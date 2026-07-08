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सालाना 1 लाख कमाएंगी ग्रामीण महिलाएं, मिशन मोड में आई लखपति दीदी योजना

मध्य प्रदेश में लखपति दीदी योजना की धीमी प्रगति से ACS का फूटा गुस्सा, अब जमीनी स्तर पर निगरानी के लिए स्पेशल टास्क फोर्स रहेगी.

MP LAKHPATI DIDI YOJANA
सालाना 1 लाख कमाएंगी ग्रामीण महिलाएं (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 5:27 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाई जा रही लखपति दीदी योजना की धीमी रफ्तार पर अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपाली रस्तोगी ने कड़ी नाराजगी जताई है. बीते दिनों मंत्रालय में आयोजित वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए एसीएस रस्तोगी ने लक्ष्य के मुकाबले लखपति बनने वाली महिलाओं की कम संख्या को देखते हुए अधिकारियों की क्लास ली. वहीं आगे योजना को रफ्तार देने और दीदियों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने एक नया एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसके तहत क्लस्टर स्तर पर विशेष प्रयास किए जाएंगे.

धीमी प्रगति पर फूटा अतिरिक्त मुख्य सचिव का गुस्सा

राज्य में स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की कमाई कराने के उद्देश्य से शुरू की गई लखपति दीदी योजना की समीक्षा बैठक में एसीएस का गुस्सा फूट पड़ा. समीक्षा के दौरान सामने आया कि तय समयसीमा के भीतर लक्ष्य का आधा हिस्सा भी पूरा नहीं हो सका है. कई जिलों में जमीनी काम न के बराबर होने पर एसीएस ने संबंधित जिला अधिकारियों और नोडल अफसरों को कड़ी फटकार लगाई. उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर महीने प्रगति रिपोर्ट सौंपनी होगी.

MP Lakhpati Didi Yojana
मध्य प्रदेश में लखपति दीदी योजना की धीमी प्रगति से ACS का फूटा गुस्सा (ETV Bharat)

अब इस नए फार्मूले से दीदियां बनेंगी लखपति

अधिकारियों की बैठक में नाराजगी जताने के साथ ही एसीएस ने योजना को नए सिरे से लागू करने के निर्देश दिए हैं. अब परंपरागत खेती या छोटे-मोटे कामों से हटकर दीदियों को ऐसे बिजनेस माडल्स से जोड़ा जाएगा, जिनकी बाजार में भारी मांग है. इसके तहत प्रत्येक जिले में महिलाओं के कौशल विकास के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे. महिलाओं को आधुनिक खेती, फूड प्रोसेसिंग, हस्तशिल्प और डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनकी उत्पादकता और कमाई दोनों बढ़ सके.

बाजार से सीधे जुड़ाव, बैंक लिंकेज भी होगा सरल

सिर्फ ट्रेनिंग देना ही काफी नहीं है, इसलिए अब नये कदम के तहत उनके उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना होगा. सरकार अब इन स्व-सहायता समूहों के उत्पादों को बड़े ई-कामर्स प्लेटफार्म्स, सरकारी प्रदर्शनियों और स्थानीय बाजारों से सीधे जोड़ेगी. इसके अलावा महिलाओं को अपना काम शुरू करने या बढ़ाने में पूंजी की कमी न आए, इसके लिए बैंकों को कड़े निर्देश दिए गए हैं. अब बिना किसी कागजी देरी के दीदियों को बेहद कम ब्याज दर पर बिजनेस लोन मुहैया कराया जाएगा.

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जमीनी स्तर पर निगरानी के लिए स्पेशल टास्क फोर्स

इस योजना में किसी भी प्रकार की कोताही को रोकने के लिए ब्लाक और पंचायत स्तर पर एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है. यह टीम हर हफ्ते ग्रामीण इलाकों का दौरा करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि कितनी महिलाओं की आय में सुधार हो रहा है. एसीएस ने स्पष्ट किया है कि यदि आगामी तिमाही तक लखपति दीदियों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी नहीं देखी गई, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी.

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