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MSP की गारंटी फिर भी 30 फीसदी गेहूं की कम खरीदी, 24 घंटे के उपवास पर बैठी कांग्रेस

न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी प्रदेश के किसानों को मिलती है, लेकिन प्रदेश सरकार वह गारंटी भी प्रदेश के किसानों को नहीं दे पा रही है. किसानों ने बड़ी मेहनत से गेहूं का उत्पादन किया, लेकिन अब उसे खरीदने की सही व्यवस्था ही सरकार नहीं कर पा रही. कभी बारदाना, तो कभी स्लॉट का बहाना बनाया जाता है. खरीदी शुरू की, लेकिन बड़े किसानों का गेहूं नहीं खरीदी जा रहा. सरकार को 16 मार्च से खरीदी शुरू करनी थी, लेकिन अब तक खरीदी की पूरी व्यवस्था ही नहीं की जा सकी. सहकारी समितियों से किसान डिफाल्टर हो गए हैं.

भोपाल: मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी को लेकर आ रही परेशानियों को लेकर किसान कांग्रेस ने अब सत्याग्रह का रास्ता अपनाया है. कांग्रेस सेवादल के मुख्य संगठक अवनीश भार्गव 24 घंटे का उपवास कर रहे हैं. इस उपवास में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं. कांग्रेस नेता अवनीश भार्गव ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं खरीदी का लक्ष्य ही सिर्फ 78 लाख मेट्रिक टन निर्धारित किया है, जबकि प्रदेश में पंजीयन 1 करोड़ 30 लाख मेट्रिक टन का हुआ है.

मध्य प्रदेश में दो साल पहले 1 करोड़ 30 लाख मेट्रिक टन की खरीदी हुई थी. प्रदेश में आमतौर पर 1 करोड़ मेट्रिक टन से ज्यादा की खरीदी प्रदेश में होती है, लेकिन इस साल सरकार ने 78 लाख मेट्रिक टन का टारगेट फिक्स कर दिया. किसानों द्वारा जितना पंजीयन कराया जाता है, उतना गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है. सरकार को टारगेट बढ़ाना चाहिए. दूसरे प्रदेशों में पंजीकृत गेहूं को पूरा खरीदा जा रहा है, जबकि प्रदेश में 78 लाख मेट्रिक टन का टारगेट फिक्स कर दिया. प्रदेश में अभी तक 30 फीसदी कम उपार्जन किया गया है.

गेहूं खरीदी को लेकर सत्याग्रह (ETV Bharat)

कांग्रेस ने की करीब एक दर्जन मांगें

कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि गेहूं खरीदी में देरी की वजह डिफाल्टर हुए किसानों से ब्याज वसूली न की जाए. कांग्रेस ने कहा कि डिफाल्टर किसानों से 14 फीसदी ब्याज की वसूली की जा रही है, इसे बंद किया जाना चाहिए. गेहूं खरीदी की अंतिम तारीख ही सहकारी वसूली की तारीख तय की जाए. कांग्रेस ने मांग की है कि प्रदेश सरकारी किसानों का पूरा गेहूं खरीदे. पंजीयन करा चुके सभी किसानों का पूरा गेहूं खरीदा जाए.

किसानों को सत्यापन में राहत देनी चाहिए. सैटेलाइट सत्यापन के नाम पर किसानों की गेहूं खरीदी न रोकी जाए. प्रदेश में फसल बीमा के नाम पर किसानों का शोषण और कंपनियों को लाभ पहुंचाना बंद किया जाए. प्रदेश में मंडी चुनाव कराए जाएं. प्रदेश में पिछले 12 सालों से मंडी और सहकारिता चुनाव नहीं कराए गए हैं. नरवाई जलाने के मामले में किसानों पर की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाई जाए. संसाधन उपलब्ध न होने तक नरवाई जलाने वाले किसानों पर केस दर्ज न किए जाएं. प्रदेश में उपार्जन की क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए.

कांग्रेस करेगी 24 घंटे का उपवास (ETV Bharat)

प्रदेश के वेयरहाउस पर तुलाई क्षमता 4000 क्विंटल प्रतिदिन की जाए ताकि जल्दी तुलाई हो सके. धर्मकांटे से तुलाई की जाए. उपार्जन केंद्रों पर केवल धर्मकांटे से ही किसानों की उपज तुलाई जाए.