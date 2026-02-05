उत्तर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का अटैक, आधे मध्य प्रदेश में छाई धुंध, विजिबिलिटी बेहद कम
उत्तर राज्यों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मध्य प्रदेश में असर, कोहरे की चादर से विजिबिलिटी हुई कम, न्यूनतम तापमान में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा.
भोपाल: मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों में मौसम ने एक साथ कई रंग दिखाए हैं. कहीं बारिश और ओलों के बीच ठंड का असर बढ़ गया तो कहीं घने कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ. बीते 24 घंटों में प्रदेश के उत्तर, पूर्व और पश्चिमी हिस्सों में आइसोलेटेड बारिश दर्ज की गई, वहीं कई जिलों में विजिबिलिटी शून्य तक पहुंच गई. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, देश के उत्तरी राज्यों में अगले 5 दिनों के दौरान एक बार फिर दो पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव रहेंगे. पहला पश्चिमी विक्षोभ 5 और 6 फरवरी को प्रभावी रहेगा. जिसके चलते आज आधे मध्य प्रदेश में घना कोहरा देखने को मिला.
बारिश और तापमान का मिला-जुला असर
मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि "उत्तर और उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई है, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश के गुना और अशोक नगर में भी कई स्थानों पर पानी गिरा. अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया है. हालांकि न्यूनतम तापमान में उतार-चढ़ाव जारी है. उत्तरी मध्य प्रदेश में दिन का तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है, जबकि मध्य और दक्षिणी हिस्सों में अधिकतम तापमान औसत से ऊपर बना हुआ है. वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि उत्तर और पूर्वी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई है."
नए पश्चिमी विक्षोभ से फिर मौसम में आएगा बदलाव
दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि एक पश्चिमी विक्षोभ साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में नार्थ हरियाणा के ऊपर 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर सक्रिय है. इससे जुड़ा एक और सर्कुलेशन पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश में 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है. इसके अलावा एक नया पश्चिमी विक्षोभ ट्रफ के रूप में समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर मौजूद है, हालांकि यह काफी दूर है, जिसके कारण इसका सीधा असर मध्य प्रदेश पर असर नहीं पड़ेगा. लेकिन 8 फरवरी से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे एक बार फिर मौसम में बदलाव होने की संभावना है.
एमपी में बारिश, ओले और आंधी का दौर जारी
मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार रात से बुधवार शाम तक दतिया, भिंड, शिवपुरी, गुना, अशोक नगर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, विदिशा, पन्ना, सतना, मैहर, रीवा, मऊगंज, उमरिया, शहडोल, डिंडौरी, अनुपपुर, कटनी, मंडला और सिवनी में आइसोलेटेड बारिश दर्ज की गई. कई जगहों पर आंधी-तूफान के साथ बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आईं. पूर्वी मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ के मोहनगढ़ में 10 मिलीमीटर सबसे अधिक बारिश हुई. पश्चिमी हिस्से में दतिया के सेवड़ा में 11 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. निवाड़ी, सतना, छतरपुर और अनुपपुर में ओलावृष्टि भी हुई.
ठंड से एक सप्ताह तक मिल सकती है राहत
मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि बुधवार सुबह ग्वालियर में अति घना कोहरा छाया रहा, जहां विजिबिलिटी जीरो तक पहुंच गई. रीवा और दतिया में 50 से 200 मीटर तक दृश्यता रही. मौसम विभाग ने गुरुवार और शुक्रवार सुबह कई जिलों में घने और मध्यम कोहरे की चेतावनी जारी की है. हालांकि सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक प्रदेश में अब मौसम साफ होने के संकेत हैं और अगले एक हफ्ते तक लोगों को बारिश और ओलों से राहत मिलने की उम्मीद है.
गुरुवार सुबह इन जिलों में कोहरे का अलर्ट
गुरुवार सुबह शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है. वहीं भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, सागर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोक नगर, सिंगरौली, सीधी, मउगंज, शहडोल, कटनी, दमोह और मैहर में मध्यम कोहरे की चेतावनी है.
शुक्रवार सुबह इन जिलों में कोहरे की चेतावनी
श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढत्र, छतरपुर, पन्ना, सतना, मैहर, रीवा, मउगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया में मध्यम कोहरे की चेतावनी दी गई है.