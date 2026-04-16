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भट्ठी बन रहा मध्य प्रदेश, सूरज की तपिश ने बदला रूटीन, स्कूलों की टाइमिंग चेंज

मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल, कई जिलों के स्कूलों का बदला समय, कलेक्टर ने जारी किया आदेश.

MP SCHOOL TIMING CHANGED
स्कूलों की टाइमिंग चेंज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 4:23 PM IST

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Updated : April 16, 2026 at 4:39 PM IST

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इंदौर/छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश में सूर्यदेव लगातार तेवर दिखा रहे हैं. भीषण गर्मी से लोगों के हाल बेहाल हैं. वहीं लगातार बढ़ रहे तापमान के चलते मध्य प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है. इंदौर में तापमान 40 डिग्री के पार चला गया है. लू से बचने के लिए अलर्ट जारी किया गया है. छिंदवाड़ा में भी भीषण गर्मी पड़ रही है. मौसम को देखते हुए इंदौर, छिंदवाड़ा, सागर, देवास, छिंदवाड़ा और अशोकनगर में स्कूलों के समय में परिवर्तन कर दिया गया है. यह आदेश कलेक्टर ने जारी किया है.

इंदौर में पारा 40 के पार, स्कूलों की टाइमिंग चेंज

मौसम विभाग के अनुसार 15 अप्रैल से शुरू हुई भीषण गर्मी के चलते इंदौर में बुधवार को तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया है. वहीं खंडवा में 40.1 डिग्री, खरगौन में 40.1 डिग्री, लेकिन रतलाम में 42.2 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है. यही हाल अन्य जिलों को लेकर भी है. इधर भीषण गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लू लगने से बचाव के लिए अलर्ट जारी किया है. इंदौर में जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों को भीषण गर्मी से राहत देने के लिए नर्सरी से आठवीं तक सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों का समय सुबह 8:00 बजे से 12:00 तक करने के आदेश जारी किए हैं.

Chhindwara School Time Change
इंदौर कलेक्टर का आदेश (ETV Bharat)

इसी प्रकार आंगनबाड़ी सुबह 8:30 से लेकर 11:30 बजे तक ही संचालित होगी. इधर मौसम वैज्ञानिक डॉ आनंद कुमार हरसाना ने बताया कि "पश्चिमी विक्षोभ के कारण 15 अप्रैल से मौसम में पुनः गर्मी का दौर देखने को मिल रहा है. इस बार तापमान 40 के ऊपर जाने की भी संभावना है. जिसका असर मई माह तक देखा जा सकता है."

बढ़ती तपन के चलते स्कूलों के समय में बदलाव

वहीं छिंदवाड़ा में भी सूरज अपने तीखे तेवर दिखा रहा है. पारा 40 डिग्री पार हो रहा है. जिसके चलते कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने स्कूलों के समय में बदलाव करते हुए सुबह 7:30 बजे से दोपहर साढे़ 12 बजे तक संचालित करने के निर्देश जारी किए. कलेक्टर ने अपने आदेश में लिखा है कि बढ़ती हुई गर्मी के चलते बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव न पड़े, इसके लिए 12वीं तक के सभी निजी और सरकारी स्कूल दोपहर 12:30 तक ही संचालित किए जाएंगे.

Indore Dewas School Time Change
छिंदवाड़ा कलेक्टर के आदेश की कॉपी (ETV Bharat)

41 डिग्री तक तापमान मई में मिलेगी राहत

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर संत कुमार शर्मा ने बताया कि "छिंदवाड़ा में 36 डिग्री से 41 डिग्री तक तापमान पहुंच रहा है. छिंदवाड़ा में अप्रैल-जून के दौरान भीषण गर्मी रहेगी, जिसमें तापमान 44 डिग्री के बीच रहने की संभावना है. मौसम मुख्य रूप से शुष्क और गर्म रहेगा और दोपहर के समय तेज धूप और लू का असर हो सकता है.

सागर, देवास और हरदा में भी बदला स्कूलों का समय

सागर में भी पारा 40 के पार पहुंच गया है. दोपहर के समय झुलसाने वाली धूप को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया है. सागर में नर्सरी से 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक लगेगी. यह आदेश जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया है. इसी तरह अशोकनगर में नर्सरी से 12वीं तक के स्कूल सुबह 7:30 से 12 बजे तक लगेगी. यह नियम देवास और हरदा में भी लागू किया गया है.

Last Updated : April 16, 2026 at 4:39 PM IST

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