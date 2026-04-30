मध्य प्रदेश की फसलों की MSP पर गिद्ध नजर, जमकर कमाने दूसरे राज्यों से दौड़े आ रहे व्यापारी
मध्य प्रदेश में दूसरे राज्यों के व्यापारी MSP पर लाकर बेचते हैं फसल, प्रशासन ने उठाए सख्त कदम, सागर से कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 2:10 PM IST|
Updated : April 30, 2026 at 2:35 PM IST
सागर: पूरे मध्य प्रदेश में रबी की फसलों और विशेष कर गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी चल रही है. देश के बीचो-बीच बसे मध्य प्रदेश राज्य की सीमा 5 राज्यों सी लगती है. ऐसे में दूसरे राज्यों के व्यापारी और किसान यहां के व्यापारियों से सांठगांठ करके अपने राज्यों से अवैध तरीके से गेहूं लाकर मध्य प्रदेश में बेचते हैं. इन सीमावर्ती जिलों में ऐसे मामले हर साल देखने में आते हैं. दूसरे राज्यों से अवैध तरीके से गेहूं और दूसरी फसलें बिकने के लिए मध्य प्रदेश आती है. इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सभी राज्यों से लगी सीमा के मार्गों पर चेकपोस्ट बनाई गई है.
इन चेकपोस्ट पर एक टीम 24 घंटे निगरानी करती है. यह जांच दल पांच विभागों को मिलाकर बनाया गया है. इसकी जिम्मेदारी होती है कि सीमावर्ती मार्गों पर निकलने वाले अनाज की जांच पड़ताल करें और अगर वह अवैध तरीके से किसी खरीदी केंद्र पर बेचने के लिए जा रहा है, तो नियम अनुसार कार्रवाई करें.
सीमावर्ती जिले पर 5 विभागों की चेकपोस्ट
मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों से लगती है. जिसमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुराजत, राजस्थान और महाराष्ट्र है. ऐसे में दूसरे राज्यों के कई किसान अपनी फसलें लाकर एमएसपी पर मध्य प्रदेश में बेचते हैं. जिससे यहां के किसानों को काफी नुकसान होता. अवैध तरीके से फसलों को बेचने के मामले में सागर कलेक्टर ने सख्ती दिखाई है. दरअसल, रबी विपणन वर्ष 2026-27 में गेहूं खरीदी की अवधि 31 मई 2026 तक पड़ोसी राज्यों से खरीदी केंद्रों पर लाई जाने वाली उपज की अवैध बिक्री रोकने चेक पोस्ट लगाने के मामले में संबंधित एसडीएम को कलेक्टर प्रतिभा पाल ने सख्त निर्देश दिए.
जिसमें कलेक्टर ने कहा कि अन्य राज्यों की सीमा से लगे मार्गों पर राजस्व, पुलिस, मंडी, कृषि, सहकारिता एवं खाद्य विभाग के संयुक्त जांच दल गठित कर तत्काल चेक पोस्ट स्थापित किए जाएं. गठित टीम के सदस्यों के नाम और दूरभाष की जानकारी जिला कंट्रोल रूम को अनिवार्य रूप से भेजी जाए. सीमावर्ती इलाके में आवश्यक चेकिंग दल तैनात कर सघन जांच कराई जाए. अवैधानिक तरीके अपनाकर दूसरे राज्य से खरीदी केंद्रों में खरीदी के लिए आने वाला उत्पाद रोके.
जांच दल का विवरण मोबाइल की जानकारी कंट्रोल रूम को भेजें और दल द्वारा किए गए कार्य की सप्ताहिक रूप से समीक्षा करें. खरीदी खत्म होने तक अवैध आवक को हर हाल में रोका जाए, ताकि जिले के वास्तविक किसानों को ही शासन की योजना का लाभ मिल सके.
एमपी-यूपी सीमा पर बनी चेकपोस्ट
जिला आपूर्ति नियंत्रक ज्योति बघेल आर्य कहती हैं कि "समर्थन मूल्य पर खरीदी के दौरान जो पड़ोसी राज्यों से गेहूं आने की संभावना हर उपार्जन वर्ष में बनती है. रबी उपार्जन 2026-27 की जो पॉलिसी है. उसमें निर्देश दिए गए हैं कि अगर पड़ोसी राज्य की सीमा जिले से लगती है, तो वहां पर चेक पोस्ट बनाकर राजस्व, खाद्य, सहकारिता और अन्य संबंधित विभागों की एक टीम गठित कर 24 घंटे निगरानी करे और ये मॉनिटरिंग करे कि सीमावर्ती राज्य से अवैध रूप से फसल बिकने के लिए तो नहीं आ रही है. हमारे जिला सागर में मालथौन सबडिवीजन में उत्तर प्रदेश की बॉर्डर लगती है, तो वहां के एसडीएम ने चेक पोस्ट टीम बनाकर निगरानी शुरू कर दी है."
