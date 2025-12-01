ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, मोहन यादव इंदौर को देंगे शानदार गीता भवन की सौगात

मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव सोमवार से शुरू, तीन दिन चलेगा कार्यक्रम, इंदौर में गीता महोत्सव का सीएम मोहन यादव करेंगे शुभारंभ.

INTERNATIONAL GEETA MAHOTSAV 2025
मोहन यादव इंदौर को देंगे शानदार गीता भवन की सौगात (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 10:09 AM IST

3 Min Read
इंदौर: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 1 दिसंबर सोमवार को गीता जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ करेंगे. इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी मौजूद रहेंगे, जिनके द्वारा मध्य प्रदेश के पहले गीता भवन का लोकार्पण किया जायेगा. साथ ही गीता महोत्सव के अवसर पर इंदौर के बास्केटबॉल क्लब में सुबह 10 बजे 5100 गीतानुरागियों द्वारा सामूहिक गीता पाठ भी किया जाएगा. शाम 6 बजे गोपाल मंदिर राजवाड़ा स्थित गीता भवन का लोकार्पण किया जाएगा.

इंदौर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत राजवाड़ा स्थित गोपाल मंदिर में गीता भवन बनाया गया. इस गीता भवन की विशेषता यह है कि यहां 550 सीट का एक खूबसूरत सभागृह भी बनाया गया है. इसके साथ ही यहां 100 से अधिक नागरिकों के बैठने की क्षमता वाली लाइब्रेरी तैयार की गई है. इस लाइब्रेरी की विशेषता यह है कि यहां श्रीकृष्ण और भगवद् गीता से जुड़ी पुस्तकें ही रहेंगी. गीता जयंती पर यहां श्रीकृष्ण के जीवन पर आधारित नाटक का मंचन होगा और स्कूली बच्चे गीता का पाठ करेंगे.

MASS GEETA CHANTING BHAGAVAD GEETA
इंदौर गीता महोत्सव में मोहन यादव (ETV Bharat)

प्रदेश भर में होंगे कार्यक्रम

अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर मध्य प्रदेश के 313 विकासखंड, 55 जिला मुख्यालय और 10 संभागों में आचार्यों की सन्निधि में 3 लाख से अधिक गीताभक्तों द्वारा श्रीमद्भगवद्गीता के 15वें अध्याय का सामूहिक सस्वर पाठ किया जाएगा. गीता जयंती पर उज्जैन, भोपाल व इंदौर में विशेष आयोजन किये गए हैं. इस मौके पर मध्य प्रदेश में 16 से 28 नवंबर 2025 तक आयोजित हुई श्रीमद्भगवद्गीता ज्ञान प्रतियोगिता के विजेताओं के नामों की घोषणा भी की जाएगी.

वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव श्रीराम तिवारी ने बताया "उज्जैन के दशहरा मैदान पर 1 से 3 दिसंबर तक अलग-अलग सांस्कृतिक आयोजन किए जा रहे हैं. इसमें पहले दिन अभिनेता पुनीत इस्सर द्वारा निर्देशित नृत्य नाटिका जय श्रीकृष्णा का मंचन होगा. दूसरे दिन नई दिल्ली की वैष्णवी शर्मा का काव्य पाठ विराटजयी व मुंबई के मोहित शेवानी व दल द्वारा कृष्णायन की सांगीतिक प्रस्तुति होगी. आखिरी दिन उमेश तरकसवार द्वारा निर्देशित विश्ववंदनीय और बैंगलोर के डॉ. सलाउद्दीन पाशा द्वारा निर्देशित गीता ऑन व्हील्स की प्रस्तुति होगी. उन्होंने कहा कि इस अवसर पर लघु चित्र शैली में माधव दर्शनम् प्रदर्शनी को प्रदर्शित किया जा रहा है.

भोपाल में दिव्यांग कलाकारों द्वारा गीता ऑन व्हील्स का मंचन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में दोपहर 1 बजे रविन्द्र भवन में श्रीमद्भगवद्गीता के 15वें अध्याय का सस्वर पाठ व प्रदर्शनी का लोकार्पण होगा. रवीन्द्र भवन के हंसध्वनि सभागार में मोहित शेवानी के निर्देशन में कृष्णायन की प्रस्तुति होगी. यह प्रस्तुति भगवान श्रीकृष्ण और मध्य प्रदेश की कहानी पर केंद्रित है. आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए इस प्रस्तुति को आकर्षक और रोचक बनाने का प्रयास किया गया है. इसके पूर्व बैंगलोर के डॉ. सलाउद्दीन पाशा के निर्देशन में गीता ऑन व्हील्स जिसमें दिव्यांग कलाकार गीता के प्रसंगों को मंचित करेंगे. विश्व गीता प्रतिष्ठानम् की ओर से श्रीमद्भगवद्गीता नृत्य नाटिका की प्रस्तुति होगी। प्रस्तुतियां शाम 6 बजे शुरू होंगीं.

