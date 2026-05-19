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सहारनपुर में सांसद इकरा हसन धरने पर बैठीं, बोलीं- मुझे गोली मार दो, फांसी पर चढ़ा दो, इससे ज्यादा क्या कर लोगे

किसी तरह का नहीं था जाम : सांसद का आरोप है कि पुलिस ने सड़क जाम और ट्रैफिक बाधित करने का बहाना बनाकर उन्हें हिरासत में लिया, जबकि वहां किसी तरह का जाम नहीं था. उन्होंने दावा किया कि घटना का वीडियो भी उनके पास मौजूद है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि यातायात बाधित नहीं हुआ था. सदर बाजार थाने में धरने पर बैठीं इकरा हसन ने प्रशासन पर दबाव बनाने की राजनीति करने का आरोप लगाया.

हम जेल जाने को तैयार : इकरा हसन ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पीड़ा लेकर अधिकारियों के पास आता है, तो उसकी बात नहीं सुनी जाती. उन्होंने कहा, अब यही तरीका बचा है कि या तो हमें भी जेल भेज दो या हमारे कार्यकर्ताओं को रिहा करो. हम जेल जाने को तैयार हैं. वहीं पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में पूर्व राज्यमंत्री और सपा नेता मांगेराम कश्यप समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया. इस कार्रवाई के बाद सपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी और बढ़ गई.

डीआईजी ने नहीं सुनी शिकायत : सांसद का आरोप है कि डीआईजी ने पीड़ित परिवार की बात सुनने के बजाय उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया. इससे नाराज इकरा हसन डीआईजी कार्यालय से बाहर आ गईं. इसी दौरान महिला इंस्पेक्टर पुलिस बल के साथ वहां पहुंचीं और उन्हें महिला थाने ले जाया गया. सांसद का आरोप है कि उन्हें करीब 10 मिनट तक महिला थाने में हिरासत में रखा गया.

इस दौरान उनकी पुलिस अधिकारियों से तीखी बहस भी हुई. सांसद ने नाराजगी जताते हुए कहा, मुझे गोली मार दो, फांसी पर चढ़ा दो, इससे ज्यादा क्या कर लोगे? सांसद इकरा हसन मृतक मोनू कश्यप की मां को लेकर डीआईजी अभिषेक सिंह से मिलने पहुंचीं थीं. पीड़ित परिवार का आरोप है कि हत्या के मामले में अभी भी चार आरोपी खुले घूम रहे हैं, जबकि पुलिस ने केवल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है.

सहारनपुर : कैराना से सपा सांसद इकरा हसन मंगलवार को कश्यप समाज के युवक की हत्या के मामले में डीआईजी कार्यालय पहुंचीं. हंगामा बढ़ने पर इकरा हसन को पुलिस महिला थाने ले आई. करीब 10 मिनट तक उन्हें थाने में बैठाए रखा. इस बीच पुलिस और इकरा हसन में जमकर नोकझोंक हुई. इसके बाद इकरा हसन को छोड़ दिया गया. इस बीच पुलिस ने सपा के पूर्व राज्यमंत्री समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया. सूचना मिलने पर इकरा हसन सदर बाजार थाना पहुंची और धरने पर बैठ गईं.

पुलिस ने की दबाव बनाने की कोशिश : इकरा हसन ने बताया कि वह पीड़ित परिवार के साथ न्याय की मांग करने गई थीं. लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनकी बात सुनने के बजाय उन्हें दबाने का प्रयास किया. सांसद ने कहा, जब डीआईजी कार्यालय के बाहर पीड़ित परिवार के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा कर रही थी, तभी पुलिसकर्मियों ने उन्हें वहां से हटने को कहा. इसी दौरान महिला पुलिस कर्मी और सांसद के बीच बहस शुरू हो गई.

महिला इंस्पेक्टर से हुई बहस : महिला इंस्पेक्टर ने सांसद से चलने के लिए कहा तो इकरा हसन ने नाराजगी जताते हुए कहा कि मुझे हाथ मत लगाइए. महिला इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, हाथ नहीं लगाया, बल्कि सिर्फ रास्ता दिखाया है. दोनों के बीच कुछ देर तक तीखी नोकझोंक होती रही. पुलिस सांसद को महिला थाने ले गई. वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें पानी ऑफर किया, लेकिन सांसद ने पीने से साफ इनकार कर दिया. उन्होंने कहा, हमें आपका पानी नहीं पीना है. एक मां का बेटा मर गया है और आप हमें पानी पिला रहे हैं.

समर्थक पहुंचे थाने : सांसद ने पुलिस पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर एक सांसद भी पीड़ित परिवार की आवाज नहीं उठा सकता, तो आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा. उन्होंने कहा कि पुलिस केवल सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रही है और विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही समाजवादी पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता भी महिला थाने पहुंच गए. बाद में पुलिस ने सांसद को छोड़ दिया, लेकिन पूर्व राज्यमंत्री और सपा नेता मांगेराम कश्यप समेत चार लोगों को हिरासत में लेकर मेडिकल परीक्षण के लिए सदर बाजार थाना भेजा गया.

एसपी सिटी व्योम बिंदल का कहना है कि सूचना मिली थी कि डीआईजी कार्यालय के बाहर कुछ लोगों के द्वारा सड़क पर जाम लगाने की कोशिश की जा रही है. पुलिस मौके पर पहुंची और जाम लगाने वाले लोगों को वहां से हटाया, जो लोग इसमें शामिल थे, उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

क्या है मोनू कश्यप हत्याकांड? पूरा मामला शामली जिले के कांधला थाना क्षेत्र के जसाला गांव से जुड़ा है. 25 वर्षीय मोनू कश्यप 21 अप्रैल की रात पंजोखरा रेलवे लाइन के पास घायल अवस्था में मिला था. पहले सीएचसी और बाद में मेरठ रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई. मोनू की मां ने उसके दोस्तों सचिन और शुभम पर हत्या का आरोप लगाया था. पुलिस जांच में सामने आया कि घटना के समय दोनों आरोपी मोनू के साथ मौजूद थे.

कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में खुलासा हुआ कि मोनू की दो गर्लफ्रेंड थीं और आरोपी चाहते थे कि वह उनमें से एक युवती से उनकी बात कराए. इसी बात को लेकर तीनों के बीच पहले भी विवाद हो चुका था. पुलिस के अनुसार, घटना वाली रात तीनों रेलवे ट्रैक के पास बैठकर शराब पी रहे थे. इसी दौरान विवाद बढ़ा और आरोपियों ने कथित तौर पर मोनू को ट्रेन के सामने धक्का दे दिया.

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