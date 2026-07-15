इस IAS ने भिंड से मिटाया था नकल का कलंक, दीवानगी ऐसी ट्रांसफर रुकवाने जनता ने किया था आंदोलन
मध्य प्रदेश के IAS व भिंड के तत्कालीन कलेक्टर डॉ इलैयाराजा टी के कामयाबी के किस्से, भिंड में नकल पर लगाई थी नकेल, ट्रांसफर रुकवाने सड़कों पर उतरी थी जनता, सरकार को वापस लेना पड़ा था आदेश, आज भी लोगों की जुबान पर उन्हीं का नाम. ग्वालियर से पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 8:49 PM IST|
Updated : July 15, 2026 at 8:57 PM IST
भिंड: कुछ अधिकारी अपने छोटे से कार्यकाल में भी बड़ी छाप छोड़ जाते हैं. ऐसे ही अधिकारी है मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस इलैयाराजा टी. जिन्होंने वर्षों पहले भिंड जिले में बतौर कलेक्टर शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे बेहतरीन काम किए, जिनकी वजह से आज भी लोगों की जुबान पर उनका नाम रहता है. कहा जाता है कि, नकल के लिए बदनाम भिंड से नकल का कलंक मिटाने और नकल माफिया को ध्वस्त करने में आईएएस इलैयाराजा टी की अहम भूमिका रही.
11 साल पहले संभाला था पिछड़ा हुआ भिंड
डॉ इलैया राजा टी 2009 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. जिनकी पोस्टिंग 2015 में बतौर कलेक्टर भिंड जिले में हुई थी, वे 2 साल जिले में पदस्थ रहे, लेकिन लोगों के जहन में आज भी उनका नाम सबसे पहले आता है. कलेक्टर साहब जब भिंड आए तो उस दौर में भिंड ना सिर्फ पिछड़ा बल्कि ऐसा जिला बन चुका था. जहां शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ध्वस्त हालत में थी. शहर में गंदगी का अंबार था, ज्यादातर सरकारी कर्मचारियों का कम के प्रति रवैया लचर था. कहा जा सकता है की, जनप्रतिनिधियों के प्रयासों के बावजूद यह जिला पिछड़ेपन का एहसास दिलाता था.
शिक्षा सुधार पर किया था फोकस
किसी भी शहर को समृद्ध और विकसित बनाने के लिए लोगों की जागरूकता और शिक्षा के साथ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त होना बहुत जरूरी होता है. इन्ही मुख्य समस्याओं पर डॉ इलैयाराजा टी ने सबसे पहले काम किया. पहला टास्क था बिगड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाना, क्योंकि भिण्ड जिले में उस वक्त नक़ल माफिया हावी थे और बोर्ड परीक्षाओं में सामूहिक नकल एक कलंक बन चुका था. तमाम निजी स्कूलों में, दूरदराज ग्रामीण इलाको में खुले आम परीक्षाओं में नकल होती थी.
नकल रोकने खुद गांव-गांव घूमे थे इलैयाराजा
नकल ना सिर्फ क्षेत्र को बदनाम करती है, बल्कि छात्र के भविष्य को भी बर्बाद करती है. इसलिए सबसे पहले नकल का प्रभाव और सूचकों बदलने का काम शुरू हुआ. मध्य प्रदेश के क्रिकेटर विष्णु भारद्वाज के पिता और समाज सेवी गणेश भारद्वाज कहते हैं कि, "जब डॉ इलैयाराजा टी कलेक्टर बनकर आए तो इनके सामने नकल रोकना बड़ी चुनौती थी, लेकिन सिर्फ़ परीक्षा केंद्रों पर सख्ती से नकल की प्रवर्ती ख़त्म नहीं हो सकती थी. इसलिए डॉ इलैयाराजा टी ने बोर्ड परीक्षाओं से पहले एक जागरूकता अभियान शुरू किया.
जिसमें जिले के समाजसेवियों के साथ ग्रामीण इलाकों में जाते और लोगों को समझाते की नकल से उनके बच्चों का भविष्य किस तरह खराब होता है, उनका मानसिक विकास किस तरह रुकता है. इस तरह कलेक्टर का आम लोगों के बीच जाना और उन्हें जागरूक करना, असर दिखा, लोगों को नक़ल की बुराई समझ आई.
नकल पर पूर्ण विराम के लिए बनाया था मास्टर प्लान
सिर्फ जागरूकता से नकल पर अंकुश नहीं लग सकता था. इसलिए नकल रोकने के लिए तत्कालीन कलेक्टर ने एक मास्टर प्लान बनाया. जिसमें ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी चेक से नकल की संभावनाए शून्य करने का प्रयास था. पहली लेयर में परीक्षार्थियों की चेकिंग परीक्षा केंद्र के द्वार पर होने लगी. दूसरी लेयर परिसर के अंदर जहां एक बार फिर छात्रों के पास नकल की जांच की जाने लगी.
