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मध्य प्रदेश की फसलों की MSP पर गिद्ध नजर, जमकर कमाने दूसरे राज्यों से दौड़े आ रहे व्यापारी

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सागर: पूरे मध्य प्रदेश में रबी की फसलों और विशेष कर गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी चल रही है. देश के बीचो-बीच बसे मध्य प्रदेश राज्य की सीमा 5 राज्यों सी लगती है. ऐसे में दूसरे राज्यों के व्यापारी और किसान यहां के व्यापारियों से सांठगांठ करके अपने राज्यों से अवैध तरीके से गेहूं लाकर मध्य प्रदेश में बेचते हैं. इन सीमावर्ती जिलों में ऐसे मामले हर साल देखने में आते हैं. दूसरे राज्यों से अवैध तरीके से गेहूं और दूसरी फसलें बिकने के लिए मध्य प्रदेश आती है. इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सभी राज्यों से लगी सीमा के मार्गों पर चेकपोस्ट बनाई गई है. इन चेकपोस्ट पर एक टीम 24 घंटे निगरानी करती है. यह जांच दल पांच विभागों को मिलाकर बनाया गया है. इसकी जिम्मेदारी होती है कि सीमावर्ती मार्गों पर निकलने वाले अनाज की जांच पड़ताल करें और अगर वह अवैध तरीके से किसी खरीदी केंद्र पर बेचने के लिए जा रहा है, तो नियम अनुसार कार्रवाई करें. प्रशासन ने लगाए चेक पोस्ट (ETV Bharat) सीमावर्ती जिले पर 5 विभागों की चेकपोस्ट मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों से लगती है. जिसमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुराजत, राजस्थान और महाराष्ट्र है. ऐसे में दूसरे राज्यों के कई किसान अपनी फसलें लाकर एमएसपी पर मध्य प्रदेश में बेचते हैं. जिससे यहां के किसानों को काफी नुकसान होता. अवैध तरीके से फसलों को बेचने के मामले में सागर कलेक्टर ने सख्ती दिखाई है. दरअसल, रबी विपणन वर्ष 2026-27 में गेहूं खरीदी की अवधि 31 मई 2026 तक पड़ोसी राज्यों से खरीदी केंद्रों पर लाई जाने वाली उपज की अवैध बिक्री रोकने चेक पोस्ट लगाने के मामले में संबंधित एसडीएम को कलेक्टर प्रतिभा पाल ने सख्त निर्देश दिए. जिसमें कलेक्टर ने कहा कि अन्य राज्यों की सीमा से लगे मार्गों पर राजस्व, पुलिस, मंडी, कृषि, सहकारिता एवं खाद्य विभाग के संयुक्त जांच दल गठित कर तत्काल चेक पोस्ट स्थापित किए जाएं. गठित टीम के सदस्यों के नाम और दूरभाष की जानकारी जिला कंट्रोल रूम को अनिवार्य रूप से भेजी जाए. सीमावर्ती इलाके में आवश्यक चेकिंग दल तैनात कर सघन जांच कराई जाए. अवैधानिक तरीके अपनाकर दूसरे राज्य से खरीदी केंद्रों में खरीदी के लिए आने वाला उत्पाद रोके. दूसरे राज्यों फसल बेचने एमपी आते व्यापारी (ETV Bharat Info) जांच दल का विवरण मोबाइल की जानकारी कंट्रोल रूम को भेजें और दल द्वारा किए गए कार्य की सप्ताहिक रूप से समीक्षा करें. खरीदी खत्म होने तक अवैध आवक को हर हाल में रोका जाए, ताकि जिले के वास्तविक किसानों को ही शासन की योजना का लाभ मिल सके. एमपी-यूपी सीमा पर बनी चेकपोस्ट जिला आपूर्ति नियंत्रक ज्योति बघेल आर्य कहती हैं कि "समर्थन मूल्य पर खरीदी के दौरान जो पड़ोसी राज्यों से गेहूं आने की संभावना हर उपार्जन वर्ष में बनती है. रबी उपार्जन 2026-27 की जो पॉलिसी है. उसमें निर्देश दिए गए हैं कि अगर पड़ोसी राज्य की सीमा जिले से लगती है, तो वहां पर चेक पोस्ट बनाकर राजस्व, खाद्य, सहकारिता और अन्य संबंधित विभागों की एक टीम गठित कर 24 घंटे निगरानी करे और ये मॉनिटरिंग करे कि सीमावर्ती राज्य से अवैध रूप से फसल बिकने के लिए तो नहीं आ रही है. हमारे जिला सागर में मालथौन सबडिवीजन में उत्तर प्रदेश की बॉर्डर लगती है, तो वहां के एसडीएम ने चेक पोस्ट टीम बनाकर निगरानी शुरू कर दी है." सागर कृषि मंडी में गेहूं खरीदी (ETV Bharat)