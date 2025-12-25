ETV Bharat / state

स्टार्टअप, निवेश और औद्योगिक सुधार के नाम रहा साल 2025, छोटे शहरो में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से धनवर्षा

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आई टी मंत्रालय के राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) ने स्थापना के पचासवें साल में प्रवेश करते हुए देश के डिजिटल परिवर्तन और ई-गवर्नेंस को लेकर की गई पहल इन 50 सालों की यात्रा का प्रतीक है. इस अवसर पर एनआईसी की यात्रा, प्रभाव और भविष्य को लेकर जनभागीदारी को बढ़ावा देने लोगो डिजाइन और टैगलाइन के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया.

राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 24 फरवरी 2025 को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि राजा भोज की भूमि में निवेशकों और व्यापारिक नेताओं का स्वागत करना उनके लिए गौरव की बात है. उन्होंने कहा कि विकसित भारत की यात्रा में विकसित मध्य प्रदेश अत्यंत आवश्यक है. उन्होंने जीआईएस के सफल आयोजन पर मुख्यमंत्री डाॅ मोहन यादव को बधाई दी.

आदिवासी बाहुल्य संभाग शहडोल में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए शहडोल क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन 16 जनवरी को इंजीनियरिंग काॅलेज में आयोजित किया गया. शहडोल की संभावनाओं और क्षमता के आधार पर यहां निवेशकों और उद्योगपतियों ने करीब 32 हजार करोड़ के निवेश के प्रस्ताव पेश किए. जिनमें करीब 31 हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है.

साल 2025 में मध्य प्रदेश में स्टार्टअप की संख्या 5000 के पार पहुंच गई है. आईटी, एग्री-स्टार्टअप, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थटेक और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में नए स्टार्टअप तेजी से उभरे हैं. इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर जैसे शहर स्टार्टअप हब के रूप में उभर रहे हैं. साल 2025 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर भी बड़े सुधार किए गए.

मध्य प्रदेश में निवेश के लिए विदेशों के साथ देश में ही कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, मुंबई जैसे कई बड़े शहरों में समिट आयोजित की गई. इन समिट के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का उद्देश्य है कि निवेशकों को प्रदेश की औद्योगिक क्षमताओं से अवगत कराते हुए, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश को एक फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है.

Madhya Pradesh Investment 2025: मध्य प्रदेश के लिए साल 2025 स्टार्टअप, निवेश और औद्योगिक सुधार के लिहाज से ऐतिहासिक और निर्णायक साल के रूप में दर्ज हो गया. बीते एक साल में राज्य में निवेश के लिए बड़े शहरों के अलावा दूसरे जिलों में भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किए गए. भोपाल, इंदौर के अलावा सागर, रीवा, जबलपुर, रतलाम, शहडोल जैसे शहरों में भी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किए गए. निवेश के क्षेत्र में साल 2025 की सबसे बड़ी उपलब्धि भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस-2025) रहा. इस समिट में करीब 26.61 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे. साल के जाते-जाते ग्वालियर में भी अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट आयोजित की गई.

इंदौर में टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव-2025 की मेजबानी राज्य सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित की गई. इसका उद्देश्य मार्च माह में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) 2025 के दौरान किए गए निवेश के करारों को व्यावहारिक परियोजनाओं में बदलना है. इस आयोजन में मुख्यमंत्री डाॅ मोहन यादव द्वारा कई घोषणाएं की गई, जो राज्य में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार, शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों के बीच सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेंगी.

मध्य प्रदेश में 25 अप्रैल को आपातकालीन स्थितियों में चिकित्सा देखभाल के लिए पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सुविधा शुरू की गई है. उन्होंने सुविधा को लेकर जागरूकता और जिला स्तर पर मजबूत अंतर-विभागीय समन्वय के साथ प्रभावी कार्यान्वयन की जरूरत पर जोर दिया.

मई

विश्व की सबसे बड़ी ताप्ती बेसिन मेगा ग्राउंड वाॅटर रिचार्ज प्रोजेक्ट के एमओयू पर 10 मई 2025 को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इसे मध्य प्रदेश की तीसरी प्रमुख अंतरराज्यीय नदी परियोजना बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य नदी के पानी की हर बूंद का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है. परियोजना में कुल 31.13 टीएमसी (हजार मिलियन घन फीट) पानी का उपयोग होगा, जिसमें से 11.76 टीएमसी मध्य प्रदेश और 19.36 टीएमसी महाराष्ट्र को मिलेगा. मध्य प्रदेश में, प्रस्तावित बांधों और नहरों के माध्यम से 3,362 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाएगी. परियोजना से किसी भी गांव को विस्थापित नहीं किया जाएगा.

मध्य प्रदेश की डाॅ मोहन यादव सरकार ने 21 मई को इंदौर,भोपाल, उज्जैन,जबलपुर और ग्वालियर को महानगर क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दी. इंदौर के राजबाड़ा पैलेस में आयोजित कैबिनेट बैठक में 'मध्य प्रदेश महानगर क्षेत्र योजना एवं विकास अधिनियम 2025' के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने मध्य प्रदेश के 5 प्रमुख शहरों के आसपास नियोजित विकास के लिए महानगर प्राधिकरणों के गठन का निर्णय लिया.

