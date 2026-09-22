राहुल गांधी के कार्यक्रम के बाद सज्जन वर्मा का बयान, IPS एसोसिएशन ने ऐसे जताया विरोध
इंदौर में राहुल गांधी के कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने दिया था बयान, IPS एसोसिएशन ने जताया विरोध. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 2:23 PM IST
भोपाल: इंदौर में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान दिए गए कांग्रेस के नेता व पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बयान को लेकर आईपीएस एसोसिएशन ने एतराज जताया है. एसोसिएशन का कहना है कि सज्जन सिंह वर्मा ने मीडिया में दिए गए वक्तव्य में इंदौर के पुलिस उपायुक्त नरेन्द्र रावत के लिए अशोभनीय आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी की थी. जिसकी आईपीएस एसोसिएशन कड़े शब्दों में निंदा करता है. आईपीएस एसोसिएशन ने पत्र जारी कर कहा है कि भारतीय पुलिस सेवा संघ जन प्रतिनिधियों को लोक सेवकों के प्रति मर्यादित और संयमित आचरण की अपेक्षा करता है.
सज्जन के बयान पर आईपीएस एसोसिएशन नाराज
आईपीएस एसोसिएशन ने इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में दिए गए सज्जन सिंह वर्मा के बयान की निंदा करते हुए विरोध दर्ज कराया है. एसोसिएशन की ओर से बाकायदा पत्र जारी किया गया है. जिसमें कहा गया है कि इंदौर में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में सांसद राहुल गांधी की उपस्थिति में मंच प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व नगरीय पुलिस इंदौर के पुलिस उपायुक्त नरेन्द्र रावत को सौंपा गया था.
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कार्यक्रम के दौरान पंडाल में अत्याधिक भीड़ होने के कारण व्यवस्था प्रभावित होने पर रावत ने कार्यक्रम के पूर्व प्रसारित दिशा निर्देशों के अनुसार शासकीय दायित्वों का निर्वहन करते हुए भीड़ को व्यवस्थित किया जा रहा था. इसी क्रम में कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कार्यक्रम में उपस्थित पुलिस अधिकारी के लिए मीडिया में जो वक्तव्य दिया वो अशोभनीय, आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी की गई. आईपीएस एसोसिएशन ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि जनप्रतिनिधियों को लोक सेवकों के प्रति मर्यादित और संयमित आचरण बनाए रखने की अपेक्षा है.
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बयान जिसके बाद आईपीएस एसोसिएशन ने विरोध जताया
कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा के मीडिया में दिए गए जिस बयान के बाद बवाल उठा है. उस बयान में उन्होंने कहा था कि "मंच पर एक अदना सा अधिकारी जो अपने आपको सिंघम समझ रहा है. उसको पता नहीं है कि सरकारें बदलती रहती हैं. मंच पर चढ़ गया कि कह रहा है कि आप लोग इतने लोग कैसे आ रहे हैं. अरे तेरे बाप का कार्यक्रम है. राहुल गांधी का कार्यक्रम है. इतनी क्या इससे दस गुना भीड़ आएगी. मंच पर जाकर वो राहुल गांधी की टीम से लड़ रहा सिंघम. ये इंदौर है प्यारे यहां कई सिंघम आए और चले गए."