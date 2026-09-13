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'सांसद जयप्रकाश ने जितने कपड़े नहीं बदले उतने दल बदल चुके है', कुलदीप शर्मा का बयान

सिरसा में ब्राह्मण मिलन समारोह में पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने कहा कि 'ब्राह्मण ही नहीं बल्कि समस्त समाज को साथ लेकर चलना चाहिए'.

BRAHMIN MILAN SAMAROH
हरियाणा विधानसभा के पूर्व पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 13, 2026 at 8:29 PM IST

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हिसार/सिरसाः हरियाणा विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा ने कहा कि "हिसार के सांसद जयप्रकाश पर जमकर निशाना कहा कि जिनते सांसद जयप्रकाश ने जितने उन्होंने कपड़े नही बदले उससे ज्यादा दल बदल चुके हैं. जयप्रकाश के राजनीतिक चरित्र को सारा हरियाणा जनता है." कुलदीप शर्मा ने कहा कि "लोकदल में सीनियर बनने तो लोकदल छोड़ दी, फिर बंसीलाल का दामन थाम लिया, बाद में अपना दल बना लिया था. कांग्रेस में सीनियर बनने वाले थे तो कांग्रेस छोड़ दी थी"

​दल-बदल पर निशाना: उन्होंने कहा कि कांग्रेस में पार्टी में सांसद जयप्रकाश से पहले वे सीनियर नेता है. डेली पैसेंजर की तरह उनकी दिशा होती है. इनका कोई अता पता नहीं है कि ये किसी स्टेशन पर उतर जाए." कुलदीप शर्मा ने कहा कि "पूरा हरियाणा जेपी के राजनीतिक चरित्र को जानता है. वे कभी लोकदल, कभी बंसीलाल की पार्टी, तो कभी अपनी खुद की पार्टी बना चुके हैं. "

हरियाणा विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा (ETV Bharat)

'असली कांग्रेस वही है जो राहुल गांधी के साथ है': उन्होंने कहा कि "बरवाला से पूर्व विधायक रामनिवास को जानबूझ कर हराने का काम किया था." उन्होने कहा कि "असली कांग्रेस वही है जो राहुल गांधी के साथ है. कांग्रेस के नेताओं में गुटबाजी नहीं है. कांग्रेस को दो बनाने का प्रयास किया जा रहा है. एक कांग्रेस है जिसमें लोग राहुल गांधी प्रियंका गांधी खड़गे को अपना नेता मानते हैं. एक कांग्रेस वह जो हरियाणा में एक व्यक्ति विशेष को नेता मानते हैं."

सिरसा में ब्राह्मण मिलन समारोह का हुआ आयोजनः ब्राह्मण मिलन समारोह का आयोजन सिरसा में किया गया. मौके पर मेधावी स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में पहुंचे हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए अपने चिरपरिचित अंदाज में अपने विरोधियों पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि "ब्राह्मण ही नहीं बल्कि समस्त समाज को इकट्ठा करके हमें साथ लेकर चलना चाहिए. यही लोकतंत्र का मूल मंत्र है. राजनीतिक तौर पर पीड़ित होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति में यही खासियत हुआ करती है कि वह समय का इंतजार किया करता है. कितनी पीड़ा बढ़ जाए जब तक समय उचित नहीं होगा तब तक समय का इंतजार करना है."

'किसी की कुंडली जागेगी किसी की सोएगी': सियासी बदलाव को लेकर कुलदीप शर्मा ने कहा कि "मेरे कोई तेवर नहीं हैं. मैं एक सामान्य साधारण व्यक्ति हूं. तेवर तो जिसमें घमंड होता है जो अपने आप में अपने अंदर ही रहता है, उसके तेवर हुआ करते हैं. हमारे कैसे तेवर हम तो समाज सेवक हैं. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि "देवउठनी एकादशी आएगी उसमें ग्रहों में परिवर्तन होगा. किसी की कुंडली जागेगी किसी की सोएगी तब बताएंगे. कुलदीप शर्मा ने इशारा किया कि नवंबर में वे अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर कोई निर्णय लेंगे." कार्यक्रम में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली, विधायक कुलदीप वत्स सहित कई नेता मौजूद थे.

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