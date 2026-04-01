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पदोन्नति के अवसर समाप्त करना न्यायसंगत नहीं, हाईकोर्ट ने GRMC के सीधी भर्ती विज्ञापन को रद्द किया

हाईकोर्ट ने GRMC के सीधी भर्ती विज्ञापन को रद्द किया ( ETV Bharat )