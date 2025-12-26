कटनी में पुलिस कस्टडी में तबीयत बिगड़ी, उज्जैन में जेल से फरार हुए कैदी तो छतरपुर में की आत्महत्या
मध्य प्रदेश में पुलिस कस्टडी से लेकर जेल तक तीन चौंकाने वाले मामले, छतरपुर जेल में कैदी ने की आत्महत्या, तीन फरार
Published : December 26, 2025 at 12:42 PM IST
कटनी/छतरपुर/उज्जैन : मध्य प्रदेश के तीन शहरों से आरोपियों और कैदियों के चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं. कटनी जिले में जहां पुलिस कस्टडी के दौरान एक आरोपी की तबीयत अचानक बिगड़ने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है, तो वहीं छतरपुर जेल से कूदकर एक कैदी ने आत्महत्या कर ली. वहीं, उज्जैन जेल से तीन कैदियों के फरार होने की खबर है.
आरोपी की पुलिस कस्टडी में हालत बिगड़ी
कटनी में जिस आरोपी की पुलिस कस्टडी में तबीयत बिगड़ीस, उसपर एक महिला के साथ मारपीट करना का आरोप है. पिछले दो दिनों से कोतवाली थाने में उसे पूछताछ के लिए रखा गया था, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई. अचानक आरोपी की हालत गंभीर हो जाने पर कोतवाली पुलिस के पसीने छूट गए. आनन-फानन में आरोपी अनिल पंडित को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. उपचार शुरू कर दिया है, जहां उसकी स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है. इस घटना ने पुलिस कस्टडी में आरोपी की सुरक्षा और उपचार सुविधाओं को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद मामले की जांच पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं.
इस मामले को लेकर सीएसपी नेहा पच्चिया ने कहा, '' महिला से मारपीट के मामले में एक आरोपी को पूछताछ के लिए थाने लाया गया था, पूछताछ के बाद उसे घबराहट हुई तो कोतवाली पुलिस ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया है.'' थाने में दो दिन रखे जाने के मामले पर सीएसपी ने कह, '' अभी ऐसी कोई बात मेरे संज्ञान में नहीं आई है.''
छतरपुर में जेल में कैदी ने की आत्महत्या
छत्तरपुर जिला जेल में एक कैदी ने छत से कूदकर आत्म हत्या कर ली. गुरुवार को कैदी को 376 के मामले में सजा सुनाई गई थी, उसी के बाद से वह परेशान था. मामले की जानकारी लगते ही जेल प्रशासन ने उसे जिला हॉस्पिटल भेजा लेकिन उसकी पहले ही मौत हो चुकी थी. बैरक नंबर 4 में गढ़ीमलहरा थाना क्षेत्र निवासी शंकर प्रजापति 376 के मामले में बंद था, गुरुवार को कोर्ट से सजा की खबर सुनने के बाद वह किसी तरह छत के करीब पहुंचा और आत्महत्या कर ली. कोतवाली टीआई अरविन्द्र दांगी ने बताया, '' शव का पोस्टमॉर्टम करवाया जा रहा है. मामले की जांच की जा रही है, जेल में कैदी की मौत कैसे हुई यह पीएम के बाद पता चलेगा.''
उज्जैन उपजेल से भागे तीन कैदी
उज्जैन की खाचरोद सबजेल में बंद हत्या व दुष्कर्म के तीन आरोपी गुरुवार शाम जेल से फरार हो गए. तीनो कैदियों के फरार होने की सूचना जैसे ही जेल प्रशासन और उज्जैन पुलिस को लगी तो पूरे जिले में हड़कंप मच गया. उज्जैन पुलिस और जेल प्रशासन कैदियों की तलाश में जुटा है. तीनो कैदियों के फोटो भी जारी किए गए हैं. गंभीर अपराधों में बंद तीनों कैदियों के फरार होने के बाद अब खाचरौद सबजेल प्रशासन पर और जेल में सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं. मामले में जेल अधीक्षक मनोज साहू ने बताया, '' उपजेल के जेलर नवीन निनामा से तीन विचाराधीन कैदियों के फरार होने का पता चला है. आरोपियों को पुलिस तलाश रही है. घटना की जांच के लिए मैं जेल पहुंच रहा हूं.''