दूसरे राज्य के व्यापारी इस तरह बेंचते हैं मध्य प्रदेश में गेहूं
मध्य प्रदेश में जब रबी सीजन में गेहूं की खरीदी होती है, तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान का गेहूं अवैध तरीके से यहां बिकने आता है. इसमें ज्यादातर व्यापारियों की मिली भगत होती है. अनाज व्यापारी अपने राज्यों में कम कीमत पर गेहूं खरीदते हैं या फिर उनके स्टाॅक होता है. वह मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के व्यापारियों से सांठगांठ करके यहां के उन किसानों के नाम पर स्लाॅट बुक करा लेते हैं. जो समर्थन मूल्य पर अपना गेहूं सरकारी खरीद केंद्रों पर नहीं बेंचते हैं. ऐसे किसान जिन्होंने यहां स्लाॅट बुक नहीं कराया है. उन्हें थोड़ा बहुत कमीशन देकर उनके नाम मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर गेहूं बेच दिया जाता है. इसमें दोनों जगह के व्यापारी मोटी कमाई करते हैं.
लहार में MSP पर गेहूं बेचने की शिकायत
वहीं मध्य प्रदेश में शिकायतों की बात करें तो अप्रैल 2026 में भिंड जिले के लहार और रौन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से अवैध रूप से लाए गए गेहूं को एमएसपी पर बेचने का खुलासा हुआ था. उस समय ऐसा आरोप था कि व्यापारियों और बिचौलियों ने उन जमीनों के नाम पर फर्जी किसान पंजीकरण कराए थे, जहां उत्पादन ही नहीं होता, जिससे उत्तर प्रदेश का गेहूं एमपी में खपाया जा सके.
गोविंद सिंह ने लगाए गंभीर आरोप
वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बड़े घोटाले का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है. गोविंद सिंह ने आरोप लगाया कि "भिंड के लहार में खरीदी शुरू होने से पहले केंद्र पर 4-5 हजार क्विंटल गेहूं मौजूद था. यूपी में 2100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा गया गेहूं फर्जी तरीके से एमपी में 2625 रुपए के एमएसपी पर बेचा गया. गोविंद सिंह ने खाद्य विभाग के अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया."
प्रशासन ने अवैध फसलें बेचने के खिलाफ की कार्रवाई
इसके साथ ही शिवपुरी में राजस्व टीम ने करैरा क्षेत्र में छापेमारी कर वैध लाइसेंस के चल रहे कारोबार से करीब 400-500 क्विंटल अवैध गेहूं जब्त किया था और गोदाम सील किया था.
वहीं जबलपुर में भी प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए सूचना देने वालों के लिए इनाम की घोषणा की थी.
साल 2025 में यूपी के ललितपुर से व्यापारी गेहूं लाकर सागर में बेच रहे थे, जिसे प्रशासन ने पकड़ लिया था.
इसके साथ ही भोपाल के बैरसिया में एक विधायक के वेयरहाउस में खरीद शुरू होने से पहले करीब 6500 क्विंटल गेहूं अवैध रूप से जमा था. जिस पर खाद्य विभाग ने अधिकारियों को नोटिस जारी किया था.
14 दिसंबर 2020 में सीहोर के आष्टा उपज कृषि मंडी में 50 टन सड़ा गेहूं जब्त किया था. इस तरह की तमाम शिकायतें देखने मिलती है.
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इस तरह अवैध रूप से फसलों को दूसरे राज्य से लाकर मध्य प्रदेश में बेचने की सबसे बड़ी वजह, दोनों राज्यों के बाजार भाव और MSP, बोनस में अंतर होना है. कई बार व्यापारी खराब फसल या गेहूं एमपी की मंडियों में लाकर खपा देते हैं. उत्तर प्रदेश में गेहूं पर 2100 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी है. जबकि मध्य प्रदेश में 2625 रुपए प्रति क्विंटल है. ऐसे में 500 रुपए के अंतर को लेकर यूपी से गेहूं लाकर एमपी बेचने में बिचौलियों को करोड़ों का फायदा होता है.