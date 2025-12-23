ETV Bharat / state

नए साल में लाड़ली बहनों की झोली और भरेगी, 3 नहीं 5 हजार रुपए देने की तैयारी

मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना योजना की राशि 2028 तक 5 हजार रुपए प्रतिमाह देने की दिशा में किया जा रहा है काम.

MP LADLI BEHNA YOJANA
नए साल में लाड़ली बहनों की झोली और भरेगी (ETV Bharat)
भोपाल: मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए साल 2025 फायदेमंद साबित रहा है. शिवराज सरकार में शुरू की गई योजना को मोहन सरकार ने न सिर्फ आगे बढ़ाया, बल्कि साल 2025 में लाड़ली बहनों को योजना में 250 रुपए की बढ़ोत्तरी करके उन्हें भाईदूज पर उपहार भी दिया है. हालांकि साल बीतने के पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव के एक ऐलान से लाड़ली बहनों की उम्मीदों को और पंख लगा दिए हैं. लाड़ली बहनों को उम्मीद है कि आने वाला नया साल उनकी आत्मनिर्भरता को और बढ़ाएगा. उधर नए साल में लाड़ली बहना योजना की किस्त 10 जनवरी तक उनके खातों में पहुंच जाएगी.

नए साल के पहले मिला 250 का तोहफा

2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में लाड़ली बहना योजना बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुई थी. हालांकि चुनाव के बाद से योजना को लेकर आशंकाएं जताई जाती रहीं. कांग्रेस सवाल उठाती रही कि आखिर सरकार लाड़ली बहनों की राशि में बढ़ोत्तरी क्यों नहीं कर रही. शिवराज सरकार के समय इस योजना की शुरूआत 1 हजार रुपए प्रतिमाह से की गई थी तब सरकार ने ऐलान किया था कि इस राशि को समय-समय पर बढ़ाकर इसे 3 हजार रुपए तक किया जाएगा.

हालांकि चुनाव बाद इसको बढ़ाकर 1250 कर दिया गया लेकिन कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाना बंद नहीं किया. कांग्रेस द्वारा लगातार पूछा जा रहा है कि आखिर सरकार 3 हजार रुपए माह का वचन कब तक निभाएगी. उधर मोहन सरकार ने 2 साल पूरे होने के पहले नवंबर 2025 से लाड़ली बहना योजना की राशि को 250 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रतिमाह कर दिया है.

अब 5 हजार रुपए तक देने की तैयारी

मुख्यमंत्री के एक ऐलान से प्रदेश की 1 करोड़ 28 लाख लाड़ली बहनों की खुशी और बढ़ गई है. उनकी खुशी की वजह सीएम मोहन यादव द्वारा विधानसभा में दिया गया बयान है. इसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष बार-बार 3 हजार रुपए की मांग उठा रहा है और योजना को बंद किए जाने की अशंका जता रही है लेकिन सरकार ने पहले बहनों को 1 हजार रुपए दिए, फिर 1250 रुपए और अब 1500 रुपए प्रतिमाह मिल रहे हैं. सरकार का इरादा इसे यहीं रोकने का नहीं है. 2028 तक 5 हजार रुपए प्रतिमाह देने की दिशा में काम किया जा रहा है.

सरकार पर बढ़ रहा कर्ज का बोझ

मध्यप्रदेश की यह योजना कई राज्यों में बीजेपी के लिए विनर शॉट साबित हुई है. कई राज्यों में यह योजना शुरू हुई है हालांकि मध्य प्रदेश की आर्थिक सेहत पर यह योजना भार डाल रही है. इस योजना के तहत प्रदेश सरकार लाड़ली बहनों के खातों में 44 हजार 917 करोड़ से ज्यादा की राशि डाल चुकी है. 1250 से 1500 रुपए राशि किए जाने के बाद सरकार पर हर माह 1859 करोड़ का भार और बढ़ा है.

मध्य प्रदेश पर 4.65 करोड़ का कर्ज

उधर मध्य प्रदेश पर साल 2025 में कुल कर्ज की राशि बढ़कर 4.65 लाख करोड़ हो चुकी है. जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का कुल बजट 4.21 लाख करोड़ रुपए रहा है. हालांकि सरकार के मंत्री खुले रूप से मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर ऐसी योजनाओं को भार नहीं मानते, लेकिन सीनियर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जरूर बेबाकी से बयान दिया है.

शहरी विकास मंत्रियों की क्षेत्रीय बैठक में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि "राज्यों के बजट की हालत बेहद खराब हो चुकी है और इसकी बड़ी वजह चुनावी और राजनीतिक मजबूरियों के चलते की गई घोषणाएं हैं, जिसक असर सरकारी खजाने पर पड़ा है."

