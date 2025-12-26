ETV Bharat / state

कटनी में पुलिस कस्टडी में तबीयत बिगड़ी, उज्जैन में जेल से फरार हुए कैदी तो छतरपुर में की आत्महत्या

मध्य प्रदेश में पुलिस कस्टडी से लेकर जेल तक तीन चौंकाने वाले मामले ( Etv Bharat )

कटनी/छतरपुर/उज्जैन : मध्य प्रदेश के तीन शहरों से आरोपियों और कैदियों के चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं. कटनी जिले में जहां पुलिस कस्टडी के दौरान एक आरोपी की तबीयत अचानक बिगड़ने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है, तो वहीं छतरपुर जेल से कूदकर एक कैदी ने आत्महत्या कर ली. वहीं, उज्जैन जेल से तीन कैदियों के फरार होने की खबर है. आरोपी की पुलिस कस्टडी में हालत बिगड़ी कटनी में जिस आरोपी की पुलिस कस्टडी में तबीयत बिगड़ीस, उसपर एक महिला के साथ मारपीट करना का आरोप है. पिछले दो दिनों से कोतवाली थाने में उसे पूछताछ के लिए रखा गया था, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई. अचानक आरोपी की हालत गंभीर हो जाने पर कोतवाली पुलिस के पसीने छूट गए. आनन-फानन में आरोपी अनिल पंडित को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. उपचार शुरू कर दिया है, जहां उसकी स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है. इस घटना ने पुलिस कस्टडी में आरोपी की सुरक्षा और उपचार सुविधाओं को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद मामले की जांच पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं. कटनी कोतवाली में आरोपी की पुलिस कस्टडी में हालत बिगड़ी (Etv Bharat) इस मामले को लेकर सीएसपी नेहा पच्चिया ने कहा, '' महिला से मारपीट के मामले में एक आरोपी को पूछताछ के लिए थाने लाया गया था, पूछताछ के बाद उसे घबराहट हुई तो कोतवाली पुलिस ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया है.'' थाने में दो दिन रखे जाने के मामले पर सीएसपी ने कह, '' अभी ऐसी कोई बात मेरे संज्ञान में नहीं आई है.''