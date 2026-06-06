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'पर्यावरण संरक्षण हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी, बिना इसके जीवन नहीं'

सांसद जगदम्बिका पाल ने किया पौधरोपण ( Photo Credit; ETV Bharat )

सिद्धार्थनगर/गोरखपुर : विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुक्रवार को जनपद के पीलिया टेकधर गांव में 'एक पेड़ मां के नाम' कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद जगदम्बिका पाल शामिल हुए, जहां उन्होंने जिलाधिकारी, अधिकारी और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ पौधरोपण किया. इस दौरान उन्होंने पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने की बात कही. वहीं, इस मौके पर गोरखपुर में पर्यावरणविद ने भी विचार रखे. चलिए जानते हैं इस बारे में.

कार्यक्रम के दौरान सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है. 'मां के नाम पर पेड़' लगाने की यह पहल भावी पीढ़ी के लिए स्वच्छ और हरा-भरा पर्यावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक सार्थक कदम है. उन्होंने सभी से अपील की कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए और उसकी देखभाल भी करनी चाहिए. 'एक पेड़ मां के नाम' कार्यक्रम (Photo Credit; ETV Bharat)

सांसद ने कहा कि अगर इस पर गंभीरता नहीं बरती गई तो आने वाला समय काफी भयावह हो सकता है. सरकार प्रतिवर्ष इसका लक्ष्य निर्धारित करके सघन अभियान भी चलाती है. वृक्ष हमारे जीवन के आधार हैं. इन्हीं से हमें सांस लेने के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती है. पेड़ वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी सभी जहरीली गैस को अवशोषित करके पर्यावरण को शुद्ध करते हैं.