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मध्य प्रदेश में रातों रात DSP से इंस्पेक्टर बन गए 16 अधिकारी, इस वजह से किया प्रमोशन कैंसिल

MP पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में पदोन्नति को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है. जुलाई 2026 में निरीक्षक (इंस्पेक्टर) से उप पुलिस अधीक्षक (DSP) के पद पर पदोन्नत किए गए 15 पुलिस अधिकारियों की पदोन्नति निरस्त कर दी गई है. ये फिर निरीक्षक की जिम्मेदारी संभालेंगे. गृह विभाग ने इस संबंध में 16 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी किए थे, जो अब सामने आए हैं. आदेश के बाद संबंधित अधिकारियों को वापस निरीक्षक संवर्ग में भेज दिया गया है.

जानकारी के मुताबिक, इन अधिकारियों की पदोन्नति के मामलों की समीक्षा के दौरान विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण और दंड प्रभावशील होने जैसी स्थितियां सामने आईं. इन परिस्थितियों के चलते संबंधित अधिकारियों को पदोन्नति के लिए पात्र नहीं माना गया. इसके बाद विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर पहले जारी किए गए पदोन्नति आदेशों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया.