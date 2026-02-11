ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट के नाम पर लील गए जंगल, बीते 5 साल में पेड़ काटने में देश में नंबर एक

पिछले 5 सालों में देश में 97 हजार 50 हेक्टेयर यानी 2 लाख 39 हजार 815 एकड़ वन भूमि कम हुई है. यह वन भूमि का प्लांटेशन के अलावा दूसरे कामों के लिए डायवर्सन किया गया. वन भूमि के डायवर्सन के मामले में देश में मध्य प्रदेश सबसे टॉप पर है.

केन्द्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में पिछले 5 सालों में जल विद्युत, सिंचाई परियोजनाओं, खनन, विद्युत लाइनों और सबसे ज्यादा सड़कों के लिए जंगल का एरिया कम हुआ है. पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राज्यमंत्री कीर्तवर्धन सिंह ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में इसकी जानकारी दी है. जानकारी के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा 22 हजार 233 हेक्टेयर वन भूमि सिर्फ सड़कों को बनाने के लिए ली गई है.

भोपाल: मध्य प्रदेश में जंगलों की कीमत पर विकास की गति आगे बढ़ रही है. सड़क, रेल लाइन और खनन जैसे कामों के लिए पिछले 5 सालों के दौरान मध्य प्रदेश का 60 हजार एकड़ जमीन का वन क्षेत्र कम हुआ है. यह आंकड़ा देश में सबसे ज्यादा है. केन्द्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों के दौरान पूरे देश में 97 हजार 50 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन कर दिया गया. इनमें मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन भूमि का डायवर्सन हुआ है. एमपी के बाद दूसरे नंबर पर ओडिशा राज्य है.

देश में सबसे ज्यादा वन भूमि का डायवर्सन एमपी में हुआ है. पिछले 5 सालों में प्रदेश में 24 हजार 346 हेक्टेयर (यानि 60 हजार एकड़) वन भूमि का डायवर्सन किया गया है. साल 2024-25 में ही 3236 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन किया गया. जबकि साल 2023-24 में 9219 हेक्टेयर वन भूमि, 2022-23 में 2045 हेक्टेयर वन भूमि, 2021-2022 में 3492 हेक्टेयर भूमि और 2020-21 में 6352 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन कर दिया गया. यानी इस वन भूमि पर पौधों को लगाने या दूसरे वन से जुड़े काम नहीं, बल्कि दूसरे विकास के काम हुए हैं.

नुकसान की भरपाई सिर्फ पौधे लगाने से नहीं होगी

रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी सुदेश वाघमारे के मुताबिक "विकास कार्यों के लिए ली जाने वाले वन भूमि के मामले में कैंपा फंड के रूप में राशि मिलती है, जिसका उपयोग वन प्रबंधन पर होना चाहिए, लेकिन कई मामलों में यह भी देखने में आया है कि कैंपा फंड की राशि का उपयोग भवन आदि बनाने में कर लिया गया. सीएजी की रिपोर्ट में भी इसको लेकर पूर्व में आपत्ति जताई जा चुकी है. वन भूमि डायवर्सन के बाद इन स्थानों पर सालों पुराने पेड़ काटे जाते हैं, ऐसे में इसकी भरपाई सिर्फ पौधे लगाने से नहीं होगी, बल्कि यह बड़ी जिम्मेदारी है कि पौधों को बड़ा होने तक जिम्मेदारी भी उठाई जाए.

उधर भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा 371.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन आवरण में परिवर्तन हुआ है. 2021 की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में वन आवरण 77 हजार 444 वर्ग किलोमीटर था, जो 2023 में घटकर 77 हजार 073 वर्ग किलोमीटर रह गया."

केन्द्र से मिलती है राज्यों को राशि

विकास परियोजनाओं के लिए वन भूमि का उपयोग बदलने की क्षतिपूर्ति के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा संबंधित राज्य को कैम्पा फंड मिलता है. इसका उपयोग वनों में पौधे लगाने, वन्यजीव प्रबंधन आदि पर किया जाता है. डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद द्वारा हाल ही में क्षतिपूर्ति वनरोपण कोष यानी कैंपा फंड की वार्षिक परिचालन योजना 2025-25 के तहत 1478.38 करोड़ रुपए में से 1038 करोड़ रुपए के उपयोग की मंजूरी दी है.

इसके तहत इस राशि का 80 फीसदी वन और वन्यजीव प्रबंधन पर और 20 फीसदी वन और वन्यजीव संबंधी अवसंरचना का मजबूत करने के लिए खर्च किया जा रहा है.