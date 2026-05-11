ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में दोबारा नहीं खुलेंगे RTO चेक पोस्ट, हाईकोर्ट ने आदेश पर लगाई रोक

16 अप्रैल को आरटीओ के चेक पोस्ट को दोबारा खोले जाने के दिए गए थे आदेश, रिव्यू पिटीशन के बाद लगी रोक.

stay on the order to open RTO check posts
चेक पोस्ट खोले जाने के आदेश फिर वापस (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 9:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर : प्रदेश में बंद आरटीओ के चेक पोस्ट को पुनः चालू किए जाने के मामले में हाईकोर्ट से बड़ा अपडेट सामने आया है. चेक पोस्ट शुरू किए जाने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में रिव्यू याचिका दायर की गई थी. इसपर हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए पूर्व में पारित आदेश पर रोक लगा दी है.

हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, अनावेदकों को नोटिस

सतना निवासी रजनीश त्रिपाठी की ओर से वाहनों की ओवरलोडिंग और बढ़ते सड़क हादसों के संबंध में वर्ष 2006 में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. याचिका लंबित रहने के दौरान सरकार ने 1050 करोड़ रुपए का निवेश करके विभिन्न बॉर्डर क्षेत्रों में 19 चेक पोस्ट खोली थीं. याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार ने अंडरटेकिंग दी थी कि वह ओवर लोडिंग रोकने के लिए चेक पोस्टों का संचालन जारी रखेगी. इसके बाद हाईकोर्ट ने जनवरी 2023 को याचिका का निराकरण कर दिया था.

चेक पोस्ट खोले जाने के आदेश फिर वापस

एक साल बाद सरकार द्वारा नए नियमों के तहत मध्य प्रदेश में चेक पोस्ट बंद कर दिए थे. वहीं, चेक पोस्ट बंद किए जाने के खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी. इसी याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 16 अप्रैल को जारी अपने आदेश में तीस दिनों में चेक पोस्ट खोले जाने के आदेश जारी किए थे, लेकिन चेक पोस्ट दोबारा शुरू किए जाने के आदेश के खिलाफ फिर रिव्यू याचिका दायर की गई.

केंद्र सरकार के निर्देशानुसार बंद किए गए चेक पोस्ट

हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी व अन्य की ओर से रिव्यू याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशानुसार प्रदेश में चेक पोस्ट बंद किए गए थे. देश में मध्य प्रदेश सहित सिर्फ 6 ऐसे राज्य हैं, जिसमें चैक पोसट संचालित हो रहे थे. केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार अन्य प्रदेश पहले ही चेक पोस्ट बंद कर चुके हैं.

यह भी पढ़ें-

इसपर सुनवाई करते हुए जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने कहा कि यह केन्द्र सरकार का पाॅलिसी मैटर है और इसी के साथ पूर्व में पारित आरटीओ चेक पोस्ट खोले जाने के आदेश पर रोक लगा दी है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राहुल दिवाकर ने पैरवी की.

TAGGED:

MADHYA PRADESH NEWS
RTO CHECK POSTS JABALPUR
HIGHCOURT ON RTO CHECKPOSTS MP
HIGHCOURT STAY ON RTO CHECKPOSTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.