कंगना रनौत की फिसली जुबान, वंदे मातरम की जगह ये क्या बोल गईं सांसद?

किन्नौर में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुईं सांसद कंगना रनौत.

सांसद कंगना रनौत
सांसद कंगना रनौत
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 9:06 PM IST

किन्नौर: जिला किन्नौर दौरे पर रिकांग पिओ पहुंची मंडी सांसद कंगना रनौत की जुबान फिसल गई. दरअसल, वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ पर कंगना जनता को संबोधित कर रही थी. इस दौरान सांसद ने वंदे मातरम की जगह वंदे भारत की 150वीं वर्षगांठ बता दिया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है.

किन्नौर जिले के रिकांग पिओ में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी सांसद कंगना रनौत पहुंची. इस दौरान मंच से उन्होंने जनता को संबोधित किया. कंगना रनौत ने कहा, 'आज किन्नर कैलाश की इस पावन धरती पर वंदे भारत की 150वीं वर्षगांठ पर और उसके साथ रन फॉर यूनिटी पदयात्रा के शुभ अवसर पर यहां आए सभी माताओं, भाइयों और बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूं'.

सांसद कंगना रनौत की फिसली जुबान (ETV Bharat)

किन्नौर जिला मुख्यालय रिकांग पिओ में आयोजित रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में कंगना रनौत बतौर मुख्यातिथि शिरकत की. इस दौरान उनका जिला प्रशासन, भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओ ने भव्य स्वागत किया. मंच से कंगना रनौत ने कहा, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती पर देशभर में रन फॉर यूनिटी मार्च का आयोजन किया जा रहा है. इसी कड़ी में किन्नौर में भी इसका आयोजन किया जा रहा है. उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का सबसे मजबूत नेता बताया. साथ ही पटेल द्वारा किए गए कार्यों को भी याद किया.

मंडी सांसद ने रन फॉर यूनिटी मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और खुद भी इस मार्च में हिस्सा लिया. इस दौरान किन्नौर प्रशासन के अधिकारी और भाजपा किन्नौर के नेता सूरत नेगी सहित अन्य लोग मौजूद रहे.

