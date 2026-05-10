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बागपत में सांसद इकरा हसन बोलीं- विनेश को कुश्ती से रोकना गलत, महिला आरक्षण बिल के बहाने परिसीमन लागू करने की तैयारी

बागपत : कैराना सांसद इकरा हसन रविवार को समाजवादी पार्टी की धन्यवाद सभा में पहुंचीं. उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और विनेश फोगाट के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया. सांसद इकरा हसन ने पहलवान विनेश फोगाट को गोंडा में होने वाली कुश्ती चैंपियनशिप में खेलने से रोकने और उन पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर भाजपा सरकार की आलोचना की.

उन्होंने कहा कि देश के खिलाड़ियों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन सरकार उन्हें रोकने का काम कर रही है. इकरा हसन ने कहा, विनेश देश की बेटी हैं और पूरे देश को उन पर गर्व है. विनेश देश के लिए पदक ला सकती हैं. सरकार को उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए.

विनेश फोगाट जैसी खिलाड़ी को गोंडा की कुश्ती चैंपियनशिप में खेलने से रोकना गलत है. भाजपा को खिलाड़ियों को रोकने के बजाय आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए. भाजपा का संगठन विस्तार सिर्फ चुनावी फंडा है, इसका जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

उन्होंने कहा, अगर सरकार वास्तव में महिला बिल के समर्थन में है, तो उसे तुरंत लागू करना चाहिए. लेकिन सरकार की मंशा कुछ और दिखाई दे रही है.