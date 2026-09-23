चतरा पहले से अब कितना बदला? केंद्र और राज्य सरकार की भूमिका पर सांसद कालीचरण सिंह से खास बातचीत
चतरा सांसद कालीचरण सिंह ने ईटीवी भारत से बातचीत में कई मुद्दों पर बात की. हितेश चौधरी की रिपोर्ट.
Published : September 23, 2026 at 7:28 AM IST
देवघर: चतरा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद कालीचरण सिंह मंगलवार को देवघर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया और बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा-अर्चना की. ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में सांसद ने अपने संसदीय क्षेत्र के विकास, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति, शिक्षा-स्वास्थ्य, रेलवे परियोजनाओं, ब्रजेश गंझू एनकाउंटर और झारखंड की राजनीति सहित कई मुद्दों पर अपनी राय रखी.
सांसद कालीचरण सिंह ने बताया कि वे पहले भी देवघर आ चुके हैं और पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान कई दिनों तक यहां रहकर पार्टी के प्रचार-प्रसार में लगे रहे थे. हालांकि, उस समय अत्यधिक व्यस्तता और चुनावी जिम्मेदारियों के कारण वे बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा नहीं कर पाए थे.
उन्होंने उसी समय संकल्प लिया था कि अगली बार देवघर आने पर सबसे पहले बाबा बैद्यनाथ के दरबार में पहुंचकर पूजा-अर्चना करेंगे. मंगलवार को देवघर पहुंचने के बाद उन्होंने अपने संकल्प को पूरा करते हुए बाबा बैद्यनाथ की पूजा की.
सवाल: चतरा में कई दशकों के बाद स्थानीय व्यक्ति को लोकसभा सदस्य बनने का अवसर मिला है. इससे अब कितना बदलाव आया है और जनता को कितनी सुविधा हुई है?
जवाब: आजादी के बाद पहली बार चतरा लोकसभा क्षेत्र का नेतृत्व एक स्थानीय व्यक्ति कर रहा है. इसका लाभ क्षेत्र के विकास में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है. चतरा लंबे समय तक उग्रवाद प्रभावित जिला रहा है. यहां की समस्याओं और लोगों के दर्द को स्थानीय व्यक्ति बेहतर तरीके से समझ सकता है. अब क्षेत्र की जनता अपने जनप्रतिनिधि को 24 घंटे अपने बीच बुला सकती है और स्थानीय भाषा में अपनी समस्याएं बता सकती है. आने वाले वर्षों में स्थानीय सांसद होने का लाभ चतरा की जनता को और अधिक देखने को मिलेगा.
सवाल: एक रिपोर्ट के अनुसार चतरा स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के मानकों में पूरे देश में नीचे से दसवें स्थान पर है, यानी देश के केवल दस जिलों से ही आगे है. इस संबंध में आपके द्वारा कोई रणनीति बनाई गई है या जिले के विकास के लिए कोई विशेष योजना लाई जाएगी?
जवाब: चतरा इन क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है और इसके लिए राज्य सरकार की कार्यप्रणाली जिम्मेदार है. केंद्र सरकार की योजनाओं को अधिकारियों से बातचीत करके अपने संसदीय क्षेत्र में लागू कराने का प्रयास किया जा रहा है. आजादी के बाद से चतरा में दो रेलवे लाइनों की मांग लगातार उठती रही है. मेरे कार्यकाल में बरवाडीह रेल लाइन और चतरा रेल लाइन के काम को मंजूरी मिली है और जल्द ही इन परियोजनाओं पर काम शुरू होने की उम्मीद है. केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए हम लगातार भारत सरकार के अधिकारियों से संपर्क में हैं, लेकिन जिले के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार को भी अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करना होगा.
सवाल: हाल ही में ब्रजेश गंझू की पुलिस एनकाउंटर में मौत हुई है. आप वहां के जनप्रतिनिधि हैं और इस मामले को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं?
जवाब: मुझे जानकारी है कि उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा ब्रजेश गंझू का एनकाउंटर किया गया है. घटना के बाद से मैं क्षेत्र में नहीं गया हूं, इसलिए फिलहाल पूरे मामले पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा. क्षेत्र में जाने के बाद मैं मामले की पूरी जानकारी लूंगा और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दे सकूंगा. हालांकि, ब्रजेश गंझू के भाई गणेश गंझू, जो सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रह चुके हैं, उन्होंने झारखंड सरकार और पुलिस की भूमिका को लेकर आरोप लगाए हैं.
सवाल: चतरा जिले के कई क्षेत्र अति नक्सल प्रभावित माने जाते हैं- लावालौंग, सिमरिया, कुंदा जैसे क्षेत्रों में नक्सलवाद कितना कम हुआ है? क्या लोग अब इन क्षेत्रों में भयमुक्त जीवन जी रहे हैं या अभी भी परेशान हैं?
जवाब: कुछ वर्ष पहले तक इन इलाकों के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था. सांसद बनने के बाद से मैंने केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के मंत्रियों तथा अधिकारियों से लगातार बातचीत कर बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास किया है. इन प्रयासों का असर अब नक्सल प्रभावित इलाकों में भी दिखाई दे रहा है और लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं. हालांकि, चतरा के कई क्षेत्रों में आज भी गोलियों की आवाज सुनाई देती है. वर्तमान में स्थिति में सुधार हुआ है और आने वाले समय में हालात और बेहतर होने की उम्मीद है.
सवाल: क्या आप राज्य सरकार के कार्यकलापों से संतुष्ट हैं?
जवाब: मैं मौजूदा सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं हूं. आम जनता में भी सरकार के प्रति असंतोष है. राज्य सरकार के विभागों में जमीनी स्तर पर अनियमितताएं हैं. इसका असर शासन व्यवस्था पर पड़ रहा है. सरकार में शामिल कांग्रेस के नेता भी मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं. मैं लोगों से अपील करता हूं कि राज्य में एनडीए की सरकार बनाएं. इससे झारखंड में विकास की गति को और तेज किया जा सकता है.
सवाल: बिहार के जमुई में एक युवक और युवती के साथ दुर्व्यवहार के वायरल वीडियो पर आप क्या कहेंगे? वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. क्या आपकी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं?
जवाब: मैं इस घटना की निंदा करता हूं. साथ ही पीड़ित युवक-युवती के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं. बिहार में भाजपा की सरकार है और बहन-बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. विपक्ष का काम घटना की निंदा करना है, लेकिन सरकार ऐसे मामलों में कार्रवाई करेगी. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भाजपा ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे.
यह भी पढ़ें:
गंदा पानी पीकर, झोपड़ी में पढ़ते हैंः चतरा के स्कूल की हकीकत, जहां बिरहोर बच्चे गढ़ रहे अपना भविष्य
चतरा में छात्र ने बनाया रिमोट से संचालित हाइवा का मॉडल, हादसों को रोकने में होगा कारगर
चतरा में मॉब लिंचिंग! नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में भीड़ द्वारा युवक की पीट-पीटकर हत्या