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नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामला, दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का हाईकोर्ट ने मांगा ब्यौरा

सीबीआई जांच में पाए गए 800 में से 600 कॉलेज अनुपयुक्त, नर्सिंग परीक्षा व परिणामों पर कोर्ट का स्टे, पहले मांगी स्टेटस रिपोर्ट

Nursing College fraud Hearing
नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामला (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 8:25 AM IST

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जबलपुर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में हलफनामा के साथ जानकारी प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए हैं. युगलपीठ ने सीबीआई, इंडियन नर्सिंग काउंसिल और मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल को निर्देशित किया है कि जांच में किन-किन व्यक्तियों या संस्थाओं की संलिप्तता पाई और दोषियों के विरुद्ध क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई, इस संबंध में विस्तृत जानकारी के साथ स्टेटस रिपोर्ट पेश करें.

क्या है नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा?

लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता विशाल बघेल ने ये जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें प्रदेश में कागजों में संचालित फर्जी नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी. याचिका में कहा गया था कि निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया गया है. हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए प्रदेश में संचालित नर्सिंग कॉलेज की जांच के निर्देश सीबीआई को दिए थे.

800 में से 600 कॉलेज अनुपयुक्त

सीबीआई जांच के दौरान प्रदेश में संचालित 800 नर्सिंग कॉलेजों में से करीब 600 कॉलेज अनुपयुक्त या कर्मियों से भरे पाए गए थे. इन संस्थानों में भवन, लैब, लाइब्रेरी, अनुभवी शिक्षक और सौ बिस्तरों वाले अस्पताल जैसी अनिवार्य सुविधाओं नहीं थीं. कई प्रिंसिपल और शिक्षक 15-15 कॉलेजों में एक साथ कार्यरत दर्शाए गए थे.

हाईकोर्ट के आदेश का नहीं हुआ पाल

याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया था कि प्रदेश में जीएनएम कोर्स संचालित करने वाले जो 117 नर्सिंग कॉलेज सीबीआई जांच में अपात्र पाए गए थे, उन कॉलेजों के छात्रों को सुटेबल कॉलेज में स्थानांतरित करने के आदेश हाई कोर्ट द्वारा पारित किए गए थे. लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया है. इन कॉलेजों की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 28 अप्रैल से प्रस्तावित हैं. वहीं, युगलपीठ ने हाईकोर्ट की अनुमति के बगैर कोई भी परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जाने के आदेश जारी किए थे.

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कोर्ट ने मांगी दोषियों पर कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट

याचिका की सुनवाई के दौरान एमपी नर्सिंग काउंसिल ने परीक्षाओं के आयोजन व परिणामों की घोषणा की अनुमति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था. युगलपीठ ने दोनों आवेदन लंबित रखते हुए दोषियों के संबंध में की गई दंडात्मक कार्यवाही का ब्यौरा पेश करने आदेश जारी किए हैं. याचिका पर अगली सुनवाई 12 मई को निर्धारित की गई है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आलोक बागरेचा ने पैरवी की.

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