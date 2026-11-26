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डिटेंशन के बाद आरोपी को दस्तावेज क्यों नहीं दिए? रीवा कमिश्नर से हाईकोर्ट का सवाल

अधिकारी कानूनी प्रक्रिया का पालन करें : हाईकोर्ट ( Etv Bharat )

जबलपुर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रीवा संभाग के कमिश्नर के एक आदेश पर कड़ी नाराजगी जताई है. एक सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह किसी भी व्यक्ति को हिरासत में रखने का आदेश देना बहुत गंभीर मामला है. ऐसा फैसला लेते समय कानून और तय प्रक्रिया का पूरी तरह पालन होना चाहिए, जो कमिश्नर ने नहीं किया.

एनडीपीसी एक्ट के तहत दिया था डिटेंशन ऑर्डर दरअसल, ये मामला रीवा निवासी ओमप्रकाश गुप्ता से जुड़ा है. ओमप्रकाश के खिलाफ रीवा संभाग के कमिश्नर ने PIT-NDPS (मादक औषधियों और मनोरोगी पदार्थों की अवैध तस्करी की रोकथाम अधिनियम) एक्ट के तहत छह महीने तक डिटेंशन में रखने का आदेश जारी किया था. इसी आदेश को चुनौती देते हुए ओमप्रकाश की ओर से हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई थी.