व में किसान संगठनों, व्यापारिक संगठनों और जन प्रतिनिधियों से इसको लेकर चर्चा की गई. मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि सरकार ने 30 जनवरी तक इसे लेकर सभी पक्षों से उनके सुझाव मांगे जा रहे हैं. इन सुझाव के आधार पर मुआवजे की राशि को लेकर फैसला किया जाएगा.
मंत्री बोले बैठक में आए व्यवहारिक सुझाव
इंफ्रस्ट्रक्चर से जुड़े कामों में मुआवजे की राशि में विसंगति को लेकर कई निर्माण कार्यों में ब्रेक लगा है. इसे दूर करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप की एक कमेटी गठित की गई है. इस कमेटी की किसान संगठनों, सीआईआई और विधायकों के साथ मुआवजे की राशि को लेकर बैठक की गई.
मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि "विकास की योजनाओं और खासतौर से आधारभूत संरचना से जुड़े कामों में तेजी के लिए भूमि की उपलब्धता जरूरी होती है. यह भूमि निजी क्षेत्र और शासकीय भी हो सकती है. लेकिन जब किसानों और अन्य लोगों की जमीन पर विकास के कार्य करने होते हैं तो मुआवजे की राशि को लेकर विसंगति आती है. मुख्यमंत्री की इच्छा है कि विकास के काम तो हों, लेकिन इसके साथ भूमि स्वामी को पर्याप्त मुआवजा मिल सके. मुआवजे की राशि की गणना की पद्धति में जो फैक्टर काम करता है वह अभी एक है. इसको बढ़ाने के लिए किसानों, उद्योग चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और जनप्रतिनिधियों के साथ अच्छी बैठक हुई और इसमें बहुत व्यवहारिक सुझाव आए हैं."
30 जनवरी तक मांगे जा रहे सुझाव
मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि "यह समिति की पहली बैठक थी. इसमें बिना कोई प्रस्ताव रखे सभी के साथ खुलकर चर्चा हुई है. बैठक के अलावा 30 जनवरी तक सभी पक्षों से सुझाव मांगे जा रहे हैं. इन सभी सुझावों के आधार पर समिति आगे का निर्णय लेगी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की इच्छा है कि विकास के काम हों, लेकिन इसके साथ किसानों और जिनकी जमीन विकास कामों में आती हैं, उन्हें मुआवजे की राशि बेहतर मिले."
मुआवजे को लेकर अटकी कई परियोजनाएं
प्रदेश में मुआवजे में विसंगति के आरोपों को लेकर कई बड़ी परियोजनाएं अटकी हुई हैं. बुरहानपुर की सबसे बड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना पांगरी बांध के प्रभावित किसान पिछले 3 सालों से इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. यहां किसान भूमि की कीमत का दोगुना मुआवजा और अनुग्रह राशि दिए जाने की मांग कर रहे हैं. यही स्थिति कई और प्रोजेक्ट की है.
प्रदेश में जमीन मुआवजे की गणना भूमि के बाजार मूल्य, शहरी और ग्रामीण जमीन के स्थान, भूमि के प्रकार यानी वह सिंचित है या फिर असिंचित, भूमि पर मौजूद पेड़, मकान, कुंए आदि के आधार पर होती है. इसमें मार्केट वैल्यू को मल्टीप्लायर फैक्टर आदि से जोड़कर मुआवजा की राशि तय की जाती है.