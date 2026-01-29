कंगना रनौत मामले में 13 फरवरी को होगी बहस, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और किसानों पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी
भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ देशद्रोह और राष्ट्र अपमान की धाराओं में 11 सितंबर 2024 को वाद दायर हुआ था
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 29, 2026 at 5:49 PM IST
आगरा: बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ गुरुवार को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में किसानों के अपमान और राष्ट्रद्रोह मामले की सुनवाई हुई. न्यू आगरा के प्रभारी निरीक्षक राजीव त्यागी की ओर से तैयार रिपोर्ट, उप निरीक्षक सुबोध कुमार सिंह के द्वारा न्यायाधीश के सामने पेश की गई. न्यायाधीश ने पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर बहस के लिए 13 फरवरी 2026 की तारीख तय की है.
क्या है पूरा मामला: आगरा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने एमपी-एमएलए कोर्ट में अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा से भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ देशद्रोह और राष्ट्र अपमान की धाराओं में 11 सितंबर 2024 को वाद दायर किया था. जिसमें सांसद कंगना के द्वारा 26 अगस्त 2024 को दिए गए एक साक्षात्कार में केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले किसानों को हत्यारा और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया था. इस पर नौ माह तक चली सुनवाई के बाद मई 2025 में एमपी-एमएलए कोर्ट आगरा के न्यायाधीश अनुज कुमार सिंह ने केस को खारिज कर दिया था. फिर वादी ने जिला सत्र न्यायालय में रिवीजन दायर किया. 12 नंवबर 2025 को स्पेशल जज एमपी-एमएलए लोकेश कुमार ने कंगना के खिलाफ दायर रिवीजन याचिका स्वीकार की थी.
वादी और वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने बताया कि स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए में गुरुवार को कंगना रनौत मामले की सुनवाई हुई. जिसमें न्यू आगरा थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव त्यागी ने रिपोर्ट पेश किया. कोर्ट ने आख्या पत्रावली जमा कर ली और बहस के लिए 13 फरवरी 2026 की तिथि तय कर दी है.
एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में गुरुवार को कंगना रनौत मामले की सुनवाई में अभिनेत्री कंगना रनौत की ओर से सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता सुधा प्रधान व स्थानीय अधिवक्ता विवेक शर्मा के साथ ही वादी वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा, सुखबीर सिंह चौहान, राजीव कुमार सिंह, बीएस फौजदार, प्रीति कुमारी सहित अन्य अधिवक्ता कोर्ट में मौजूद रहे.