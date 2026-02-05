ETV Bharat / state

उत्तर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का अटैक, आधे मध्य प्रदेश में छाई धुंध, विजिबिलिटी बेहद कम

भोपाल: मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों में मौसम ने एक साथ कई रंग दिखाए हैं. कहीं बारिश और ओलों के बीच ठंड का असर बढ़ गया तो कहीं घने कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ. बीते 24 घंटों में प्रदेश के उत्तर, पूर्व और पश्चिमी हिस्सों में आइसोलेटेड बारिश दर्ज की गई, वहीं कई जिलों में विजिबिलिटी शून्य तक पहुंच गई. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, देश के उत्तरी राज्यों में अगले 5 दिनों के दौरान एक बार फिर दो पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव रहेंगे. पहला पश्चिमी विक्षोभ 5 और 6 फरवरी को प्रभावी रहेगा. जिसके चलते आज आधे मध्य प्रदेश में घना कोहरा देखने को मिला.

बारिश और तापमान का मिला-जुला असर

मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि "उत्तर और उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई है, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश के गुना और अशोक नगर में भी कई स्थानों पर पानी गिरा. अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया है. हालांकि न्यूनतम तापमान में उतार-चढ़ाव जारी है. उत्तरी मध्य प्रदेश में दिन का तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है, जबकि मध्य और दक्षिणी हिस्सों में अधिकतम तापमान औसत से ऊपर बना हुआ है. वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि उत्तर और पूर्वी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई है."

मध्य प्रदेश में घना कोहरा (ETV Bharat)

नए पश्चिमी विक्षोभ से फिर मौसम में आएगा बदलाव

दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि एक पश्चिमी विक्षोभ साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में नार्थ हरियाणा के ऊपर 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर सक्रिय है. इससे जुड़ा एक और सर्कुलेशन पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश में 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है. इसके अलावा एक नया पश्चिमी विक्षोभ ट्रफ के रूप में समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर मौजूद है, हालांकि यह काफी दूर है, जिसके कारण इसका सीधा असर मध्य प्रदेश पर असर नहीं पड़ेगा. लेकिन 8 फरवरी से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे एक बार फिर मौसम में बदलाव होने की संभावना है.

