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5 डॉक्टरों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला, हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने से किया इंकार

पांच डॉक्टरों की ओर से दायर की गई याचिका में राहत चाही गई थी कि 3 नवम्बर 2020 को जबलपुर के गढ़ा थाने में धारा 306 व 34 के तहत दर्ज एफआईआर और ट्रायल कोर्ट में लंबित प्रकरण को निरस्त किया जाए. अभियोजन के अनुसार भगवत देवांगन नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में ऑर्थोपेडिक में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था. याचिकाकर्ता उसी डिपार्टमेंट में सीनियर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट थे. भगवत ने 1 अक्टूबर 2020 को अपने हॉस्टल के कमरे में आत्महत्या कर ली थी. मृतक के भाई प्रहलाद व देवी देवांगन की शिकायत पर गढ़ा पुलिस ने खिलाफ प्रकरण दर्ज कर न्यायायलय में में चार्जशीट दायर की थी.

जबलपुर : नेता सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में MBBS की पढ़ाई कर रहे 5 डॉक्टरों को हाईकोर्ट से झटका लगा है. जूनियर द्वारा आत्महत्या करने के मामले में इन 5 डॉक्टर्स पर उकसाने के आरोप लगे थे. गढ़ा थाने में दर्ज एफआईआर व न्यायालय में लंबित प्रकरण को निरस्त किए जाने के लिए पांचों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस मामले में हाईकोर्ट जस्टिस बीपी शर्मा की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए एफआईआर निरस्त करने से इंकार कर दिया है.

जांच के दौरान पुलिस पांच डॉक्टरों के अलावा कई गवाहों के धारा 161 और 164 के तहत बयान दर्ज किए थे. पुलिस ने जांच में पाया कि याचिकाकर्ता सीनियर होने के कारण भगवत को लगातार परेशान व बेइज्जत करते हुए रैगिंग करते थे और उसके साथ बार-बार बुरा बर्ताव करते हुए शारीरिक प्रताड़ना देते थे. नहाने जाते समय भी उस पर हमला किया जाता था और क्षमता से ज्यादा काम करने के लिए मजबूर करते थे. ऑपरेशन थिएटर में उसे सज़ा के तौर पर मुर्गे की तरह खड़ा करके बेइज्जत करते थे. याचिकाकर्ता यह जानते हुए भी कि वह पहले से ही डिप्रेशन और मानसिक परेशानी में है, इसके बावजूद भगवत को बेइज्जत करते रहे. जांच एजेन्सी ने मृतक के मोबाइल फोन से ये सभी जानकारियां जुटाई थीं.

आरोपी डॉक्टर्स ने बचाव में दिया ये तर्क

याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि अभियोजन की कहानी को सच मान भी लिया जाए तो धारा 306 व धारा 107 के ज़रूरी हिस्सों को पूरा नहीं करती है. प्रकरण में ऐसे कोई भी साक्ष्य नहीं है कि याचिकाकर्ताओं ने मरने वाले को आत्महत्या के लिए उकसाया है. आत्महत्या करने से पहने वह साइकोलॉजिकल परेशानी, डिप्रेशन और आर्थिक अस्थिरता से जूझ रहा था. साइकेट्रिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन, ट्रीटमेंट रिकॉर्ड और मेडिकल डॉक्यूमेंट्स से साफ है कि मृतक का ट्रीटमेंट जारी था और वह एंग्जायटी और डिप्रेशन की दवाएं ले रहा था. इसके पूर्व भी उसने जुलाई व अगस्त 2020 में आत्महत्या की कोशिश की थी.

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याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिए गए कि मेडिकल कॉलेज की एंटी-रैगिंग कमेटी पहले भी मामले की जांच कर चुकी है. कमेटी ने जांच में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ रैगिंग का कोई मामला नहीं पाया था. मृतक ने खुद एंटी-रैगिंग कमेटी के सामने कोई शिकायत नहीं की थी. जांच के दौरान बैच-मेट्स के बयान भी दर्ज किए गए थे. ऐसे में सिर्फ परेशान करना, अनुशासनात्मक व्यवहार, गाली-गलौज या काम की जगह पर आम झगड़ा आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता है.

कोर्ट ने इस तर्क के साथ रद्द की याचिका, डॉक्टर्स पर चलता रहेगा केस

एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि 'उकसाना' शब्द का मतलब बहुत बड़ा है और इसमें न सिर्फ सीधा उकसाना शामिल है, बल्कि ऐसा लगातार व्यवहार भी शामिल है, जिससे ऐसे हालात बन जाते हैं कि मृतक के पास यह कदम उठाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता. जांच के दौरान इकट्ठा किए गए साक्ष्यों को स्वीकार किया जाए तो मौजूदा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ धारा 306 व 34 के तहत पहली नजर में मामला बनता है. याचिकाकर्ताओं पर मृतक को लगातार हैरेसमेंट, बेइज्जत और रैगिंग करने के आरोप हैं. डिपार्टमेंटल या इंस्टीट्यूशनल जांच का दायरा क्रिमिनल जांच के दायरे से बिल्कुल अलग होता है. एंटी-रैगिंग कमेटी को इंस्टीट्यूशनल कार्रवाई के लिए साक्ष्य नहीं मिले, इसका मतलब यह नहीं है कि क्रिमिनल जांच अपने आप खत्म हो जाएगी.

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कोर्ट ने आगे कहा कि जांच एजेंसी ने इंडिपेंडेंट सबूत इकट्ठा किए हैं. ट्रायल कोर्ट के सामने लंबित आपराधिक कार्रवाई में कोई कानूनी कमी नहीं है. इन्हीं तर्कों के साथ एकलपीठ ने एफआईआर को निरस्त करने की याचिकाओं को खारिज कर दिया.