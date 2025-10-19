ETV Bharat / state

सरकार की डबल छूट ने बढ़ाई पर्चेजिंग पावर, इस दिवाली क्या मध्य प्रदेश का बाजार मारेगा उछाल

ग्वालियर: एक दिन बाद यानि सोमवार को दीपावली का त्योहार है. देशभर में दिवाली को लेकर उमंग और उत्साह है. बाजारों में रौनक और लोगों की भीड़ देखने मिल रही है. वहीं शनिवार को धनतेरस पर जमकर खरीददारी हुई, लोगों ने धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर सोना-चांदी, इलेक्ट्रानिक, वाहन और बर्तन से लेकर कपड़ों की खरीदी की. खरीदार और व्यापारी दोनों को ही इस त्योहार से काफी उम्मीदें होती है. यही वजह है कि इस दिवाली भी मध्य प्रदेश में बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है. प्रदेश के 4 बड़े शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में व्यापार तीन से चार हजार करोड़ रुपये तक की खरीदी होने का अनुमान है. दिवाली में 15 से 20 फीसदी व्यापार बढ़ने की उम्मीद मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स ग्वालियर के सचिव दीपक अग्रवाल की माने तो "पिछले साल की तुलना में इस साल दिवाली में व्यापार 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ सकता है. इसके पीछे वे जीएसटी दरों में हुए बदलाव और बजट के दौरान केंद्र सरकार द्वारा टैक्स में दी गई छूट को बड़ी वजह मान रहे हैं." इनकम टैक्स छूट ने बढ़ाई ग्राहक की परचेसिंग पॉवर दीपक अग्रवाल का कहना है कि, "केंद्र सरकार द्वारा इस बार दो बड़ी छूट दी है, एक तरफ केंद्र सरकार ने उद्योग और व्यापार सेक्टर की 10 लाख रुपए तक के इनकम टैक्स की छूट की मांग थी, उसमें सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी. जिसकी वजह से भारत में एक बड़ा वर्ग इनकम टैक्स से मुक्त हो गया. इसका सीधा फायदा लोगों को हुआ, जिन्हें अपनी 12 लाख तक की इनकम पर 70-80 हजार का टैक्स देना पड़ता था. वह पैसा उनका बचा तो उसका फायदा मार्केट को मिलेगा. लोग बाजार में वह पैसे निवेश करेंगे." दिवाली पर एमपी में कितनी खरीददारी (ETV Bharat) जीएसटी की नई दरों ने कम की कीमतें दूसरी ओर दीपावली से एक महीने पहले नवरात्रि में सरकार ने जीएसटी की दरों में भी कटौती की. जिसका फायदा आम आदमी को मिला तो उसकी खरीदारी की. पावर इनकम टैक्स बेनिफिट की वजह से 6 से 7 प्रतिशत तक बढ़ गई और वहीं जीएसटी के फायदे से चीजों की कीमतें कम हो गई. ऐसे में खरीदार के लिए दोगुना बेनिफिट हुआ है. इसका फायदा व्यापार को भी होने वाला है. प्रदेश में लगभग 15 फीसदी व्यापार इस साल बढ़ कर आना चाहिए. सोना सेफ इन्वेस्टमेंट, इस साल भी बढ़ेगी खरीदारी