बागपत में सांसद इकरा हसन बोलीं- विनेश को कुश्ती से रोकना गलत, महिला आरक्षण बिल के बहाने परिसीमन लागू करने की तैयारी
इकरा हसन ने कहा, अगर सरकार वास्तव में महिला बिल के समर्थन में है, तो उसे तुरंत लागू करना चाहिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 10, 2026 at 7:57 PM IST
बागपत : कैराना सांसद इकरा हसन रविवार को समाजवादी पार्टी की धन्यवाद सभा में पहुंचीं. उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और विनेश फोगाट के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया. सांसद इकरा हसन ने पहलवान विनेश फोगाट को गोंडा में होने वाली कुश्ती चैंपियनशिप में खेलने से रोकने और उन पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर भाजपा सरकार की आलोचना की.
उन्होंने कहा कि देश के खिलाड़ियों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन सरकार उन्हें रोकने का काम कर रही है. इकरा हसन ने कहा, विनेश देश की बेटी हैं और पूरे देश को उन पर गर्व है. विनेश देश के लिए पदक ला सकती हैं. सरकार को उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए.
विनेश फोगाट जैसी खिलाड़ी को गोंडा की कुश्ती चैंपियनशिप में खेलने से रोकना गलत है. भाजपा को खिलाड़ियों को रोकने के बजाय आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए. भाजपा का संगठन विस्तार सिर्फ चुनावी फंडा है, इसका जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
उन्होंने कहा, अगर सरकार वास्तव में महिला बिल के समर्थन में है, तो उसे तुरंत लागू करना चाहिए. लेकिन सरकार की मंशा कुछ और दिखाई दे रही है.
सांसद ने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण बिल के जरिए परिसीमन लागू करने की तैयारी की जा रही है. यूपी मंत्रिमंडल विस्तार पर भी इकरा हसन ने बीजेपी पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी को हार का डर सताने लगा है, इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया.
पांच राज्यों के चुनाव परिणामों को लेकर इकरा हसन ने सवाल उठाए और इसे लोकतंत्र पर प्रहार बताया. उन्होंने बताया की सरकार द्वारा 21 लाख वोट डिलीट किए गए जबकि बीजेपी और TMC के बीच में मात्र 13 से 14 लाख वोटों का अंतर रहा है.
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