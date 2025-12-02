ETV Bharat / state

कर्मचारियों की ई-अटेंडेंस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार बोली उस एप से ऐसा कोई खतरा नहीं

जबलपुर निवासी मुकेश सिंह वरकड़े, सतना के सत्येंद्र तिवारी सहित प्रदेश के अलग-अलग जिलों के 27 शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ई-अटेंडेंस की अनिर्वायता को चुनौती दी थी. ई-अटेंडेंस के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया था कि शिक्षकों को ई-अटेंडेंस के लिए बने 'हमारे शिक्षक एप' के माध्यम से उपस्थित दर्ज कराने में बहुत सी समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है. कई स्थानों में नेटवर्क ना होने के कारण उपस्थिति दर्ज नही होती. वहीं इसके अलावा अटेंडेंस एप के लिए लोकेशन परमिशन भी हमेशा चालू रखनी होती है, जो सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है.

जबलपुर : प्रदेश के शासकीय स्कूलों में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. ई-अटेंडेंस के खिलाफ लगी याचिका पर सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि शिक्षक एप से डाटा चोरी होने की कोई संभावना नहीं है. जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर लिया है.

सरकार का जवाब, ई-अटेंडेंस एप से ऐसा कोई खतरा नहीं

याचिकाकर्ता शिक्षकों की तरफ से ई-अटेंडेंस में आने वाली दिक्कतों के संबंध में हाईकोर्ट में हलफनामा भी पेश किया गया था. पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता शिक्षकों की ओर से आरोप लगाते हुए कहा गया था कि ई-अटेंडेंस एप डाउनलोड करने के बाद कुछ शिक्षकों के साथ डाटा लीक व सायबर फ्रॉड की घटनाएं भी हुई हैं. इसे लेकर सरकार की ओर से पेश किए गए जवाब में याचिकाकर्ताओं के आरोप को निराधार बताया गया है. सराकार की ओर से कहा गया है कि 'हमारे शिक्षक एप' से डाटा चोरी होने की कोई संभावना नहीं है. सरकार के जवाब के बाद कोर्ट ने मामले को सुनने की अगली तारीख तीन दिसंबर दी है. याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता अंशुमान सिंह ने पैरवी की.

पीजी नीट काउंसलिंग में प्रदेश के मूल निवासी छात्रों से भेदभाव के आरोप

वहीं, एक अन्य मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने सुनवाई की. मामला था मेडिकल नीट पीजी में प्रदेश से एमबीबीएस कोर्स करने वाले छात्रों को 100 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का. इसे चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई और कहा गया कि देश के अन्य प्रदेशों में पीजी कोर्स में दाखिले के लिए मूल निवासी छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है, पर मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.