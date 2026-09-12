संडे होगा फन डे, लाड़ली बहनों के खाते में आगर मालवा से आएगी इस बार इतनी रकम
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 13 सितंबर को आगर-मालवा से लाड़ली बहना योजना की सितंबर माह की 40वीं किस्त करेंगे ट्रासंफर. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 12, 2026 at 7:57 PM IST
भोपाल: डॉ मोहन यादव रविवार 13 सितंबर को आगर-मालवा से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की सितंबर माह की 40वीं किस्त ट्रासंफर करेंगे. प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख 10 हजार 150 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ 09 लाख 22 हजार 450 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता सीधे ट्रांसफर की जाएगी. सितंबर की किस्त के साथ ही योजना की शुरुआत से अब तक लाड़ली बहनों के खाते में 65,395.99 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं.
आगर-मालवा से एक करोड़ 25 लाख बहनों के खाते में रकम
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव रविवार को आगर-मालवा में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में 1,835 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर करेंगे. अभी तक लाड़ली बहना योजना में अब तक 65,395 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव इस कार्यक्रम में 225.95 करोड़ के 33 कार्यों के भूमि-पूजन के अलावा 28.14 करोड़ के 17 कार्यों का लोकार्पण भी इस कार्यक्रम में करेंगे.
ऐसे बढ़ती गई लाड़ली बहनों के खाते में राशि
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की शुरुआत जून 2023 में हुई थी. उस समय पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती थी. अक्टूबर 2023 से इसमें 250 रुपये की वृद्धि कर सहायता राशि 1,250 रुपये प्रतिमाह की गई. नवंबर 2025 से एक बार फिर 250 रुपये की वृद्धि के बाद पात्र महिला हितग्राहियों को वर्तमान में 1,500 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जा रही है.
योजना में ऐसी पात्र लाभार्थी महिलाओं को भी प्रावधान के अनुसार लाभ दिया जा रहा है, जिन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से प्रतिमाह 900 रुपये प्राप्त हो रहे हैं. इस व्यवस्था के तहत उन्हें अंतर की राशि उपलब्ध कराई जा रही है. जून 2023 से अगस्त 2026 तक लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत 39 नियमित मासिक किस्तों का भुगतान किया जा चुका है. अब सितंबर में 40वीं किस्त अंतरित की जाएगी. इसके अतिरिक्त रक्षाबंधन के अवसर पर अगस्त 2023, अगस्त 2024, अगस्त 2025 और अगस्त 2026 में लाभार्थी महिलाओं को 250 रुपये की विशेष आर्थिक सहायता भी दी गई है.
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महिलाओं तक पहुंची 65 हजार करोड़ से अधिक की राशि
लाड़ली बहना योजना के माध्यम से जून 2023 से अगस्त 2026 तक 63,560.90 करोड़ रुपये की राशि महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है. वित्तीय वर्ष 2026-27 में सितंबर 2026 तक योजना के अंतर्गत 11,300 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत 23,882.81 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है.