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मध्य प्रदेश में UCC लागू करने की कवायद के बीच उमंग सिंघार का सवाल, आदिवासियों का क्या होगा स्टेटस

मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता जल्द लागू करने को लेकर छिड़ी नई बहस. उमंग सिंघार का यूसीसी को लेकर आया बयान.

MADHYA PRADESH IMPLEMENTATION UCC
मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने को लेकर उमंग सिंघार का बयान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 5:52 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: उत्तराखंड, गोवा और गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश में जल्द यूसीसी लागू होने की तैयारियों के बीच नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बयान से एक नई बहस छिड़ गई है. जबलपुर में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने हाल ही में कहा कि मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करेगी. इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाने पर भी सरकार जल्द निर्णय लेगी.

मुख्यमंत्री मोहन यादव के इस बयान के बाद उमंग सिंघार का यूसीसी को लेकर बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आदिवासियों को यूसीसी से अलग रखा जाए. सिंघार ने सवाल किया है कि क्या यूसीसी में दलितों और आदिवासी समुदाय की अधिकार परंपराएं और रीति रिवाज सुरक्षित रह पाएंगे.

'आदिवासी यूसीसी में आए तो हमारी परंपरा क्या होगा'

मध्य प्रदेश में यूसीसी को लागू करने की तैयारियों के बीच नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पूछा है कि क्या सरकार जनमत कराएगी. उन्होंने कहा कि "प्रदेश के आम लोगों की राय ली जाएगी. हर समाज से ये राय ली जानी चाहिए कि वे यूसीसी को लेकर क्या सोचते हैं. समान नागरिक संहिता को लेकर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि इसमें दलित और आदिवासियों को रखेंगे या नहीं ? क्या इसमें दलित और आदिवासी समुदायों के अधिकार, परंपराएं और रीति-रिवाजों को सुरक्षित रखा जाएगा या नहीं."

मध्य प्रदेश में UCC लागू करने की कवायद के बीच उमंग सिंघार का सवाल (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि "यदि उनकी पहचान और अधिकारों की अनदेखी कर उन्हें एक समान ढांचे में जबरन समाहित किया गया, तो यह दलितों और मध्य प्रदेश के आदिवासियों के साथ अन्याय होगा. कांग्रेस पार्टी इस अन्याय के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाएगी."

यूसीसी के लिए हाई लेवल कमेटी की तैयारी

मोहन सरकार यूसीसी लागू करने की तैयारियों में जुट गई है. जानकारी के मुताबिक जल्द ही इसके लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया जाएगा. मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर एक मीडिया इंटरव्यू में सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा था कि "जैसे ही हमारी सुविधा होगी हम इसे लागू करेंगे. देश में उत्तराखंड में सबसे पहले यूसीसी लागू हुआ. फिर गुजरात का नंबर आया. गोवा में ये कानून पहले से है. इस लिहाज से मध्य प्रदेश यूसीसी लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बन जाएगा."

यूसीसी को लेकर पीएम मोदी ने बयान मध्य प्रदेश में ही दिया

खास बात ये भी है कि यूसीसी को लेकर पहली बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बयान मध्य प्रदेश में ही दिया था. ये विधानसभा चुनाव के पहले की बात है. जब बीजेपी संगठनात्मक स्तर पर मजबूती के लिए कार्यक्रम कर रही थी. मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में भोपाल में पहुंचे पीएम मोदी ने कहा था कि एक घर 2 कानूनों से तो नहीं चल पाएगा. इसके बाद ये सुगबुगाहट हुई थी कि मध्य प्रदेश में ही यूसीसी सबसे पहले लागू होगा.

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