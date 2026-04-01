पदोन्नति के अवसर समाप्त करना न्यायसंगत नहीं, हाईकोर्ट ने GRMC के सीधी भर्ती विज्ञापन को रद्द किया
हाई कोर्ट ने जीआरएमसी के मंसूबों पर फेरा पानी, प्रोफेसर पद का सीधी भर्ती विज्ञापन रद्द, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में प्रोफेसर की होनी थी भर्ती.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 1, 2026 at 5:13 PM IST
ग्वालियर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के आदेश ने ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज को बड़ा झटका दिया है. मेडिकल कॉलेज के द्वारा दो महीने पहले जारी किए गए इन हाउस सीधी भर्ती के विज्ञापन को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. ये सीधी भर्तियां जीआरएमसी के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के पद के लिए होनी थी.
जीआरएमसी के असिटेंट प्रोफेसर ने दी थी चुनौती
गजराराजा मेडिकल कॉलेज द्वारा भर्ती विज्ञापन 6 फरवरी 2026 को जारी किया गया था. इसके खिलाफ जीआरएमसी में ही असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. आशीष कौशल जो पिछले 21 वर्षों से कार्यरत हैं, उन्होंने इस विज्ञप्ति के खिलाफ ग्वालियर हाईकोर्ट में याचिका दायर करायी थी और अपनी याचिका में तर्क दिया था की, एमपी स्वायत्त मेडिकल एवं डेंटल कॉलेज शैक्षणिक सेवा नियम 2018 के तहत इस पद को प्रमोशन के जरिए भरना चाहिए था.
प्रमोशन के जरिए भरे जाने थे पद
नियम के विरुद्ध जीआरएमसी प्रबंधन ने प्रोफेसर पद पर सीधे भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर विज्ञापन जारी कर दिया, डॉ. आशीष कौशल का कहना था की, "इस व्यस्वथा से उन्हें सीधे उनके अधिकार उनके प्रमोशन से वंचित किया जा रहा है कि क्योंकि 2013 से वे असिटेंट प्रोफेसर के पद पर हैं और अब रिक्त प्रोफेसर पद को प्रमोशन के जरिए भरा जाना चाहिए था."
जीआरएमसी प्रबंधन का तर्क, आरक्षण से जुड़े मामले लंबित इसलिए सीधी भर्ती
याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई के दौरान गजरा राजा मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने भी अपना पक्ष रखते हुए तर्क दिया कि, आरक्षण से जुड़े मामले लंबित होने के कारण अस्थायी रूप से इन-हाउस सीधी भर्ती का विकल्प अपनाया गया था, इस प्रक्रिया से याचिकाकर्ता को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यह प्रक्रिया केवल आंतरिक उम्मीदवारों तक सीमित थी.
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हाईकोर्ट ने सीधी भर्ती व्यवस्था पर की टिप्पणी
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि सीधी भर्ती में पूर्व सेवा रिकॉर्ड का कोई महत्व नहीं होता, जिससे पदोन्नति की कतार में लगे उम्मीदवारों के निहित अधिकार प्रभावित होते हैं ऐसे में पदोन्नति के अवसर समाप्त करना न्यायसंगत नहीं माना जा सकता.
पहले प्रक्रियां तय करें- हाई कोर्ट
इसके साथ ही उच्च नयायलय ने निर्देश दिए कि कॉलेज पहले पदोन्नति के लिए स्पष्ट और पारदर्शी मूल्यांकन प्रक्रिया तय करे, यदि इसके बाद भी कानूनी बाधा बनी रहती है और सीधी भर्ती करनी पड़े तो नया विज्ञापन जारी किया जाए, जिसमें चयन के मापदंड पदोन्नति के समान ही हों, इससे वरिष्ठता और सेवा रिकॉर्ड की अनदेखी नहीं की जा सकेगी.