जून

मध्य प्रदेश की पहली मेट्रो रेल सेवा की शुरूआत 2 जून 2025 को की गई. परियोजना का उद्घाटन 31 मई, 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल से वर्चुअल माध्यम से मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर किया.

रतलाम में 27 जून को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्षेत्रीय विकास सम्मेलन का उद्घाटन नेहरू स्टेडियम में किया. इस इनवेस्टर्स समिट में 30 हजार 402 करोड़ रूपए के निवेश प्रस्ताव पेश किए गए. जिनसे करीब 35 हजार 520 रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है. रतलाम में करीब 1 हजार 466 हेक्टेयर में विशाल निवेश क्षेत्र विकसित किया जा रहा है. जिससे रतलाम लॉजिस्टिक्स, वाणिज्यिक और आवासीय विकास के साथ बड़े और एमएसएमई उद्योगों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरेगा.

जुलाई

मुख्यमंत्री डाॅ मोहन यादव ने 11 जुलाई 2025 को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 को संबोधित करते हुए कहा कि रियल एस्टेट अब राष्ट्रीय जीडीपी में 8.5% का योगदान देता है. उन्होंने गुजरात के गिफ्ट सिटी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में 10 नए स्मार्ट शहरों के विकास और राज्य में 10 लाख नए घरों के निर्माण की घोषणा की. सम्मेलन में उद्योग,आतिथ्य सत्कार, रियल एस्टेट, शिक्षा, नवकरणीय ऊर्जा और आईटी के क्षेत्र में 30 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए. इन निवेशों से 15,000 से अधिक नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है.

अगस्त

10 अगस्त 2025 को रायसेन जिले के उमरिया गांव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1,800 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली बीईएमएल रेल कोच निर्माण केंद्र परियोजना की आधारशिला रखी. रेल कोच निर्माण का 'ब्रह्मा' कहे जाने वाला यह संयंत्र 60 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर स्थापित किया जाएगा. इससे 5,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है. यहां वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो ट्रेनों के लिए कोचों का निर्माण किया जाएगा.

मध्य प्रदेश के सबसे बड़े धार्मिक पर्यटन केंद्र उज्जैन में 27 अगस्त को वैश्विक आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा किया गया. जिसमें देश-विदेश के आध्यात्मिक नेताओं और विचारकों सहित 300 से अधिक गणमान्य नागरिकों ने हिस्सा लिया. आयोजन का उद्देश्य आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना है. इस पहल से न केवल पर्यटन उद्योग को लाभ होगा. भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं को विश्व के सामने प्रदर्शित करने एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करेगा.

सितंबर

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 17 सितंबर को धार जिले में पहले पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन किया. मुख्यमंत्री डाॅ मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश में जैविक रूप से उत्पादित कपास की कई देशों में भारी मांग है और राज्य कपड़ा उद्योग का केंद्र बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 7 पीएम मित्र पार्कों को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि राज्य सरकार पीएम मित्र पार्क में हर संभव सुविधा प्रदान करेगी. यह पार्क भारत के औद्योगिक विकास की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा.

21 सितंबर को मुरैना में सोलर पार्क निर्माण का उद्घाटन किया गया. इसका निर्माण रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है. यहां 2 यूनिट स्थापित की जा रही है, जिनमें तीन चरणों में 220 मेगावाट की क्षमता होगी. सोलर पार्क से उत्पादित बिजली राज्य सरकार द्वारा खरीदी जाएगी.

अक्टूबर

15 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने ओरछा में 'श्री रामराज लोक' के दूसरे चरण और अन्य विकास परियोजनाओं के भूमि पूजन और उद्घाटन किया. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुख्य मंदिर का दौरा किया और श्री रामराज दरबार में पूजा-अर्चना की. उन्होंने पहले चरण के निर्माण कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि ओरछा के साथ-साथ चित्रकूट में भी लगभग 2 हजार 200 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं चल रही हैं.

नवंबर

7 नवंबर 2025 को जबलपुर में भारतीय रक्षा विनिर्माण सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया. तीन दिवसीय आयोजन में पहले दिन जबलपुर में टैंक मरम्मत कार्यशाला के निर्माण के लिए 450 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है. स्वदेशी उपकरणों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था. सम्मेलन में 100 से अधिक कंपनियों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया. ये आयोजन भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन बख्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड के कारखाने द्वारा किया गया था.

20 नवबंर 2025 को मध्य प्रदेश ने हवाई पर्यटन के क्षेत्र में नया अध्याय शुरू हुआ. हवाई संपर्क मजबूत करने और पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने 20 नवंबर से औपचारिक रूप से 'पीएम श्री हेली टूरिज्म सर्विस' का संचालन शुरू किया. यह सेवा नियमित रूप से संचालित होगी, जिससे प्रदेश में पर्यटन को एक नई दिशा और मजबूत गति मिलेगी.

दिसंबर

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मस्थली ग्वालियर में उनकी 100 वीं जयंती पर 25 दिसंबर को अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट का आयोजन किया गया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की मौजूदगी में अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों के लिये भूमि का आवंटन किया गया. इसके साथ ही 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की औद्योगिक परियोजनाओं का भूमि-पूजन और लोकार्पण भी किया गया.