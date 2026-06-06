'पर्यावरण संरक्षण हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी, बिना इसके जीवन नहीं'
सिद्धार्थनगर और गोरखपुर में रोपे गए पौधे, सांसद जगदम्बिका पाल और पर्यावरणविद ने हरियाली बढ़ाने की अपील की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 6, 2026 at 2:24 PM IST|
Updated : June 6, 2026 at 2:43 PM IST
सिद्धार्थनगर/गोरखपुर : विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुक्रवार को जनपद के पीलिया टेकधर गांव में 'एक पेड़ मां के नाम' कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद जगदम्बिका पाल शामिल हुए, जहां उन्होंने जिलाधिकारी, अधिकारी और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ पौधरोपण किया. इस दौरान उन्होंने पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने की बात कही. वहीं, इस मौके पर गोरखपुर में पर्यावरणविद ने भी विचार रखे. चलिए जानते हैं इस बारे में.
कार्यक्रम के दौरान सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है. 'मां के नाम पर पेड़' लगाने की यह पहल भावी पीढ़ी के लिए स्वच्छ और हरा-भरा पर्यावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक सार्थक कदम है. उन्होंने सभी से अपील की कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए और उसकी देखभाल भी करनी चाहिए.
सांसद ने कहा कि अगर इस पर गंभीरता नहीं बरती गई तो आने वाला समय काफी भयावह हो सकता है. सरकार प्रतिवर्ष इसका लक्ष्य निर्धारित करके सघन अभियान भी चलाती है. वृक्ष हमारे जीवन के आधार हैं. इन्हीं से हमें सांस लेने के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती है. पेड़ वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी सभी जहरीली गैस को अवशोषित करके पर्यावरण को शुद्ध करते हैं.
इस अवसर पर जिलाधिकारी शिवशरनप्पा जीएन ने कहा कि पौधरोपण का कार्य बहुत ही पुनीत है. सभी लोगों को अपने घर के आस पास और खाली पड़ी जमीन, खेत की मेड़ों पर पौधे जरूर लगाना चाहिए, अन्यथा हम सभी को पर्यावरण के असंतुलन का दुष्प्रभाव झेलना पड़ सकता है. लोग पुराने पेड़ों को तो काट रहे हैं, लेकिन उसके स्थान पर नया पौधा नहीं लगा रहे. उन्होंने कहा कि पर्यावरण असंतुलन के कारण ही मौसम में अचानक बदलाव हो रहा है.
पेड़ों के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते : गोविंद पांडे
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गोरखपुर में पर्यावरणविद गोविंद पांडे ने भी विचार रखे. उन्होंने कहा कि इस जगत में पौधे, वृक्ष और जितनी भी हरीतिमा है, वह एक प्राण दाता के समान है. जिस प्राणवायु से हमारा जीवन चलता है, वह वृक्षों से ही मिलती है. इसलिए पेड़ों का हमारे जीवन से ऐसा संबंध है कि अगर वे नहीं हैं तो हमारा जीवन भी नहीं है. इनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है. वृक्षों के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की वजह से हमारा जीवन चलता है. उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी हमारे जीवन में दवा, औषधि, संसाधनों को बनाने में पौधों का अहम योगदान है. ऐसे ही जलवायु परिवर्तन को रोकने और उससे निपटने में पेड़-पौधों का बड़ा योगदान है.
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