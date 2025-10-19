सरकार की डबल छूट ने बढ़ाई पर्चेजिंग पावर, इस दिवाली क्या मध्य प्रदेश का बाजार मारेगा उछाल
दिवाली पर सजा बाजार, लोग जमकर कर रहे शॉपिंग, मध्य प्रदेश में इस बार बढ़ चढ़कर बिजनेस होने की उम्मीद.
ग्वालियर: एक दिन बाद यानि सोमवार को दीपावली का त्योहार है. देशभर में दिवाली को लेकर उमंग और उत्साह है. बाजारों में रौनक और लोगों की भीड़ देखने मिल रही है. वहीं शनिवार को धनतेरस पर जमकर खरीददारी हुई, लोगों ने धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर सोना-चांदी, इलेक्ट्रानिक, वाहन और बर्तन से लेकर कपड़ों की खरीदी की. खरीदार और व्यापारी दोनों को ही इस त्योहार से काफी उम्मीदें होती है. यही वजह है कि इस दिवाली भी मध्य प्रदेश में बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है. प्रदेश के 4 बड़े शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में व्यापार तीन से चार हजार करोड़ रुपये तक की खरीदी होने का अनुमान है.
दिवाली में 15 से 20 फीसदी व्यापार बढ़ने की उम्मीद
मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स ग्वालियर के सचिव दीपक अग्रवाल की माने तो "पिछले साल की तुलना में इस साल दिवाली में व्यापार 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ सकता है. इसके पीछे वे जीएसटी दरों में हुए बदलाव और बजट के दौरान केंद्र सरकार द्वारा टैक्स में दी गई छूट को बड़ी वजह मान रहे हैं."
इनकम टैक्स छूट ने बढ़ाई ग्राहक की परचेसिंग पॉवर
दीपक अग्रवाल का कहना है कि, "केंद्र सरकार द्वारा इस बार दो बड़ी छूट दी है, एक तरफ केंद्र सरकार ने उद्योग और व्यापार सेक्टर की 10 लाख रुपए तक के इनकम टैक्स की छूट की मांग थी, उसमें सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी. जिसकी वजह से भारत में एक बड़ा वर्ग इनकम टैक्स से मुक्त हो गया. इसका सीधा फायदा लोगों को हुआ, जिन्हें अपनी 12 लाख तक की इनकम पर 70-80 हजार का टैक्स देना पड़ता था. वह पैसा उनका बचा तो उसका फायदा मार्केट को मिलेगा. लोग बाजार में वह पैसे निवेश करेंगे."
जीएसटी की नई दरों ने कम की कीमतें
दूसरी ओर दीपावली से एक महीने पहले नवरात्रि में सरकार ने जीएसटी की दरों में भी कटौती की. जिसका फायदा आम आदमी को मिला तो उसकी खरीदारी की. पावर इनकम टैक्स बेनिफिट की वजह से 6 से 7 प्रतिशत तक बढ़ गई और वहीं जीएसटी के फायदे से चीजों की कीमतें कम हो गई. ऐसे में खरीदार के लिए दोगुना बेनिफिट हुआ है. इसका फायदा व्यापार को भी होने वाला है. प्रदेश में लगभग 15 फीसदी व्यापार इस साल बढ़ कर आना चाहिए.
सोना सेफ इन्वेस्टमेंट, इस साल भी बढ़ेगी खरीदारी
अलग-अलग सेक्टर की बात की जाए तो सबसे पहले सोना आता है. भारत में सोने को एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है. हर कालखंड में हर व्यक्ति ने अपने हिसाब से सोना खरीदा है. भले ही आज सोने के दाम बढ़े हैं, लेकिन लोगों का सोने के प्रति रुझान भी बढ़ा है. पिछले साल महानगरों में जहां भोपाल में 20 किलो सोना बिका तो इंदौर में करीब 130 किलो सोने का व्यापार हुआ था.
जबकि ग्वालियर में भी 40 करोड़ रुपये का सोना खरीदा गया था. हालांकि जबलपुर के आंकड़े उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये बात साफ है कि मध्य प्रदेश में दीपावली पर सोना खरीदने वालों की कमी नहीं है. ऐसे में इस साल भले ही सोने की कीमते सवा लाख रुपए पार कर गई है, लेकिन इस साल भी मध्य प्रदेश में सराफा 300 करोड़ का व्यापार कर सकता है.
हर साल नवरात्रि से दिवाली तक होती 20 हज़ार वाहनों की बिक्री
ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो नवरात्रि से दीपावली तक लोग वाहनों पर भी निवेश करते हैं. जिनमें सबसे ज्यादा टू व्हीलर और चार पहिया वाहनों की बिक्री होती है. दीपक अग्रवाल के अनुसार अकेले ग्वालियर में नवरात्र से लेकर दिवाली तक लगभग एक हजार वाहनों की खरीदी होती है, संभाग में यह आंकड़ा करीब 1500 तक पहुंचता है. जबकि प्रदेश में लगभग 15 से 20 हजार वाहन (दुपहिया और चारपहिया) बिक जाते हैं.
पिछले साल बिके थे करीब 30 हज़ार वाहन
जबकि पिछले साल दीवाली में भोपाल में 5000 हजार वाहन बिके थे. इंदौर में 16000, ग्वालियर में 2150 और जबलपुर में 3600 दुपहिया और कारें बिकी, पूरे प्रदेश में नए वाहनों की खरीदी लभगग 30 हजार के आसपास पहुंची थी. ऐसे में जब इस बार जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों ही बेनिफिट मिले हैं, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस साल 10 से 15 फीसदी व्यापार बढ़कर 700 करोड़ रुपये से ज्यादा का बाजार होने की संभावना है.
आंकड़े जीएसटी भरने के बाद आयेंगे सामने
दीपक अग्रवाल का कहना है कि हर सेक्टर में इस बार व्यापार उछाल मारेगा. करीब 12-15 फीसदी ज़्यादा व्यापार पिछले सालों की अपेक्षा होने की उम्मीद है, जो कहीं न कहीं व्यापारियों कारोबारियों और उद्योगपतियों के लिए मध्य प्रदेश में बड़ा फायदा लेकर आएगा. पिछले साल प्रदेश में 3 हजार करोड़ का व्यापार हुआ था, लेकिन इस साल के असल आंकड़े GST रिटर्न भरने के बाद ही सामने आ सकेंगे और स्पष्ट पता चल सकेगा कि दीवाली पर मध्य प्रदेश में कितना व्यापार हुआ.