ETV Bharat / state

खुशनसीब एमपी में हैं, पेड़ काटने की अनुमति देने वाले जरा प्रदूषित शहरों में रहकर देखें: हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने NGT कमेटी की बैगर अनुमति पेड़ काटने पर लगाई रोक. सरकार ने हाईकोर्ट में मानी गलती.

Highcourt on Illegal tree cutting
सरकार ने मानी बिना अनुमति पेडो को काटने की गलती (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 2:16 PM IST

|

Updated : November 27, 2025 at 2:49 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर : भोजपुर-बैरसिया रोड निर्माण के लिए बिना अनुमति पेड़ काटने व प्रत्यारोपण की गलती सरकार ने हाईकोर्ट में स्वीकार कर ली है. सरकार की ओर से हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ को बताया गया कि वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रदेश में ट्री अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी. युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद सरकार को निर्देशित किया कि एनजीटी के निर्देश पर गठित 9 सदस्यीय कमेटी की अनुमति के बिना एक भी पेड़ नहीं काटा जाए.

कुछ दिन प्रदूषित शहरों में रहकर देखें

याचिका की सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि आप खुशनसीब हैं जो मध्य प्रदेश में रहते हैं. पेड़ों की कटाई की अनुमति देने वाले अधिकारी कुछ दिन प्रदूषित प्रदेशों में रहकर देखें तब उन्हें इसकी अहमियत समझ में आएगी. पांच दशक पुराने पेड़ काटकर विकास नहीं, विनाश कर रहे हैं. राजधानी और अन्य जिलों में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई ग्रीन कवर का सीधा विनाश है, जिसे विकास का नाम नहीं दिया जा सकता.

भोजपुर-बैरसिया रोड के लिए 488 पेड़ काटे गए

हाईकोर्ट ने भोपाल के समीप भोजपुर-बैरसिया रोड निर्माण के लिए 488 पेड़ काटे जाने के संबंध में अखबार में प्रकाशित खबर पर संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई जनहित याचिका के रूप में करने के आदेश जारी किए थे. प्रकाशित खबर में कहा गया था कि सड़क चौड़ीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग ने बिना अनुमति पेड़ों को काट. नियमानुसार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत राज्य सरकार को पेड़ काटने से जुड़े मामलों के लिए एक कमेटी का गठन करना है. किसी प्रोजेक्ट के लिए पेड़ काटने की जरूरत हो तो उक्त समिति से अनुमति लेना अनिवार्य है.

एनजीटी कमेटी से अनुमति लेना जरूरी

इस मामले में राज्य सरकार द्वारा गठित 9 सदस्यीय समिति या वृक्ष अधिकारी से कोई अनुमति नहीं ली गई है. सरकार की ओर से जवाब में बताया गया था कि कलेक्टर द्वारा 448 पेड़ों को स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई थी. जिन पेड़ों को स्थानांतरित नहीं किया जा सका, उनसे 10 गुना अधिक पेड़ लगाए जाएंगे. इसके अलावा 253 पेड़ों का प्रत्यारोपण किया गया है.

भोपाल में भी पेड़ों को काटने पर आपत्ति

पिछली सुनवाई के दौरान हस्ताक्षेपकर्ता भोपाल निवासी नितिन सक्सेना की ओर से बताया गया कि भोपाल में कुछ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 244 पेड़ काटने की मांग की गई है. शिफ्टिंग की आड़ में पेड़ों को काटने का एक नया तरीका अपनाया गया है. खबर में अधिकारियों के हवाले से कहा है कि पेड़ों को काटने की परमिशन लेना मुश्किल है और इसलिए पेड़ों को ट्रांसप्लांट करने का एक प्रपोज़ल है, जिसके लिए किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है.


युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया था कि राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में बताया है कि प्रदेश में ऐसी कोई पॉलिसी लागू नहीं है. फोटोग्राफ से पता चलता है कि ट्रांसप्लांटेशन का तरीका पेड़ की सभी टहनियों और पत्तियों को पूरी तरह से हटाना और पेड़ के तने को दूसरी जगह लगाना था.

यह भी पढ़ें-

17 दिसंबर को फिर होगी मामले में सुनवाई

युगलपीठ द्वारा दोनों याचिका की सुनवाई करते हुए तल्ख टिप्पणी की. याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के आदेश पर लिए अजय श्रीवास्तव एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी, अंडर सेक्रेटरी, विधानसभा सेक्रेटेरिएट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर-कम-अंडर सेक्रेटरी, विधानसभा सेक्रेटेरिएट, कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भोपाल, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, विधानसभा सेक्रेटेरिएट व जनरल मैनेजर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए. याचिका पर अगली सुनवाई 17 दिसम्बर को निर्धारित की गई है, विस्तृत आदेश की प्रतिक्षा है.

Last Updated : November 27, 2025 at 2:49 PM IST

TAGGED:

MP GOVT CUTTED TREES WITHOUT PERM
MP HIGHCOURT NEWS
MADHYA PRADESH NEWS
BHOJPUR BERASIA ROAD TREES
HIGHCOURT ON ILLEGAL TREE CUTTING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'मैं आकाशवाणी केंद्र उज्‍जैन से बोल रहा हूं', पहचानिए किसकी है ये आवाज

स्कूल के बाहर करते थे शराबखोरी, पुलिस की मुर्गा परेड ने निकाल दी सारी हेकड़ी

बुरहानपुर में परंपरा के नाम पर पशु क्रूरता, प्रतिबंध के बावजूद कराई गई पाड़ों की टक्कर

छतरपुर के ITI कॉलेज में UP से बुलाए फर्जी परीक्षार्थी, मुन्ना भाइयों समेत 17 के खिलाफ FIR

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.