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मध्य प्रदेश के 2 दमदार कॉरिडोर, स्मूद रोड पर रफ्तार का मजा होगा डबल, कुछ घंटों में भोपाल से पहुंचेंगे वाराणसी

मध्य प्रदेश के 2 दमदार कॉरिडोर ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास को अब और रफ्तार मिलने जा रही है. मोहन यादव सरकार प्रदेश के सभी 55 जिलों को जोड़ने के लिए नए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है. इसके तहत प्रदेश में 600 किलोमीटर लंबे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी जल्द ही आकार लेने जा रह है. यह कॉरिडोर जबलपुर से इंदौर के बीच बनेगा और यह छह जिलों से होकर गुजरेगा. इसके अलावा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से वाराणसी तक के सफर को आसान बनाने के लिए एक नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए डीपीआर का काम शुरू हो गया है. यह अगले एक माह में पूरा हो जाएगा. यह एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास को तूफानी रफ्तार देंगे.

600 किमी का इडस्ट्रियल कॉरिडोर, बचेगा समय, रफ्तार होगी तेज