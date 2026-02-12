ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में UGC के नए नियम लागू करने का विरोध, 7 दिन में वापसी नहीं तो सड़क पर आंदोलन

भोपाल में सर्वजन न्याय मंच ने यूजीसी के नए नियम मध्य प्रदेश में लागू करने पर दी चेतावनी. सड़क से कोर्ट तक होगी लड़ाई.

MP IMPLEMENTATION NEW UGC RULES
मध्य प्रदेश में UGC के नए नियम लागू करने का विरोध (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 12, 2026 at 9:04 PM IST

3 Min Read
भोपाल: मध्य प्रदेश में यूजीसी के नए नियमों को लागू किए जाने के बाद विवाद गहरा गया है. सर्वजन न्याय मंच ने राज्य सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की आपत्तियों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए 7 दिन में अधिसूचना वापस लेने की मांग की है. मंच ने चेतावनी दी है कि यदि 2 फरवरी 2026 को जारी आदेश निरस्त नहीं किया गया तो सड़क से लेकर कोर्ट तक की लड़ाई लड़ेंगे.

सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति के बीच नियम लागू

सर्वजन न्याय मंच के संयोजक अशोक पांडे ने बताया कि "केंद्र सरकार ने 13 जनवरी को यूजीसी नियम 2026 लागू किए थे, जिन पर कई बिंदुओं को लेकर विवाद खड़ा हुआ. 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताते हुए रोक लगा दी थी और 2012 की गाइडलाइन लागू रहने की बात कही थी. इसके बावजूद मध्य प्रदेश सरकार ने 2 फरवरी को उन्हीं विवादित बिंदुओं सहित अधिसूचना जारी कर दी. मंच का दावा है कि अन्य राज्यों में यह व्यवस्था लागू नहीं की गई है."

सर्वजन न्याय मंच ने 7 दिन में अधिसूचना वापस लेने की मांग की (ETV Bharat)

समानता के सिद्धांत पर सवाल

सर्वजन न्याय मंच का कहना है कि नियमों में भेदभाव की आशंका बनी हुई है. मंच के प्रतिनिधियों का आरोप है कि यदि शिकायत निवारण व्यवस्था में सभी वर्गों के लिए समान अधिकार स्पष्ट रूप से दर्ज कर दिए जाते तो विवाद की स्थिति नहीं बनती. उनका कहना है कि संविधान सभी छात्रों को समान दर्जा देता है, इसलिए किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए. मंच ने गुरुवार को राजधानी में पत्रकारवार्ता आयोजित कर मांग की है कि अधिसूचना में स्पष्ट लिखा जाए कि कोई भी छात्र किसी भी अन्य छात्र के साथ भेदभाव नहीं करेगा और सभी को शिकायत करने का समान अधिकार होगा.

'सुप्रीम कोर्ट का आदेश माने उच्च शिक्षा विभाग'

मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने कहा कि "इस विवाद के चलते प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कालेजों में भ्रम की स्थिति बन गई है. एक ओर सुप्रीम कोर्ट ने पुराने दिशा-निर्देशों के पालन की बात कही है, वहीं राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन लागू करने का आदेश जारी कर दिया है. ऐसे में संस्थानों के सामने यह प्रश्न खड़ा हो गया है कि वे किस निर्देश का पालन करें."

यह है सरकार का आदेश और नई व्यवस्था

उच्च शिक्षा विभाग ने 2 फरवरी 2026 को जारी आदेश में यूजीसी छात्र शिकायत निवारण विनियम 2023 को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं. प्रत्येक विश्वविद्यालय और कॉलेज में विद्यार्थी शिकायत निवारण समिति गठित की जाएगी. जिसकी अध्यक्षता संबंधित संस्थान के प्रोफेसर करेंगे. समिति में आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की भी बात कही गई है. इसके तहत लोकपाल के आदेश संस्थानों के लिए बाध्यकारी होंगे. झूठी या बेबुनियाद शिकायत पाए जाने पर संबंधित छात्र के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है.

मंच ने दिया 7 दिन का अल्टीमेटम

सर्वजन न्याय मंच ने सरकार को एक सप्ताह का समय देते हुए कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक 2 फरवरी की अधिसूचना वापस ली जाए नहीं तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा.

