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चतरा पहले से अब कितना बदला? केंद्र और राज्य सरकार की भूमिका पर सांसद कालीचरण सिंह से खास बातचीत

देवघर: चतरा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद कालीचरण सिंह मंगलवार को देवघर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया और बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा-अर्चना की. ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में सांसद ने अपने संसदीय क्षेत्र के विकास, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति, शिक्षा-स्वास्थ्य, रेलवे परियोजनाओं, ब्रजेश गंझू एनकाउंटर और झारखंड की राजनीति सहित कई मुद्दों पर अपनी राय रखी.

सांसद कालीचरण सिंह ने बताया कि वे पहले भी देवघर आ चुके हैं और पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान कई दिनों तक यहां रहकर पार्टी के प्रचार-प्रसार में लगे रहे थे. हालांकि, उस समय अत्यधिक व्यस्तता और चुनावी जिम्मेदारियों के कारण वे बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा नहीं कर पाए थे.

चतरा के विकास में केंद्र और राज्य सरकार की भूमिका पर सांसद कालीचरण सिंह से खास बातचीत (Etv Bharat)

उन्होंने उसी समय संकल्प लिया था कि अगली बार देवघर आने पर सबसे पहले बाबा बैद्यनाथ के दरबार में पहुंचकर पूजा-अर्चना करेंगे. मंगलवार को देवघर पहुंचने के बाद उन्होंने अपने संकल्प को पूरा करते हुए बाबा बैद्यनाथ की पूजा की.

सवाल: चतरा में कई दशकों के बाद स्थानीय व्यक्ति को लोकसभा सदस्य बनने का अवसर मिला है. इससे अब कितना बदलाव आया है और जनता को कितनी सुविधा हुई है?

जवाब: आजादी के बाद पहली बार चतरा लोकसभा क्षेत्र का नेतृत्व एक स्थानीय व्यक्ति कर रहा है. इसका लाभ क्षेत्र के विकास में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है. चतरा लंबे समय तक उग्रवाद प्रभावित जिला रहा है. यहां की समस्याओं और लोगों के दर्द को स्थानीय व्यक्ति बेहतर तरीके से समझ सकता है. अब क्षेत्र की जनता अपने जनप्रतिनिधि को 24 घंटे अपने बीच बुला सकती है और स्थानीय भाषा में अपनी समस्याएं बता सकती है. आने वाले वर्षों में स्थानीय सांसद होने का लाभ चतरा की जनता को और अधिक देखने को मिलेगा.

सवाल: एक रिपोर्ट के अनुसार चतरा स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के मानकों में पूरे देश में नीचे से दसवें स्थान पर है, यानी देश के केवल दस जिलों से ही आगे है. इस संबंध में आपके द्वारा कोई रणनीति बनाई गई है या जिले के विकास के लिए कोई विशेष योजना लाई जाएगी?

जवाब: चतरा इन क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है और इसके लिए राज्य सरकार की कार्यप्रणाली जिम्मेदार है. केंद्र सरकार की योजनाओं को अधिकारियों से बातचीत करके अपने संसदीय क्षेत्र में लागू कराने का प्रयास किया जा रहा है. आजादी के बाद से चतरा में दो रेलवे लाइनों की मांग लगातार उठती रही है. मेरे कार्यकाल में बरवाडीह रेल लाइन और चतरा रेल लाइन के काम को मंजूरी मिली है और जल्द ही इन परियोजनाओं पर काम शुरू होने की उम्मीद है. केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए हम लगातार भारत सरकार के अधिकारियों से संपर्क में हैं, लेकिन जिले के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार को भी अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करना होगा.

सवाल: हाल ही में ब्रजेश गंझू की पुलिस एनकाउंटर में मौत हुई है. आप वहां के जनप्रतिनिधि हैं और इस मामले को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं?

जवाब: मुझे जानकारी है कि उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा ब्रजेश गंझू का एनकाउंटर किया गया है. घटना के बाद से मैं क्षेत्र में नहीं गया हूं, इसलिए फिलहाल पूरे मामले पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा. क्षेत्र में जाने के बाद मैं मामले की पूरी जानकारी लूंगा और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दे सकूंगा. हालांकि, ब्रजेश गंझू के भाई गणेश गंझू, जो सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रह चुके हैं, उन्होंने झारखंड सरकार और पुलिस की भूमिका को लेकर आरोप लगाए हैं.