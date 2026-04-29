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163 बच्चों के रेस्क्यू का मामला, मानव आयोग की एंट्री, बच्चों के शिक्षा के अधिकारों पर सवाल

कटनी में नाबालिग 163 बच्चों के रेस्क्यू मामले में मानव आयोग की एंट्री,बताया बच्चों के शिक्षा के अधिकारों पर सवाल, कांग्रेस विधायक ने उठाए सवाल.

KATNI 163 CHILDREN RESCUED ISSUE
163 बच्चों के रेस्क्यू का मामला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 8:17 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश के कटनी में नाबालिग 163 बच्चों से जुड़े कथित मानव तस्करी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. बिहार से महाराष्ट्र ले जाते समय कटनी में रोके गए बच्चों के परिजनों द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद अब इस मामले में मानव अधिकार आयोग की भी एंट्री हो गई है. मानव अधिकार आयोग ने इसे बच्चों के अधिकारों का खुला उल्लंघन बताया है.

मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो के मुताबिक गैर शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए दूसरे राज्य में बच्चों को ले जाना अपने आप में गंभीर सवाल पैदा करता है. उधर रेस्क्यू किए गए बच्चों को स्थानीय बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया है.

आयोग के सदस्य बोले यह मुद्दा शिक्षा के अधिकार से जुड़ा

नाबालिग बच्चों के मामले में मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो कहते हैं कि "यह मामला सीधे तौर पर बच्चों के शिक्षा के अधिकार से जुड़ा है. इन बच्चों को जिस तरह से घर से दूर रखा गया, यह शिक्षा के अधिकार के कानून की भावना के खिलाफ है. कानूनगो का कहना है कि सभी बच्चों को घर के आसपास के स्कूल में ही पढ़ने का अधिकार है. ऐसे में उन्हें गैर शैक्षणिक उद्देश्य के लिए दूसरे राज्य में ले जाना अपने आप में गंभीर सवाल पैदा करता है.

MP HUMAN RIGHTS ON KATNI CHILDREN
मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो (ETV Bharat)

मदरसे में धार्मिक शिक्षा दी जाती है, लेकिन यदि इसकी वजह से बच्चों की नियमित स्कूल शिक्षा प्रभावित होती है, तो यह ऐसे सभी बच्चों के अधिकारों का खुला उल्लंघन है. सभी बच्चों की औपचारिक शिक्षा सुनिश्चित कराना सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है."

कांग्रेस विधायक उठा चुके सवाल

हालांकि इस मामले पर सियायत भी चल रही है. कांग्रेस विधायक बच्चों को रेस्क्यू किए जाने की प्रक्रिया और मानवाधिकार आयोग पर भी सवाल खडे़ कर चुके हैं. भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद कहते हैं कि "मानवाधिकार के नाम पर काम करने वाले कुछ लोग निष्पक्षता के बजाए एक विशेष समुदाय को निशाना बना रहे हैं. वे कहते हैं कि घटना के दिन ही उन्होंने स्थानीय कलेक्टर, एसपी, सीडब्ल्यूसी और आरपीएफ के अधिकारियों से बात की थी.

बताया गया था कि यह कार्रवाई मानवाधिकार आयोग की सूचना के बाद की गई थी और बच्चों को संदिग्ध मानकर कटनी में रोका गया था. वे सवाल उठाते हैं कि जब कार्रवाई के दौरान सभी बच्चों के दस्तावेज पेश कर दिए गए थे, तब घटना के 12 दिनों बाद तक कटनी में क्यों रोका गया.

नहीं मिले तस्करी के ठोस सबूत

बताया जा रहा है कि ट्रेन में इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के सफर करने और उनके साथ उनके परिजनों के स्थान पर शिक्षक होने से संदेह पैदा हुआ था. मामले में पहले ही 8 शिक्षकों पर कटनी स्थानीय पुलिस एफआईआर दर्ज कर चुकी है. हालांकि सामाजिक जांच रिपोर्ट में बच्चों के तस्करी जैसा कोई मामला सामने नहीं आया है." जीआरपी थाना प्रभारी जीएल कश्यप कहते हैं कि "इस मामले में मानव तस्करी से जुड़ा कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है. इसके बाद ही बच्चों को वापस भेज दिया गया है."

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