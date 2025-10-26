ETV Bharat / state

MSP पर कोदो कुटकी बेचने वालों के लिए अच्छी खबर, बढ़ गई डेट, मिलेगा 1000 बोनस

मध्य प्रदेश में किसानों के लिए खबर, बढ़ गई पंजीयन की तारीख, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं कोदो कुटकी फसल.

MP KODO KUTKI REGISTRATION DATE
MSP पर कोदो कुटकी बेचने वालों के लिए अच्छी खबर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 26, 2025 at 1:11 PM IST

शहडोल: कोदो कुटकी की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है. अगर आपने भी कोदो कुटकी की फसल इस बार अपने खेतों में लगाई है, तो आप अच्छी खासी आमदनी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि कोदो कुटकी की फसल को एमएसपी यानि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं. जिसमें अच्छे खासे पैसे दिए जा रहे हैं. इसके अलावा बोनस भी मिल रहा है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको पंजीयन कराना पड़ेगा, इसके लिए तारीख भी बढ़ा दी गई है. अभी आपके पास मौका है कि आप पंजीयन करा सकते हैं.

पंजीयन की बढ़ गई तारीख

शहडोल कृषि विभाग के सहायक संचालक अनुराग पटेल ने बताया की "कोदो कुटकी के उपार्जन के लिए जो पंजीयन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर थी, उसे बढ़ाकर अब 31 अक्टूबर तक कर दिया गया है. मतलब अगर आपने अब तक एमएसपी पर अपने कोदो कुटकी की फसल बेचने के लिए पंजीयन नहीं कराया है, तो अभी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास मौका है. एमएसपी पर कोदो कुटकी की फसल बेचने के लिए 10 अक्टूबर से पंजीयन का कार्य चालू है.

किसानों को कोदो कुटकी पर मिलेगा बोनस (ETV Bharat)

प्रदेश के कितने जिले शामिल

रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना के तहत श्रीअन्न प्रोत्साहन कंसोर्टियम ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड प्रदेश के चयनित 11 जिलों में कोदो कुटकी की फसल एमएसपी पर खरीदेगा. शहडोल में भी ये योजना संचालित है.

कहां कराएं पंजीयन, कितना MSP

एमएसपी पर कोदो कुटकी की फसल बेचने के लिए किसान जिले की 27 प्राथमिक सेवा सहकारी समितियां, कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपनी फसल का पंजीयन करा सकते हैं. कोदो कुटकी की फसल खरीदने के लिए अच्छी खासी MSP भी दी जा रही है. कोदो की फसल को ₹2500 प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा.

कोदो कुटकी फसल पंजीयन की डेट बढ़ी (ETV Bharat)

वहीं कुटकी को 3500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा. इसके अलावा जो लोग भी MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर फसल बेचने के लिए पंजीयन कराकर अपनी फसल बेचेंगे, उन्हें प्रोत्साहन राशि जिसे बोनस भी कह सकते हैं, उसके तौर पर ₹1000 अलग से डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा.

