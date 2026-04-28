हर दिन पारा पहुंच रहा 40 पार, खाने में शामिल करें ये फल, शरीर बना रहेगा ठंडा
प्रचंड गर्मी में शरीर में न हो जाए पानी की कमी, खानपान में शामिल करें खास चीजें, जो शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाएगी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 28, 2026 at 4:27 PM IST
शहडोल: इन दिनों गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है, तापमान हर दिन 40 पार पहुंच रहा है और नए-नए रिकॉर्ड कायम करता जा रहा है. अप्रैल महीने में ही पड़ रही इस तेज गर्मी ने लोगों को चिंतित कर दिया है, क्योंकि अभी गर्मी के लिए काफी वक्त पड़ा है. ऐसे में जब अभी से इतना तापमान जा रहा है, तो आगे क्या होगा, ऐसे में लोग अपने खान-पान में बदलाव करके अपने शरीर को ठंडा रख सकते हैं. साथ ही गर्मी में जब पाचन तंत्र कमजोर रहता है, तो ऐसे फल पाचन तंत्र को भी दुरुस्त करते हैं.
तापमान पहुंच रहा 40 पार
मौजूदा साल लगता है गर्मी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, तभी तो अप्रैल का महीना चल रहा है और इस महीने में ही तापमान हर दिन 40 पार जा रहा है. 42-43 के आसपास तापमान रह रहा है. जिसने लोगों को इस गर्मी से परेशान तो किया ही है. साथ ही इस बार कितनी प्रचंड गर्मी होगी, इसे लेकर भयभीत भी कर दिया है. अब लोग परेशान हैं कि अगर ऐसे ही गर्मी पड़ती रही तो फिर वह अपना काम कैसे कर पाएंगे.
अजय पांडे बताते हैं कि "गर्मी के दिनों में इन दिनों दिन के 9:00 बजे के बाद तो घर से निकलने की इच्छा ही नहीं होती. दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा सा पसर जाता है, हालांकि जैसे ही शाम होती है, तो फिर लोग अपने घरों से निकलना शुरू करते हैं, लेकिन फिर भी गर्म हवाएं चलती हैं. जिससे गर्मी बनी रहती है.
गर्मी में करें इन फलों का सेवन
गर्मी के सीजन में खान-पान में बदलाव करना भी जरूरी होता है. साथ ही उन चीजों को खान-पान में शामिल करना बहुत आवश्यक हो जाता है, जो आपके शरीर को गर्मी से राहत दिलाए. साथ ही साथ जब गर्मी में आपका पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, तो उसमें भी मदद करे. आयुर्वेद डॉक्टर अंकित नामदेव कहते हैं "जितने भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं, वो सारे मधुर रस, माधुर विपाक और शीत वीर्य होते हैं. गर्मी के सीजन में खरबूजा, तरबूज जिसे कलिंदर भी बोलते हैं, पपीता, खीरा, ककड़ी, नारियल पानी ये सभी रिच सोर्स हैं. वाटर रिप्लेसमेंट के लिए ये तासीर में भी ठंडे होते हैं. नारियल पानी भी दोपहर में पिया जा सकता है. जिससे शरीर में ठंडक रहे.
गर्मी में कमाल है आम पना
गर्मी के सीजन में आम भी सेहत के लिए बेहतर माना जाता है. खासकर लू से बचने के लिए आम पना तो बहुत ही अचूक माना जाता है. जो सबसे मुख्य चीज जो शरीर को ठंडक भी देती है प्लस ऐपेटाइट को भी बढ़ाती है वह होता आम का पना, इसके लिए कच्चे आम को उबालकर उसका पना तैयार किया जाता है, उसमें जीरा, काली मिर्च डाल करके जो पना बनाया जाता है, उसके उपयोग से तृप्ति भी होती है और भूख भी बढ़ती है.
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आयुर्वेद डॉक्टर अंकित नामदेव कहते हैं कि जो सारे सीजनल फ्रूट्स हैं. वो फायदेमंद है. पपीता, खीरा, ककड़ी गर्मी के समय में सबसे ज्यादा जो समस्या आती है वह डिहाइड्रेशन की होती है, डिहाइड्रेशन के केस में ये फल रिच सोर्स ऑफ वाटर होते हैं, यह डिहाइड्रेशन के अटैक को काउंटर करते हैं. इस समय पर ज्यादा भूख नहीं लगती है. यह क्विक एनर्जी बूस्टिंग फ्रुक्टोज है.