डिटेंशन के बाद आरोपी को दस्तावेज क्यों नहीं दिए? रीवा कमिश्नर से हाईकोर्ट का सवाल
एनडीपीसी एक्ट के आरोपी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने कहा- जिन दस्तावेजों के आधार पर हिरासत में लिया, वे देना जरूरी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 1:47 PM IST
जबलपुर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रीवा संभाग के कमिश्नर के एक आदेश पर कड़ी नाराजगी जताई है. एक सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह किसी भी व्यक्ति को हिरासत में रखने का आदेश देना बहुत गंभीर मामला है. ऐसा फैसला लेते समय कानून और तय प्रक्रिया का पूरी तरह पालन होना चाहिए, जो कमिश्नर ने नहीं किया.
एनडीपीसी एक्ट के तहत दिया था डिटेंशन ऑर्डर
दरअसल, ये मामला रीवा निवासी ओमप्रकाश गुप्ता से जुड़ा है. ओमप्रकाश के खिलाफ रीवा संभाग के कमिश्नर ने PIT-NDPS (मादक औषधियों और मनोरोगी पदार्थों की अवैध तस्करी की रोकथाम अधिनियम) एक्ट के तहत छह महीने तक डिटेंशन में रखने का आदेश जारी किया था. इसी आदेश को चुनौती देते हुए ओमप्रकाश की ओर से हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई थी.
आरोपी ने कोर्ट में दिया ये तर्क
याचिका की सुनवाई के दौरान एनडीपीसी एक्ट के आरोपी ओमप्रकाश गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि हिरासत में लिए जाने के बाद भी उन्हें दस्तावेजों की प्रतियां नहीं दी गईं, जिनके आधार पर कमिश्नर ने उन्हें हिरासत में रखने का आदेश दिया था. इनमें उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर, चार्जशीट, जमानत आदेश और अन्य संबंधित दस्तावेज शामिल हैं.
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कोर्ट ने कमिश्नर से मांगा जवाब, दस्तावेज क्यों नहीं दिए?
इस मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का फैसला जिन दस्तावेजों के आधार पर किया गया है, वे ही उसे ही नहीं दिए जाएंगे, तो वह अपने बचाव में अपनी बात कैसे रख पाएगा? दस्तावेज नहीं मिलने से वह सरकार के सामने अपनी सफाई और आपत्ति भी ठीक से पेश नहीं कर सकेगा. यह उसके कानूनी अधिकारों का उल्लंघन है और डिटेंशन आदेश रद्द करने का आधार बन सकता है.
अधिकारी कानूनी प्रक्रिया का पालन करें : हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि डिटेंशन सामान्य आपराधिक कार्रवाई से अलग है. इसमें व्यक्ति को मुकदमे की तरह अपनी बात रखने का पूरा अवसर नहीं मिलता. इसलिए निरोध (डिटेंशन) का आदेश देने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है. ऐसे अधिकारी से उम्मीद की जाती है कि वह कानून की पूरी जानकारी रखते हुए हर जरूरी प्रक्रिया का पालन करे.
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अदालत ने कहा कि संबंधित व्यक्ति का दावा है कि उसे निरोध के आदेश के अलावा कोई अन्य दस्तावेज नहीं दिया गया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस बात की जांच मूल रिकॉर्ड से की जाएगी. अदालत ने कमिश्नर के जवाब और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच के आधार पर आगे निर्णय लेने की बात कही है.