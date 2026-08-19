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एमसीबी में सांसद ज्योत्सना महंत, भाजपा पर साधा निशाना, रेल सुविधाओं को लेकर उठाए सवाल

सांसद ने कहा कि विकास का वास्तविक लाभ आम लोगों तक पहुंचना चाहिए, लेकिन जमीनी स्तर पर कई समस्याएं अब भी जस की तस बनी हुई हैं. सांसद ने क्षेत्र में बेहतर रेल सुविधाओं के विस्तार का मुद्दा प्रमुखता से उठाया. उन्होंने कहा कि वह पिछले छह वर्षों से लगातार क्षेत्र में रेल सुविधाओं के विस्तार और सुधार की मांग उठा रही हैं, लेकिन अब तक आश्वासन ही मिला है.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: सांसद ज्योत्सना महंत दो दिवसीय एमसीबी जिले के दौरे पर रहीं. उन्होंने कई मुद्दों पर भाजपा को घेरा. सांसद ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार प्रदेश के प्राकृतिक और अन्य संसाधनों का दोहन करने में जुटी हुई है, लेकिन आम जनता की बुनियादी जरूरतों और सुविधाओं पर ध्यान नहीं दे रही है.

ज्योत्सना महंत का भाजपा पर निशाना (ETV Bharat Chhattisgarh)

रेल कनेक्टिविटी के मुद्दे पर घेरा

सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि एमसीबी क्षेत्र की जनता लंबे समय से बेहतर रेल कनेक्टिविटी की उम्मीद लगाए बैठी है. रेल सुविधाओं का विस्तार होने से क्षेत्र के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलने के साथ-साथ व्यापार रोजगार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकता है. उन्होंने कहा कि इस दिशा में अब ठोस पहल किए जाने की आवश्यकता है.

चर्चा में सांसद का बयान

सांसद ज्योत्सना महंत का एक बयान भी चर्चा का विषय बना. उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में चल रही ‘हवा’ से लोगों को बचाने के लिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है. जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि आखिर उनका इशारा किस ‘हवा’ की ओर है तो सांसद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया आप पत्रकार हैं समझ जाइए. उनके इस जवाब के बाद राजनीतिक गलियारों में बयान के अलग अलग मायने निकाले जाने लगे. हालांकि सांसद ने स्पष्ट रूप से किसी राजनीतिक परिस्थिति या व्यक्ति का नाम नहीं लिया.

भाजपा की नई टीम को लेकर साधा निशाना

सांसद ज्योत्सना महंत ने भाजपा की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लेकर भी बड़ा बयान दिया. भाजपा सांसद रूप कुमारी चौधरी को महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने भाजपा की कार्यशैली पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि भाजपा की आदत है कि वह नए लोगों को आगे लाती है, लेकिन उन्हें दोबारा मौका नहीं देती. सांसद ने कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा नए लोगों को लाती है और लाती एक ही बार है, दोबारा नहीं लाती.