आख़िरी लेयर पर सिक्योरिटी चेकिंग परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्षा में शुरू हुई. इस मुहिम का सफलता मिली और भिंड जिले में नकल पर पूरी तरह अंकुश लग गया. नकल माफिया के इरादे भी नेस्तनाबूत हो गए. उनके नकल रोकने के इस ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी प्लान को बाद में अन्य जिलों में भी लागू किया गया. इस प्रयास से अगले 7 से 8 साल भिंड पूरी तरह नकल फ्री जिला बना.
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों को मुफ्त कोचिंग
नकल के अलावा छात्रों को भविष्य के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निशुल्क कोचिंग की शुरुआत भी उन्होंने भिंड के एमजेएस कॉलेज में करायी थी जो आज भी संचालित है. यहाँ किसी बच्चे को फीस नहीं देनी पड़ती. इस कोचिंग में जिले के प्रशानिक और पुलिस अधिकारी, कलेक्टर, एसपी , एसडीएम, एसडीओपी समेत कई अधिकारी अपने काम से समय निकल कर तैयारी कर रहे बच्चों की क्लास लेते थे उन्हें पढ़ाते थे. आज भी कई बार जिले के अफसर छात्रों के बीच पहुच कर उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करते हैं.
जिला अस्पताल का कायापलट, 3 साल प्रदेश में नंबर वन का खिताब दिलाया
शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं भी सबसे अहम होती है. इस बात को डॉ इलैयाराजा टी ने अपनी प्राथमिकता में रखा. अपने 2 साल के कार्यकाल में भिंड जिला अस्पताल का कायाकल्प कराया, मरीजों के लिए दवाएं और सुविधाएं बढ़ाई. जिसका नतीजा रहा कि भिंड जिला अस्पताल तीन सालों तक लगातार प्रदेश के अस्पतालों की रैंकिंग में टॉप पर रहा. हालांकि बताया जाता है कि, डॉ इलैयाराजा टी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए अक्सर औचक निरीक्षण पर पहुंच जाया करते थे.
मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अनिल शर्मा कहते हैं कि, "तत्कालीन कलेक्टर डॉ इलैयाराजा टी शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं पर बहुत ध्यान देते थे. उन्होंने जिला अस्पताल समेत जिले के अन्य सरकारी अस्पतालों की रंगत बदल दी. साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं सुचारु रूप से संचालित करायी."
जनभागीदारी से बदला ऐतिहासिक गौरी सरोवर
स्वास्थ्य सेवा के साथ ही जिले की अधोसंरचनाएं तैयार कराने खासकर भिंड के ऐतिहासिक गौरी सरोवर की कायापलट और आज यह तालाब जिस स्तिथि में विकसित हुआ, उसमें भी डॉ इलैयाराजा टी का अहम योगदान है. गणेश भारद्वाज बताते हैं. कि, "तत्कालीन कलेक्टर इलैयाराजा टी ने ही गौरी सरोवर के किनारे जनभागीदारी से कई पार्कों का निर्माण कराया था." भिंड के व्यापारी राधेश्याम अग्रवाल कहते हैं कि, "जब डॉ इलैयाराजा कलेक्टर थे, तब किसी को कोई भी समस्या हो बस इन्हें फ़ोन कर दो, वे तुरंत आ जाते थे. इतना बड़ा अफसर होने के बाद भी जनता के बीच पहुंचना और समस्या का स्पॉट पर ही निराकरण कराना उनकी ख़ासियत थी."
ट्रांसफर रुकवाने सड़कों पर उतर गई थी जनता
2017 में जब अटेर विधानसभा उपचुनाव में मतदान से पहले EVM पेपर ट्रेल विवाद के बाद, अटेर उपचुनाव से एक हफ़्ते पहले भिंड एसपी के साथ तत्कालीन कलेक्टर इलैयाराजा टी को हटा दिया गया था. आरोप था कि एक डमी रन के दौरान रैंडम बटन दबाने पर मशीन से बीजेपी के चुनाव चिह्न वाली पर्चियां निकलीं. जिसका एक वीडियो भी सर्कुलेट हुआ.
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जिसके बाद सरकार ने एसपी के साथ इलैयाराजा टी का भी ट्रांसफर कर दिया, लेकिन उनका तबादला आदेश जारी होते ही भिंड की जनता सड़कों पर उतर आई. प्रदर्शन हुए स्थानीय रहवासियों के साथ व्यापारी किसान और अन्य वर्ग के लोग इलैयाराजा के ट्रांसफर को निरस्त करने की मांग कर रहे थे. जिसके बाद सरकार ने उनका तबादला आदेश रद्द कर वापस भिंड भेज दिया था.
आज भी लोगों की जुबान से नहीं उतरता नाम
काम के प्रति समर्पण आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाता है और आईएएस डॉ इलैयाराजा टी इसका उदाहरण हैं. वे आज ना सिर्फ मुखमंत्री के सचिव हैं, बल्कि मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं. भले ही भिंड जिले में अब उनका आना नहीं होता, बावजूद वे लगातार भिंड के लोगों के संपर्क में रहते हैं. आज भी भिंड के तमाम लोगों से वे जिले के हाल चाल लेते रहते हैं. शायद यही वजह है कि जिले में कलेक्टर तो कई आए लेकिन डॉ इलैयाराजा टी आज भी भिंड के लोगों के दिलों में बसे हुए हैं.