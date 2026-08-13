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भारत के पहले मालिकों के सम्मान और न्याय के संघर्ष में मैं और कांग्रेस आपके साथ: राहुल गांधी

राहुल गांधी से मिले केन-बेतवा परियोजना के आंदोलनकारी आदिवासी, राहुल का बीजेपी पर निशाना, बोले बीजेपी ने चुना अन्याय का रास्ता. बृजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.

MP Ken Betwa Project Displaced Tribals in Delhi
केन-बेतवा परियोजना के आंदोलनकारी आदिवासी राहुल गांधी से मिले (Source: Rahul Gandhi FB)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 6:18 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश में केन बेतवा परियोजना के खिलाफ आंदोलन कर रहे आदिवासियों ने दिल्ली जाकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की है. प्रभावित आदिवासियों ने राहुल गांधी के सामने परियोजना की वजह से हो रहे विस्थापन में उचित मुआवजा न मिलने और पुर्नवास से जुड़ी समस्याओं को रखा. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि "यह परियोजना उनके जल जंगल, जमीन तो छीन ही रही है, इसके कारण सैंकड़ों सालों से उनका आशियाना रहे गांव भी डूब रहे हैं. घर उजड़ रहे हैं. मजबूरन उन्हें आंदोलन की राह पर जाना पड़ रहा है."

राहुल बोले बीजेपी ने फिर चुना अन्याय का रास्ता

राहुल गांधी ने मुलाकात की फोटो को पोस्ट करते हुए लिखा कि "शांतिपूर्ण सत्याग्रह करने के बावजूद पुलिस बल का प्रयोग कर उनका विरोध का अधिकार छीना गया. बीजेपी सरकार ने फिर संवाद के स्थान पर अन्याय का रास्ता चुना है. सरकारी योजना के लिए उनका घर गांव उजाड़ा गया है, तो न्यायपूर्ण मुआवजा, सम्मानजनक पुनर्वास की मांग तो उनका जायज हक है. राहुल गांधी ने लिखा कि "जल जंगल जमीन सिर्फ संसाधन नहीं, आदिवासी समाज की जीवन रेखा है. भारत के पहले मालिकों के सम्मान और न्याय के संघर्ष में मैं और कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ी है."

आदिवासी कांग्रेस बोली बीजेपी आदिवासी विरोधी (ETV Bharat)

आदिवासी कांग्रेस बोली बीजेपी आदिवासी विरोधी

उधर, आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम ने बीजेपी पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि "मध्य प्रदेश सहित देश भर में आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया गया, लेकिन बीजेपी के प्रदेश नेताओं से लेकर किसी भी शीर्ष नेता ने आदिवासियों को इसकी बधाई और शुभकामनाएं तक देना जरूरी नहीं समझा. यदि कोई समुदाय अपना पर्व मना रहा है तो फिर उस पर टिप्पणी करना बीजेपी के आदिवासी चेहरे को दिखाता है. बीजेपी सरकार पेसा कानून लागू करने और आदिवासी विकास के बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन आदिवासियों को अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करना पड़ रहा है. केन-बेतवा लिंक परियोजना के प्रभावितों को ही सरकार अब तक न्याय नहीं दे पाई है, इसके लिए उन्हें लगातार धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है. आदिवासियों को पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, यही वजह है कि बालाघाट में बैगा आदिवासियों की दूषित पानी पीने से मौत हो गई."

Ken Betwa Project Displaced Tribals in Delhi
राहुल बोले बीजेपी ने फिर चुना अन्याय का रास्ता (Source: Rahul Gandhi FB)

प्रदेश के आदिवासी छात्रावासों की स्थिति बेहद खराब है. सरकार अब आदिवासी क्षेत्रों में संचालित सरकारी आईटीआई को निजी हाथों में सौंपने जा रही है. बैतूल जिले के घोड़ाडौंगरी और भीमपुर के आईटीआई को एक निजी संस्था को सौंप दिया गया है. सरकार इस तरह सरकारी संस्थाओं को खत्म कर आरक्षण को खत्म करने का काम कर रही है.

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रामू टेकाम ने कहा कि प्रदेश में बैकलॉग पदों पर भर्ती नहीं की गई. प्रदेश में बड़ी संख्या में पढ़े-लिखे आदिवासी युवा बेरोजगार घूम रहे हैं. प्रदेश में पेसा कानून लाने की सरकार ने बड़ी जोर-शोर से बात की थी, लेकिन इस कानून का क्रियांवयन ही नहीं हो पा रहा है. मंडला, बालाघाट, डिंडौरी, बैतूल, बुरहानपुर के नेपानगर कहीं की भी बात करें यहां विकास के नाम पर आदिवासियों का विस्थापन किया जा रहा है.

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