ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में जिन पेड़ों की 2 साल पहले हो रही थी तस्करी, वन विभाग फ्री में बांटेगा उसके पौधे

स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक डॉ उदय होमकर ने बताया कि "आज से लगभग 35 साल पहले स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट में भी खुरासानी इमली के 10 पेड़ लगाए गए थे जो अब काफी बड़े हो चुके हैं."

स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सबसे पहले मांडू के आसपास ही इसको खोजना शुरू किया तो पता लगा कि मांडू और उसके आसपास इसके सबसे ज्यादा पेड़ हैं. मध्य प्रदेश में इसके 570 पेड़ हैं इनमें से 400 पेड़ के आसपास तो केवल मांडू में ही हैं. 15वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने मांडू के सुल्तान को इसके पेड़ भेंट किए थे. तब से यही पेड़ मांडू के आसपास पाए जाते हैं.

धार के आसपास के लोगों मुफ्त बांटे जाएंगे खुरासानी इमली के पौधे (ETV Bharat)

5 नवंबर 2024 को ईटीवी भारत ने एक खुलासा किया था जिसके तहत हैदराबाद की एक कंपनी धार जिले से खुरासानी इमली बाओबाब के पेड़ों को खोदकर हैदराबाद ले जा रही थी. इस घटना के बाद खुरासानी इमली पर चर्चा शुरू हुई और वन विभाग ने इस पौधे के बारे में रिसर्च करने के लिए जबलपुर के स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को जिम्मेदारी सौंपी थी.

जबलपुर: खुरासानी इमली के जिन पेड़ों की 2 साल पहले तक तस्करी हो रही थी, वन विभाग अब इस पेड़ के पौधों को फ्री में बांटने की तैयारी कर रहा है. जबलपुर के स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट में इस पौधे पर शोध किया गया है और इसके 2000 से ज्यादा नए पौधे तैयार किए गए हैं. कभी भारत में अलाउद्दीन खिलजी इस पौधे को लेकर आया था. आज भी सैकड़ों साल पुराने पेड़ लोगों को फल खिला रहे हैं.

खुरासानी इमली की खासियत (ETV Bharat GFX)

कई महाद्वीपों में पाया जाता है यह पेड़

डॉक्टर उदय होमकर का कहना है कि "दरअसल इस पेड़ का वैज्ञानिक नाम एडानसोनिया डिजीटाटा है. इसे अफ्रीकी बाओबाब के नाम से भी जाना जाता है. यह पेड़ अफ्रीकी महाद्वीप दक्षिणी अरब प्रायद्वीप यमन ओमान का मूल निवासी है लेकिन यह पेड़ एशिया सहित ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी पाया जाता है.

खुरासानी इमली की विशेषताएं (ETV Bharat GFX)

45 फीट का होता है मोटा तना

इस पेड़ की बनावट इसे खास बनाती है. इसकी बनावट की वजह से इसे अलग से पहचाना जा सकता है. इसकी लंबाई लगभग 80 फीट होती है. सबसे खास बात इसके तने की की गोलाई है. इसकी गोलाई 45 फीट तक हो सकती है. मतलब इसका तना एक कमरे के बराबर की मोटाई का हो सकता है.

खुरासानी इमली के फल (ETV Bharat)

'गुजरात में है सबसे पुराना पेड़ '

डॉ उदय होमकर का कहना है कि "दुनिया के सबसे पुराने बाओबाब पेड़ की जानकारी जिंबाब्वे में मिलती है. कार्बन डेटिंग के अनुसार यह पेड़ 2450 साल पुराना था. हालांकि 2011 में यह पेड़ नष्ट हो गया. नामीबिया में अभी भी एक 2000 साल पुराना पेड़ है. भारत के गुजरात के गणपतपुरा गांव में भी लगभग 955 साल पुराना बाओबाब का पेड़ है. इसे भारत में हेरिटेज ट्री का दर्जा हासिल है.

मांडू में 400, मध्य प्रदेश में कुल 570 पेड़ (ETV Bharat)

इस पेड़ की एक खासियत है कि यह पेड़ अपने भीतर लाखों लीटर पानी सहेज कर रख सकता है. इसलिए किसी भी सूखे की स्थिति में जब बाकी सब पेड़ पौधे मर जाते हैं तब भी यह पेड़ जिंदा रहता है."

पेड़ को लेकर लोगों में उत्साह

डॉ उदय होमकर ने बताया कि "मांडू में इस पेड़ के फल पर्यटकों को बेचे जाते हैं. इसलिए इन फलों की नीलामी की जाती है और फिर महंगे दामों पर उनके फलों को पर्यटकों को बेचा जाता है. अब कुछ लोग इसे अपने निजी बगीचों में भी लगा रहे हैं. इसलिए इस पेड़ की मांग बढ़ गई है और इसकी तस्करी तक होने लगी."

खुरासानी इमली के तैयार किए 2000 पौधे (ETV Bharat)

'फ्री में किसानों को बांटे जाएंगे पौधे'

डॉ उदय होमकर ने बताया कि "तस्करी की खबर के बाद सरकार ने इस पेड़ के पौधे तैयार करवाने का प्रोजेक्ट स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को दिया था. अब हमने लगभग 2000 पेड़ तैयार किए हैं और इन्हें धार के आसपास के लोगों को मुफ्त में बांटा जाएगा और इस पौधे के बारे में जानकारी देते हुए इसे लगाने की भी अपील की जा रही है."

स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट जबलपुर (ETV Bharat)

गूदे से बनता है शरबत

इस पेड़ में एक फल पाया जाता है, इस फल की साइज छोटे पपीते बराबर होती है. पके हुए फल के भीतर गूदा पाया जाता है यह गूदा खट्टा मीठा होता है. एसएफआरआई के वैज्ञानिक इस फल के बारे में भी एनएबीएल लैब के माध्यम से इस बात की जांच करवा रहे हैं कि इसमें कौन-कौन से विटामिन मिनरल और पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं.

हालांकि अभी भी लोग इस फल का शरबत बनाकर पीते हैं. कुछ लोग इसके पल्प को भी बाजार में बेच रहे हैं. इस पेड़ का फल और बीज सब कुछ बड़े महंगे बिकते हैं. यदि यह पेड़ बड़े पैमाने पर हो जाए तो जंगल में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छा रोजगार का साधन बन सकता है.